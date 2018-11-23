Ювелирное искусство. Победителям Универсиады-2019 вручат уникальные медали

Огонь и лёд, суровость природы и душевность людей — медали красноярской Универсиады-2019 выбиваются из широкого ряда наград крупнейших международных соревнований, соединив в себе сибирские традиции и инновационные российские технологии. Алюминий, вставка из кристалла, драгоценный металл и нанокерамическое покрытие — такое сочетание используется в мире впервые.

Победители и призёры Универсиады в Красноярске смогут почувствовать себя героями не только престижных соревнований, но и настоящей сказки. Благодаря особенному дизайну медалей первых в России зимних студенческих игр — с сердцем из металлического сплава, обрамлённого сверкающим кристаллом. Всего изготовлено более 1400 медалей. Диаметр каждой — чуть более восьми сантиметров, толщина — 10–22 миллиметра.

— Безусловное новшество наградных комплектов — это инновационный алюмоскандиевый сплав компании "Русал", который обычно используется в космической отрасли, и, конечно, знаменитые кристаллы Swarovski, что делает российские медали настоящим произведением ювелирного искусства. Такое сочетание используется впервые, и благодаря продуманному дизайну в динамике грани медалей будут ярко сверкать на солнце, — сказал директор ювелирного дома ArtStone Михаил Пахомчик.

Про то, что алюминий может стать основой наградных медалей, до начала подготовки к красноярской Универсиаде не мог подумать никто. Ранее этот металл использовали только в большой промышленности, хотя на заре развития отрасли он стоил даже дороже золота!

— Это в определённой степени был эксперимент. Коллеги в нас поверили, поддержали, и в итоге получился уникальный продукт. Его уникальность в том, что это легчайшее произведение искусства, которое весит 250 граммов. Для сравнения — медаль Олимпиады в Сочи весила порядка 500 граммов. Несмотря на всю свою легкость, медаль никогда не потеряет ювелирную точность и красоту, — говорит заместитель генерального директора компании "Русал" Вера Курочкина.

На презентации наград в Москве художественная гимнастка Светлана Хоркина, посол Универсиады, призналась: за всю свою спортивную карьеру не видела настолько красивых и стильных наград. А спортсменке есть с чем сравнивать: Светлана является двукратной олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира и Европы.

— Я за свою спортивную жизнь не видела таких красивых медалей и очень горжусь тем, что она наша, российская. Вообще, Универсиада задействовала всё то, чем славится наша страна: традиции, богатство, любовь, широту души — это включилось в подготовку. И эти медали — вишенка на торте, — отмечает спортсменка.

В качестве покрытия медалей использовались традиционные бронза, серебро и золото чистотой 999,99 — в соответствии с достоинством наград. От потускнения их защищает прозрачная нанокерамика. Кроме того, при разработке проекта медали испытывались на устойчивость к различным повреждениям и с успехом выдержали проверку.

— Я, как это было и перед зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году, помещал медаль в морозильную камеру. Результат стабильный. Затем ронял её с метровой высоты. Проводил другие тесты, и медаль сохранила свой презентабельный вид, — рассказывает один из технических специалистов, разработчиков медалей.

За качество уникальных кристаллов, выполненных из оптического стекла, отвечали специалисты компании Swarovski из австрийской коммуны Ваттенс. Они доработали дополнительно ювелирную вставку, придав 154 граням дополнительный блеск.

С учётом всех особенностей и требований в подмосковной Дубне произвели целых два километра специальной ленты для наград, которая выдерживает усилие на разрыв до 80 килограммов и тоже была специально создана для российских соревнований.

— Сама лента по ширине и плотности уникальна в целом для России. До Олимпиады в Сочи в стране вообще не было ленты с нужными характеристиками, способной выдерживать массивные по весу медали. Поэтому было создано отечественное производство, и с учётом опыта Олимпиады можем сказать, что нареканий к качеству лент не было. Оригинальный дизайн лент для Универсиады был разработан также российскими специалистами, что вызывает особую гордость у принимавших участие в таком ответственном и знаковом для страны проекте, — рассказал генеральный директор компании "6принт" Данила Владимиров.

10 интересных фактов об Универсиаде-2019

— XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

— На Универсиаде будет представлено 11 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, фристайл, шорт-трек, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание.

— Соперником Красноярска в борьбе за право принять зимнюю Универсиаду был швейцарский кантон Вале.

— 5 июня 2016 года в Красноярске на набережной Енисея запустили часы обратного отсчёта до старта соревнований.

— Вместимость трибун стадиона "Центральный" — до 25 000 человек.

— Вместимость Деревни Универсиады — 3743 человека.

— Планируется участие 3050 спортивных делегатов из 50 стран.

— Организаторы ожидают 200 000 гостей и зрителей.

— 5 сентября 2018 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь Универсиады.

— Специально к Универсиаде в Красноярске будут установлены первые за Уралом алюминиевые мосты для облегчения доступности спортивных объектов.