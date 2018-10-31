"Мне подарили лотерейный билет на миллион" — отзыв о лотерее "Русское лото"

Лотерея как увлекательный вид досуга становится все более популярной в России. Каждый мечтает выиграть джекпот, чтобы воплотить в жизнь все свои самые заветные мечты. Вместе с количеством участников растёт и количество победителей. Согласно статистике государственных лотерей, ежедневно выигрывает в среднем 200 000 человек со всех уголков нашей страны. Супруги Сергей и Марина Сильченко выиграли в лотерею в буквальном смысле на краю земли — в Чукотском автономном округе. Счастливчики поделились своим отзывом о "Русском лото" и рассказали, как выиграли 1 500 000 рублей.

"Чукотка всегда рада гостям"

Семья Сильченко, выигравшая в лотерее "Русское лото", живёт на два города. Около десяти месяцев в году она проводит на Чукотке, а на остальное время перебирается в Белгородскую область, где много лет назад состоялось знакомство нынешних супругов. По словам счастливой пары, это была любовь с первого взгляда. После свадьбы Сергей увёз любимую на Чукотку. Здесь у них родился сын Даниил.

— Мы проживаем почти на краю земли, на краю России. Жители Чукотки всегда рады гостям. У нас много различных увлечений. Здесь можно и поохотиться, и порыбачить. А, увидев наши красивые места, каждый человек получит незабываемые впечатления, — с восхищением говорит о своей земле Сергей.

Марина занимается ведением домашнего хозяйства и воспитанием сына Даниила. Сергей работает старшим авиадиспетчером по управлению воздушным движением.

— Я помощник экипажа, меня называют наземным штурманом. От меня самолёты получают разрешение на использование воздушного пространства. Также я проверяю и устанавливаю очерёдность вылета, чтобы не было пробок, как на дорогах, — комментирует мужчина.

Основное увлечение семьи Сильченко — это рыбалка. Каждые выходные всей семьёй выезжают на залив Анадырский лиман ловить рыбу. Сын Даниил тоже любит рыбачить вместе с папой. Сергей помимо рыбалки увлекается сбором грибов и ягод.

"Лотерея "Русское лото" — моя любимая"

Ещё одним увлечением семьи с недавнего времени стало участие в лотереях. Билеты в основном покупает Марина. Ей больше всех нравилось в выходной день смотреть по телевизору трансляцию тиража и отмечать цифры в билете.

— Я участвовала во многих лотереях примерно полгода. Но больше всех полюбила лотерею "Русское лото". Наверное, была интуиция, что повезёт именно в ней, — говорит Марина.

Зная о любви супруги к лотереям, Сергей накануне женского праздника 8 Марта решил купить в дополнение к основному подарку восемь билетов лотереи "Русское лото". В праздничный день Сергей вручил подарок жене с пожеланием выиграть джекпот. Однако Марина — вопреки традиции — забыла проверить билеты перед экраном телевизора, так что целую неделю они лежали на полке.

— Я стала убираться и нашла свой подарок. Решила проверить результаты розыгрыша на сайте "Столото". Несколько билетов оказались с небольшими выигрышами, а один выиграл крупную сумму. Мне тогда показалось, что это было 150 000 рублей. Сразу же позвонила мужу, обрадовала его, — делится в отзыве о лотерее "Русское лото" женщина.

Сергей в этот момент был на работе. Когда он получил весть о крупном выигрыше, был приятно удивлён, а вечером захотел лично взглянуть на эту сумму.

— Я открыл сайт "Столото" и оказалось, что Марина неправильно посчитала количество нулей и выигрыш составил не сто пятьдесят тысяч, а полтора миллиона рублей. Супруга тогда начала прыгать от счастья. Чтобы окончательно убедиться в сумме выигрыша, пошёл в место покупки билета, где продавщица мне её подтвердила. Я сразу же взял срочный отпуск и полетел оформлять выигрыш в лотерейный центр "Столото", — добавляет Сергей.

Коллеги Сергея тоже участвуют в лотерее. Увидев в трансляции, что выиграл билет на Чукотке, они начали друг другу звонить узнавать, кто же тот самый победитель лотереи "Русское лото". Все знакомые были в шоке, когда узнали, что счастливчиками оказались Сергей и Марина.

Семья Сильченко поделилась отзывом о "Русском лото"

После выигрыша в лотерею "Русское лото" в семье Сильченко начались приятные хлопоты. Супруги стали думать, как правильно распорядиться подарком судьбы. На сайте "Столото" они оставили отзыв о "Русском лото", в котором поделились, что выигрыш направили на покупку квартиры на Чукотке. Сергей считает, что это самая удачная инвестиция в его жизни.

— Это вклад в будущее и возможность накопить средства на покупку дома. Мы задумывались о своём идеальном будущем. С Мариной представляли, как в пенсионном возрасте живём в собственном доме, не работаем, отдыхаем и ухаживаем за садом и огородом. А наш повзрослевший сын приезжает в гости, и мы прекрасно проводим вечера в кругу семьи и друзей, — делится планами в отзыве о лотерее "Русское лото" Сергей.

После выигрыша у семьи Сильченко вошло в традицию дарить близким людям лотерейные билеты. Супруги и сами продолжают участвовать в розыгрышах и надеются однажды выиграть джекпот, чтобы устроить себе незабываемый отдых на Мальдивских островах.

Сергей стал для своих знакомых живым примером удачливого человека. Победитель уверен, что повезти может каждому, главное — верить в успех и не сворачивать с пути.

В своём отзыве о "Русском лото", опубликованном на сайте "Столото", семья Сильченко всем желает однажды оказаться на месте победителя и благодаря выигрышу в лотерею исполнить все свои давние мечты. Своим примером они доказали, что выиграть крупную сумму может абсолютно любой, вне зависимости от возраста, профессии и даже места проживания.