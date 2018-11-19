Продавец удачи: кто выиграет миллиард рублей в "Русском лото"?

Каждый человек испытывает потребность в положительных эмоциях. Один предпочитает часами просиживать с удочкой на берегу реки, другой рисует акварелью цветы, третий бесконечно путешествует. Каждый ищет себя и своё дело в жизни. Галина Тарасова, что называется, ловит кайф от лотереи. Вот уже много лет она работает продавцом лотерейных билетов на окраине Москвы, да и сама частенько участвует в тиражах. Кто-то скажет: скучная работа. И будет по-своему прав! Правда, Галина Тарасова с этим мнением никогда не согласится.

— Интересного здесь случается как нигде больше. Многие покупатели — ходячие анекдоты, — широко улыбаясь, рассказывает Галина Анатольевна.

Жизненных историй у неё накопилось такое множество, что на целый сборник хватит. Всех своих покупателей, постоянных поклонников лотерей и просто случайных посетителей Галина знает и считывает легко и непринужденно, покруче любого психотерапевта. "Чужие" в киоске объявляются реже, чем завсегдатаи. Подходят студенты и бизнесмены, домохозяйки и пенсионеры, творческие люди и рабочие профессии. Многих из них Галина Анатольевна знает не просто в лицо, а по имени-отчеству. С любым считает необходимым переброситься парой слов: справиться о здоровье, пожелать удачи перед приобретением заветного билетика.

— Один покупатель попросил выбрать ему билет, — рассказывает Галина Анатольевна. — Мол, у меня рука лёгкая. И что же? Выбрала на 583 тысячи! Когда проводятся распределительные тиражи, мы все друг другу желаем удачи. В них же все выигрыши удваиваются! А в новогоднем тираже "Русского лото" будет разыгран аж миллиард рублей!

Гигантская сумма достанется обладателю Джекпота. Или — если Джекпот не будет разыгран, то обладателем миллиарда рублей станет победитель категории "Второй тур". Это означает, что в Новый год грандиозная сумма точно будет разыграна. Продавец удачи не сомневается: вожделенный миллиард достанется одному единственному счастливчику. Это она видела во сне.

Помимо главного куша организаторы обещают разыграть 100 призов по 1 миллиону. Естественно, Галина Анатольевна не останется в стороне от "аттракциона неслыханной щедрости", а вступит в борьбу за баснословные суммы. Опыт-то колоссальный; чутьё, профессиональная интуиция — всё на уровне. Тем более, ей уже есть чем похвастать. Галина Анатольевна благодаря участию в лотерее увеличила свой бюджет на 396 тысяч. Но ещё больше она радовалась не за себя, а за давнего покупателя дядю Юру. После нескольких бесплодных попыток тот, уже особо и не надеясь, вдруг выиграл автомобиль. Когда же продавец объявила об этом счастливчику, тот долго не мог поверить в случившиеся. Пример дяди Юры доказывает: лотерея любит терпеливых.

Ещё одной счастливицей стала землячка Галины Анатольевны из Воронежской области. Продавщица пирожков по имени Наталья Власова летом выиграла в "Русское лото" 506 миллионов.

— Надо уметь распорядиться свалившейся суммой, это же огромное давление на психику. Я бы на её месте купила квартиру, отремонтировала дачу и оплатила образование дочке. Хотя вроде она так и поступила: дом строит, машины купила детям. Ну всё правильно. Так и надо, — рассуждает Галина Анатольевна.

По словам Галины Тарасовой, каждый успех дарит ни с чём не сравнимые ощущения. Эти эмоции невозможно описать, признаётся наша героиня. Их необходимо испытать самолично.

— Состояние тела и души совершенно необыкновенное. Будто бы ты — не ты! — говорит она. И продолжает: — Вот у метро как-то случай был: мужчина берёт билеты и ворчит, мол, никогда бы не стал тратить деньги, но брат выиграл — и у меня жадность до выигрыша разыгралась. Я, кстати, таких чувствую, которым суждено выиграть. Приходит человек, я сразу вижу, что везунчик. Я сама уже во всех лотереях, какие только бывают, отметилась.

Разумеется, история Галины Анатольевны была бы не полной, если бы обошлась без всеми любимого ведущего "Русского лото" Михаила Борисова. Знакомство со знаменитостью действительно состоялось, правда, заочное. Тарасова поговорила с Михаилом Борисовичем по телефону.

А началось всё с того, что один из покупателей похвастался Галине Анатольевне дружбой со знаменитым ведущим. Та, само собой, не поверила, в шутку спросив номер телефона звезды. А собеседник не врал! И после нескольких гудков на том конце провода Галина Анатольевны услышала хорошо знакомый голос. Продавец слегка опешила, но идти на попятную не в её стиле. Побеседовала.

Глубоко ошибется тот, кто предположит, что Тарасова потратила драгоценное "эфирное время" на расточение комплиментов в адрес артиста, проводящего выпуски "Русского лото" уже более 24 лет. Нет, она использовала свой шанс с тем, чтобы немного покритиковать Борисова за то, что тот, дескать, "плохо мешает бочонки" и достаёт "не те" номера. Михаил Борисович клятвенно обещал Галине Анатольевне исправиться.

К чести ведущего, он не стал скрывать факт разговора, подробно рассказав о нём в следующем выпуске телелотереи. И надо же такому случиться — именно в этой игре один из "клиентов" Галины Анатольевны выиграл квартиру.