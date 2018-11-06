Как потратить выигрыш в лотерею? Полезный опыт героев литературы и кино

Вопрос, как выиграть один или даже несколько миллионов рублей, пожалуй, самый популярный среди участников лотерей. Однако в преддверии грандиозного новогоднего тиража "Русского лото", в котором будет разыгрываться беспрецедентный джекпот в миллиард рублей, всё более актуальным становится ещё один вопрос: как распорядиться такой бешеной суммой? Тем более что её обладателем может стать один человек! И этим человеком может оказаться кто угодно. Например, вы, читатель этой статьи! Можно просто помечтать на тему, что купить на такую сумму, или обратиться к финансовым консультантам, а можно прибегнуть к советам классиков российского и мирового кинематографа, литературы и мультипликации. Заодно и сформировать список "Посмотреть и прочитать на новогодних каникулах".

Прагматичная француженка

12 миллионов евро. Такую сумму повезло выиграть Жослин, героине романа "Шкатулка желаний" французского писателя Грегуара Делакура. Внезапно полученные деньги барышня могла бы потратить на дизайнерские наряды, драгоценности и дорогие автомобили. Однако героиня решила подойти к вопросу прагматично и серьёзно спланировала свои траты. Для этого Жослин составила список самых заветных желаний, припомнив всё, о чём когда-либо мечтала, но не могла себе позволить. Не будем раскрывать все тайны, на что же потратила выигрыш девушка, и оставим небольшую интригу для любителей скоротать вечер за чтением хорошей книги.

Муж и жена не одна сатана?

Выигрыш в лотерею — частый сюжет комедий как в России, так и за рубежом. Счастливый лотерейный билет нашёл у себя Валерка — герой отечественного фильма "Везучий случай". Продавец из Екатеринбурга даже не смог вспомнить, когда его приобрёл, а меж тем выиграл 43 миллиона рублей. Целое состояние для скромного жителя Екатеринбурга! Выигрыш Валерка и его друзья решили разделить на всех и закатить пир горой. Но тут-то мужчины вспомнили о своих жёнах, у которых на выигрыш были совершенно иные планы. У победителей не остаётся иного выбора, кроме как сбежать подальше от любимых в Москву.

Заботливый подкаблучник

Скрыл свой выигрыш от жены и Гомер, главный герой популярного мультсериала "Симпсоны". В одной из серий он выигрывает миллион долларов. Гомеру попадается печенье с предсказанием, в котором предлагается принять участие в лотерее и даже указаны числа счастливой комбинации. О своём намерении купить билет он, конечно же, ничего не рассказывает жене Мардж. Пока Гомер стоит в очереди за билетом, придумывая невероятную историю, как он застрял в пути, его супруге приходится выкручиваться из неловкого положения на свадьбе друзей. Узнав о выигрыше, герой в итоге, побоявшись гнева любимой, начинает одаривать семью анонимными подарками. Кроме прочего, он нанимает группу Coldplay сыграть для него и сына Барта.

Из продавца в бизнесмены

Один из самых известных кинематографических лотерейных выигрышей произошёл в сериале "Остаться в живых". Его герой Хёрли стал обладателем огромного состояния в 158 миллионов долларов. Ему помогла комбинация чисел: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Первым делом герой купил дом для мамы, позже приобрёл закусочную, в которой ранее работал, и даже стал главным акционером упаковочной фирмы. По сюжету фильма героя постигает череда неудач. В итоге он попадает в авиакатастрофу и оказывается на необитаемом острове. Однако эти события объясняются больше мистикой, нежели логикой. Поэтому, если бы это был не сюжет фильма, а реальная история, Хёрли и всю его семью ждало бы безбедное счастливое будущее.

Щедрые чаевые

Американский фильм "Счастливый случай" предлагает интересную идею, как распорядиться внезапным выигрышем. Когда собственных идей недостаточно, можно отдать часть суммы незнакомцу, например официанту в кафе. Так поступил главный герой, полицейский Чарли Лэнг, чья самая большая неудача — его жена, которая с утра до вечера может говорить и думать только о деньгах. У бедняги даже не хватает денег на чаевые очаровательной официантке. В кармане только лотерейный билет, купленный по совету супруги. Не задумываясь, Чарли обещает девушке половину своего выигрыша. И вот четыре миллиона долларов сваливаются ему на голову. Чарли сдержал обещание и оставил чаевые в два миллиона.

Деньги любят тишину?

Можно тратить свой лотерейный выигрыш не сразу, а взять время и подумать, как грамотно распорядиться суммой. Так решил главный герой французского фильма "Если б я был богат" Альдо. Он выиграл 10 миллионов евро, но воспользоваться деньгами решил только через полгода — как раз после развода с женой. А пока ему предстоит талантливо скрывать своё благополучие и проявить максимум находчивости и смекалки, чтобы оставить выигрыш в тайне от супруги.

Конечно, все эти истории — всего лишь вымысел авторов художественных произведений. Но, может, за основу режиссёрами взяты реальные события? Ведь грань между правдой и выдумкой так тонка... Наверняка история победителя, которому удастся выиграть в "Русское лото" миллиард рублей, тоже будет походить на историю какого-нибудь экранного героя, ведь сумма действительно невероятная! А пока до этого грандиозного розыгрыша остаётся ещё два месяца, Лайф продолжает рассказывать о счастливчиках, которые уже выиграли в государственные лотереи. Их истории порой тоже похожи на сказку, произошедшую в реальной жизни.