Победители из Майкопа рассказали, как выиграть в "Русское лото"

Шанс выиграть в лотерею есть у каждого. И теперь в этом абсолютно уверены победители "Русского лото" Роман и Светлана Романовы. Им повезло стать обладателями квартиры стоимостью 2 000 000 рублей. Цифры статистики говорят о том, что удача семьи Романовых — не единственная и не самая крупная. По данным государственных лотерей, каждую неделю в стране появляется около 25 лотерейных миллионеров. Победители из солнечной Адыгеи Роман и Светлана поделились своей историей, как им удалось приманить удачу и даже дали совет читателям, как выиграть в "Русское лото".

"Русское лото" — семейная традиция

Семья Романовых живёт в Майкопе. Супруги очень любят свой город и с огромной симпатией отзываются о нём.

— У нас всё замечательно. Без преувеличения, наш край — самый благодатный, здесь великое множество живописных мест. Мы получаем несказанное удовольствие от этой замечательной природы, от этого воздуха! — с гордостью говорит Роман.

Со своей супругой мужчина познакомился 24 года назад. Ему хватило всего трёх дней, чтобы понять, что именно Светлана должна стать его спутницей по жизни.

— Всё просто: пришёл, увидел, забрал. У нас была очень большая и весёлая свадьба. Всю совместную жизнь мы живём дружно и счастливо, вырастили двоих детей, — рассуждает Роман.

Свободное время семья Романовых любит проводить в горах. Обычно они собирают грибы и орехи, устраивают пикники.

Ещё одно хобби супругов — участие в лотереях. Оно уже стало семейной традицией. Билеты обычно покупает Светлана, а по выходным вся семья собирается перед телевизором, чтобы посмотреть ТВ-трансляцию тиража.

— Счастливый билет я купила в совершенно обычный день. Я шла с работы домой мимо киоска "Столото" и решила испытать свою удачу в ближайшем тираже лотереи "Русское лото". Взяла первый приглянувшийся билет, даже не смотрела на числа в нём и не искала выигрышные номера, — вспоминает Светлана.

Зачёркивая в воскресенье выпавшие числа в билете, Светлана и не думала, что ей может так повезти. А увидев, что выиграла 2 000 000 рублей, не поверила своим глазам.

— Мы решили посмотреть результат тиража ещё и на сайте, сверили все выигрышные номера. Чтобы удостовериться в выигрыше, даже позвонили на горячую линию "Столото". Сомневались до последнего момента, пока не приехали в Москву оформлять выигрыш, — делится отзывом победительница.

Супруги до сих пор в восторге от своей победы. Теперь они знают, как выиграть в "Русское лото". Для этого достаточно купить билет, а удача всё сделает сама.

— Не описать словами те эмоции, которые были в первые минуты, когда мы узнали о выигрыше. Очень бы хотелось пережить эти чувства снова. Конечно же, переполняло чувство радости, волнения и восторга. Всем, кто ещё спрашивает, реально ли выиграть, мы с уверенностью отвечаем — да! — говорит Роман.

"Выигрывают ли в "Русское лото"? Конечно, да!"

В своём отзыве Романовы рассказали, что приз решили забрать в денежном эквиваленте, чтобы потратить его на то, что сейчас действительно нужно семье. Часть выигрыша победители направили на покупку автомобиля, а вторую часть — на свадьбу любимой дочери Алины.

Для Романа и Светланы свадьба дочери — это очень волнительный, но счастливый момент. И они очень рады, что выигрыш пришёлся именно в этот период жизни и им удалось организовать незабываемый день для дочери.

— Алина и Максим — достойная пара, они знакомы уже семь лет, начали общаться, когда ещё учились в школе. Ребята у нас молодцы, оба окончили вузы с красными дипломами, имеют достойное образование и воспитание. Я рада и спокойна за свою дочь, за её новую молодую семью, — радуется Светлана.

Свадьба получилась пышной и весёлой. Перед гостями выступил танцевальный коллектив, который исполнил национальный танец.

— По традиции свадьбы у нас проходят весело, приглашаются близкие, родные, друзья. Мы даже не сомневались, что торжество пройдёт на высшем уровне, — добавляет Роман.

Родители дали своим детям самый ценный совет: "Главное — любить, уступать друг другу, понимать, терпеть жизненные трудности и не обращать внимание на мелкие неурядицы. Эти советы нам дали наши родители. Их мы передадим нашим детям".

— Я очень люблю своих родителей, спасибо им за всё, что они для меня сделали! — с благодарностью говорит Алина.

Поздравил молодожёнов и бессменный ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов. Специально для Алины и Максима он записал видеообращение, а также передал в подарок любимую с детства игру — русское лото.

— Дорогие Алина и Максим! Не забывайте про нашу программу. Когда понадобятся средства для свадьбы ваших детей, купите заветные билетики. Я думаю, вы отпразднуете свадьбу своих детей и внуков лихо и не раз вспомните "Русское лото". Совет вам да любовь! — поздравляет молодожёнов Михаил Борисов.

Пожелание, отправленное ведущим "Русского лото", особенно актуально в преддверии грандиозного розыгрыша миллиарда рублей. Ведь по итогам новогоднего тиража, который состоится 1 января 2019 года в прямом эфире, может появиться первый в истории государственных лотерей миллиардер. У молодожёнов, как и у участников со всей страны, есть шанс выиграть целый миллиард. Такая сумма действительно может навсегда изменить жизнь целой семьи.

Романовы тоже попытают удачу в новогоднем розыгрыше миллиарда. Ведь глава семьи утверждает, что ему везёт по жизни: встретил прекрасную жену, воспитал умных и хороших детей, выиграл в лотерею. Теперь он надеется, что в этой успешной цепочке просто обязан появиться миллиард от "Русского лото".