Как потратить выигрыш в лотерею? Полезный опыт героев литературы и кино

Как потратить выигрыш в лотерею? Полезный опыт героев литературы и кино

Кадр фильма "Если б я был богат"/ © Кинопоиск

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Вопрос, как выиграть один или даже несколько миллионов рублей, пожалуй, самый популярный среди участников лотерей. Однако в преддверии грандиозного новогоднего тиража "Русского лото", в котором будет разыгрываться беспрецедентный джекпот в миллиард рублей, всё более актуальным становится ещё один вопрос: как распорядиться такой бешеной суммой? Тем более что её обладателем может стать один человек! И этим человеком может оказаться кто угодно. Например, вы, читатель этой статьи! Можно просто помечтать на тему, что купить на такую сумму, или обратиться к финансовым консультантам, а можно прибегнуть к советам классиков российского и мирового кинематографа, литературы и мультипликации. Заодно и сформировать список "Посмотреть и прочитать на новогодних каникулах".

Прагматичная француженка

<p>Кадр фильма La liste de mes envies</p>

12 миллионов евро. Такую сумму повезло выиграть Жослин, героине романа "Шкатулка желаний" французского писателя Грегуара Делакура. Внезапно полученные деньги барышня могла бы потратить на дизайнерские наряды, драгоценности и дорогие автомобили. Однако героиня решила подойти к вопросу прагматично и серьёзно спланировала свои траты. Для этого Жослин составила список самых заветных желаний, припомнив всё, о чём когда-либо мечтала, но не могла себе позволить. Не будем раскрывать все тайны, на что же потратила выигрыш девушка, и оставим небольшую интригу для любителей скоротать вечер за чтением хорошей книги.

Муж и жена не одна сатана?

<p>Постер к фильму &#34;Везучий случай&#34; / © Кинопоиск</p>

Выигрыш в лотерею — частый сюжет комедий как в России, так и за рубежом. Счастливый лотерейный билет нашёл у себя Валерка — герой отечественного фильма "Везучий случай". Продавец из Екатеринбурга даже не смог вспомнить, когда его приобрёл, а меж тем выиграл 43 миллиона рублей. Целое состояние для скромного жителя Екатеринбурга! Выигрыш Валерка и его друзья решили разделить на всех и закатить пир горой. Но тут-то мужчины вспомнили о своих жёнах, у которых на выигрыш были совершенно иные планы. У победителей не остаётся иного выбора, кроме как сбежать подальше от любимых в Москву.

Заботливый подкаблучник

<p>Кадр мультсериала &#34;Симпсоны&#34; / © Кинопоиск</p>

Скрыл свой выигрыш от жены и Гомер, главный герой популярного мультсериала "Симпсоны". В одной из серий он выигрывает миллион долларов. Гомеру попадается печенье с предсказанием, в котором предлагается принять участие в лотерее и даже указаны числа счастливой комбинации. О своём намерении купить билет он, конечно же, ничего не рассказывает жене Мардж. Пока Гомер стоит в очереди за билетом, придумывая невероятную историю, как он застрял в пути, его супруге приходится выкручиваться из неловкого положения на свадьбе друзей. Узнав о выигрыше, герой в итоге, побоявшись гнева любимой, начинает одаривать семью анонимными подарками. Кроме прочего, он нанимает группу Coldplay сыграть для него и сына Барта.

Из продавца в бизнесмены

<p>Кадр сериала &#34;Остаться в живых&#34; / © Кинопоиск</p>

Один из самых известных кинематографических лотерейных выигрышей произошёл в сериале "Остаться в живых". Его герой Хёрли стал обладателем огромного состояния в 158 миллионов долларов. Ему помогла комбинация чисел: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Первым делом герой купил дом для мамы, позже приобрёл закусочную, в которой ранее работал, и даже стал главным акционером упаковочной фирмы. По сюжету фильма героя постигает череда неудач. В итоге он попадает в авиакатастрофу и оказывается на необитаемом острове. Однако эти события объясняются больше мистикой, нежели логикой. Поэтому, если бы это был не сюжет фильма, а реальная история, Хёрли и всю его семью ждало бы безбедное счастливое будущее.

Щедрые чаевые

<p>Кадр фильма &#34;Счастливый случай&#34; / © Кинопоиск</p>

Американский фильм "Счастливый случай" предлагает интересную идею, как распорядиться внезапным выигрышем. Когда собственных идей недостаточно, можно отдать часть суммы незнакомцу, например официанту в кафе. Так поступил главный герой, полицейский Чарли Лэнг, чья самая большая неудача — его жена, которая с утра до вечера может говорить и думать только о деньгах. У бедняги даже не хватает денег на чаевые очаровательной официантке. В кармане только лотерейный билет, купленный по совету супруги. Не задумываясь, Чарли обещает девушке половину своего выигрыша. И вот четыре миллиона долларов сваливаются ему на голову. Чарли сдержал обещание и оставил чаевые в два миллиона.

Деньги любят тишину?

<p>Кадр фильма &#34;Если б я был богат&#34; / © Кинопоиск</p>

Можно тратить свой лотерейный выигрыш не сразу, а взять время и подумать, как грамотно распорядиться суммой. Так решил главный герой французского фильма "Если б я был богат" Альдо. Он выиграл 10 миллионов евро, но воспользоваться деньгами решил только через полгода — как раз после развода с женой. А пока ему предстоит талантливо скрывать своё благополучие и проявить максимум находчивости и смекалки, чтобы оставить выигрыш в тайне от супруги.

Конечно, все эти истории — всего лишь вымысел авторов художественных произведений. Но, может, за основу режиссёрами взяты реальные события? Ведь грань между правдой и выдумкой так тонка... Наверняка история победителя, которому удастся выиграть в "Русское лото" миллиард рублей, тоже будет походить на историю какого-нибудь экранного героя, ведь сумма действительно невероятная! А пока до этого грандиозного розыгрыша остаётся ещё два месяца, Лайф продолжает рассказывать о счастливчиках, которые уже выиграли в государственные лотереи. Их истории порой тоже похожи на сказку, произошедшую в реальной жизни.

Автор:
КР
Карина Романова
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