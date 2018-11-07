Регбийный матч между сборными России и Намибии состоится при поддержке "Столото"

Буквально на днях, 10 ноября, на краснодарском стадионе "Кубань" состоится тест-матч по регби между сборными России и Намибии. По словам организаторов, ожидается порядка 15 тысяч болельщиков.

Грядущая встреча станет шестой в спортивной истории команд России и Намибии. По итогам пяти игр три победы одержали россияне, намибийцы были сильнее дважды. Разница игровых очков 121:116 в пользу команды Намибии.

Ключевое спортивное мероприятие в Краснодаре обещает быть ярким и запоминающимся. Команда России впервые выступит под руководством нового тренера — Лина Джонса, возглавившего "медведей" в начале августа. Предыдущим местом его работы как раз была Намибия, где регби как вид спорта развито чрезвычайно высоко. Сборная Намибии с 1999 года участвует в финальных стадиях Кубка мира, однако пока не одержала ни одной победы.

— Сборная Намибии — вторая по уровню мастерства команда с африканского континента, которая смогла напрямую отобраться на Кубок мира в Японии. Предстоящая игра, несомненно, станет серьёзным испытанием для российских спортсменов и даст нам первую реальную картину состояния дел, позволит заложить основы для команды, которой россияне смогут гордиться, — говорит главный тренер национальной сборной команды России по регби Лин Джонс.

В этом году в России регби уделяется особое внимание. В октябре председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв и председатель высшего совета Федерации регби России, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились развивать регби и регби-7, физическую культуру и спорт в стране, повышать роль этого вида спорта в укреплении здоровья граждан и формировании здорового образа жизни.

Будущий матч — прекрасная возможность для сборной России отработать технику игры с одним из сильнейших соперников перед грядущим Кубком мира, который состоится в 2019 году в Японии. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа. Соревнование пройдёт при поддержке спонсора Федерации регби России — "Столото", крупнейшего распространителя государственных лотерей в стране.

— Участие государственных лотерей в качестве спонсора этого мероприятия не случайно. Государственные лотереи в нашей стране проводятся с целью финансирования целевых госпрограмм, направленных на развитие физической культуры и спорта. Среди организаций, мероприятия которых проходят при содействии "Столото", с августа нынешнего года и Федерация регби России. В поддержку набирающего популярность в нашей стране вида спорта мы проведём розыгрыш билетов на предстоящий Кубок мира по регби в Японии в рамках грядущего турнира, — отмечает представитель "Столото", операционный директор по маркетингу Варвара Басанович.

Увидеть своими глазами мировое первенство в Японии сможет один из зрителей, пришедших на матч. В ходе игры прямо на стадионе "Кубань" "Столото" проведёт уникальный конкурс, в котором будут разыграны ценные призы. Главным станет билет на Кубок мира по регби на двоих, включающий перелёт, проживание и посещение матча. Принять участие смогут все болельщики, купившие лотерейные билеты на грандиозный новогодний тираж "Русского лото", по итогам которого в стране может появиться первый лотерейный миллиардер! И, возможно, новым лотерейным героем станет кто-то из зрителей краснодарского турнира, а может, и читатель этой статьи, то есть вы.