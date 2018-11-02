"Я добрая, и мне повезло". Отзывы о лотерее "Русское лото"

Вопрос, как выиграть в лотерею миллион рублей, волнует далеко не одно поколение участников. Кто-то прислушивается к знакам судьбы и чтит все приметы на удачу, другие используют более прагматичный подход и пытаются с помощью теории вероятности выявить наиболее удачную комбинацию чисел.

29-летняя жительница Пензы Татьяна Шустова, выигравшая в лотерею "Русское лото" 1 000 000 рублей, выработала свою формулу успеха. Она считает, что удача чаще приходит к тем, кто добр к окружающим, а также готов к переменам в жизни, не боится новых идей и умеет прислушиваться к своей интуиции. В отзыве о "Русском лото" девушка поделилась своей историей выигрыша.

"Я стала миллионером благодаря лотерее "Русское лото"

Татьяна Шустова родилась и выросла в городе Пенза. Она работает торговым представителем в крупной компании. Свободное время девушка посвящает семье и друзьям. Близкие люди с теплотой говорят о Татьяне и знают её как доброго и отзывчивого человека.

— Таня очень позитивная и энергичная, она никогда не унывает. И вообще она везучая, получает от жизни всё, о чём мечтает, — рассказывает о своей подруге Роман.

Девушка уверена, что удаче нужно давать шанс проявиться. Поэтому тот, кто хочет выиграть в лотерею, принимает в ней участие. Эта истина Татьяне передалась от мамы, которая стала родоначальником лотерейной традиции в семье.

— Моя мама выигрывала в лотерею "Русское лото" ещё в советское время. Точную сумму рублей уже не вспомню, но по итогам розыгрыша мы купили кухонный гарнитур, пылесос, кассетный магнитофон и, может, даже что-то ещё. Этими вещами мы пользовались ещё много лет, — говорит в отзыве о "Русском лото" Татьяна.

Сама девушка участвует в лотереях всего несколько лет. Заветный билет был приобретён спонтанно. Татьяна поделилась, что этот день начался не очень удачно.

— Собралась утром ехать на работу. Очистила машину от снега и наледи, вставила ключ в замок зажигания, но мотор не завёлся… Как я ни старалась, машина так и не поехала. Я с грустью подумала о крупной сумме, которую нужно будет отдать за ремонт. Пришлось ехать на работу с подругой. После обеда я решила ещё раз проверить автомобиль. Я не поверила глазам, он завёлся абсолютно без помощи специалиста. Отогрелся на солнышке, наверное. Я подумала, что такой день может принести мне удачу, — рассуждает Татьяна.

Вечером девушка заглянула в лотерейный киоск и купила несколько билетов лотереи "Русское лото". Это было в начале недели, а к концу она совсем забыла о своей покупке. В воскресенье Татьяне пришло СМС от "Столото" с сообщением о выигрыше.

— Я побежала к компьютеру проверять на сайте "Столото" сумму выигрыша. Подумала, а вдруг мне повезло стать обладателем джекпота? — смеётся победительница. — Когда увидела миллион рублей, у меня поднялось давление, заболела голова. Захотелось и кричать, и плакать, очень смешанные чувства. С удовольствием ещё раз испытала бы эти эмоции.

"После выигрыша стало легче жить". Отзыв о "Русском лото"

Татьяна уверена, что выигрыш достался ей неслучайно.

— Наверное, потому что я добрая, повезло именно мне. Да и пришли эти деньги в нужный момент. Жизнь после выигрыша стала легче, решились бытовые сложности, — добавляет победительница.

В своём отзыве о лотерее "Русское лото", который опубликован на сайте "Столото", девушка рассказала, что благодаря выигрышу смогла воплотить в жизнь все свои желания. Часть средств она вложила в ремонт квартиры своей мамы. Для себя купила новый автомобиль и закрыла обязательства перед банком.

— Когда я получила весть о выигрыше в лотерее "Русское лото", сразу приняла решение помочь маме с ремонтом. Она живёт в старом доме, он ей был просто необходим.

Татьяна продолжает участвовать в лотерее и надеется выиграть ещё раз. Девушка обязательно примет участие в грандиозном новогоднем тираже лотереи "Русское лото", в котором будет разыгран миллиард рублей. В этом году у неё, как и у всех участников новогоднего тиража, появится возможность стать первым в России лотерейным миллиардером. Татьяна уже продумала достойные планы на будущую победу.

— Лотерея для меня — это надежда на выигрыш. Конечно, я мечтаю о джекпоте. Если судьба предоставит мне такой подарок, смогу помочь всем своим близким. От такой траты денег я смогу получить максимум удовольствия, — рассказывает в отзыве о лотерее "Русское лото" победительница.

Татьяна считает, что особенно везёт тем, кто думает не только о себе, но и о своих близких. Поэтому она желает всем участникам лотереи "Русское лото" не забывать про добрые дела и однажды обязательно почувствовать радость от крупной победы в лотерею.