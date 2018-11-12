Как выиграть миллион в "Гослото"? Отзывы реальных людей

Как в один миг стать миллионером? Можно дождаться внезапного наследства от дальних и очень богатых заграничных родственников, а можно попытать свою удачу в лотерее. Согласитесь, второй вариант выглядит правдоподобнее. Тем более что государственные лотереи славятся своими многомилионными выигрышами. Только благодаря лотерее "Гослото "5 из 36" с начала этого года 46 участников стали миллионерами. А с 2016 года 195 победителей выиграли суммы свыше миллиона рублей. Настоящая фабрика миллионеров!

Стратеги рассчитывают вероятность победы в лотерее "Гослото "5 из 36", но, как показала практика, победители предпочитают доверяться не математике, а интуиции. В своих отзывах о "Гослото" участники делятся секретами удачи.

Числа из сна помогли выиграть в государственную лотерею

Первым, к кому мы обратились за формулой успеха, стал рекордсмен лотереи "Гослото "5 из 36" волгоградец Павел Л. Ему повезло выиграть немалое состояние в 50 176 693 рубля. История его выигрыша опубликована на сайте "Столото". С нами Павел любезно поделился своей стратегией.

— У меня есть система, которая уже не раз приносила удачу. В течение года отслеживаю числа, которые чаще всего выпадают. Именно такие числа я и стараюсь использовать, — рассказывает лотерейный миллионер.

Выигрыш в лотерею поможет исполнить давнюю мечту мужчины — построить собственный дом с бассейном и баней. Также победитель позаботится об образовании любимого сына, которому сейчас 15 лет. Но первым делом он поможет воспитанникам детского дома в городе-спутнике Волгограда Волжском.

Один из недавних победителей — москвич Илья Матвеев — выиграл в лотерею благодаря своему сну. Мужчине приснились выигрышные числа: 8 и 33. Именно они и принесли ему победу в одном из октябрьских тиражей "Гослото "5 из 36". Счастливчик выиграл 9 237 768 рублей.

— Я целый год использовал эти числа в разных лотереях. Добавлял ещё даты рождения близких. Иногда выигрывал небольшие суммы. Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз, — рассказывает Илья.

На выигрыш супруги Матвеевы купят новый автомобиль и сделают ремонт в квартире. Также всей семьей вместе с четырёхлетней дочкой Таней планируют поехать в путешествие по России.

Формула успеха в лотереях "Гослото". Отзывы

Петербуржцу Роману Анисимову помогли выиграть числа из реальной жизни. Удача, улыбнувшаяся в одном из тиражей "Гослото "5 из 36", принесла мужчине 5 879 200 рублей.

— Я офицер советской армии. У меня был личный номер из шести цифр. Именно их я отметил в лотерейном билете, и он оказался выигрышным, — поделился Роман.

Когда Роман с супругой узнали о выигрыше, буквально визжали от радости. Да и сейчас победитель признается, что с трудом спит по ночам после счастливой вести. Как потратить подаренные судьбой деньги, долго придумывать не пришлось: часть средств Роман подарит дочери на свадьбу. Также в планах победителя покупка нового автомобиля.

Александр Тарасенко из Крыма считает, что полагаться только лишь на удачу не стоит. За долгие годы участия в лотерее он разработал стратегию выбора чисел.

— Я всегда открывал архив тиражей, выбирал числа, которые давно не встречались. Плюс отмечал идущие друг за другом. Это моя формула успеха, — делится в отзыве о "Гослото" Александр.

Реально помогла ли ему эта стратегия или победа досталась мужчине случайно — неизвестно. Так или иначе, он выиграл 19 882 740 рублей. Любопытно, что счастливый билет он проверил только через месяц — после того как все в Крыму заговорили о загадочном счастливчике, который выиграл несколько миллионов.

Александр — отец четверых детей. На подаренные судьбой деньги вместе с супругой он планирует купить всем детям по квартире.

Секреты победы в "Гослото" в отзывах реальных людей

Евгений Диулин из Череповца считает лотерею своим хобби. Сам процесс доставляет ему удовольствие. Сначала покупка билетов, потом проверка результатов. А вот его супруга, наоборот, не разделяла увлечения любимого и считала лотерею лохотроном и обманом.

Евгений признаётся, что раньше пытался придерживаться определённой формулы, но потом понял, что это бесполезно. Поэтому счастливая комбинация, благодаря которой он выиграл 7 368 840 рублей, состояла из случайных чисел.

— Я отмечал числа наобум, но, если присмотреться, здесь действительно есть важные для меня числа: даты рождения детей и сестры, а также день нашей с Настей свадьбы. Видимо, от судьбы не уйти, — говорит череповчанин.

А вот семья Алимгуловых из Республики Башкирия, напротив, старается привлечь удачу всеми силами. Их тактика сработала: в одном из тиражей "Гостоло "5 из 36" они выиграли 5 868 360 рублей.

Клара Алимгулова рассказала, что однажды прочитала брошюру про счастливые числа и узнала, что у её супруга Рифа счастливое число 8, а не 7, как она высчитывала раньше. Поэтому в заветном билете она попросила мужа изменить отмеченную им семерку на восьмерку. Благодаря этой рокировке Алимгуловы стали счастливыми победителями государственной лотереи.

Выигрыш помог Рифу и Кларе осуществить свои мечты. Риф приобрёл новый автомобиль седан, построил гараж и закупил необходимые строительные материалы для ремонта сарая, а Клара купила всю мебель, которая ей давно нравилась. Выигрышных денег хватило и на реализацию общей мечты — путешествие в Турцию всей семьей, чтобы впервые увидеть море.

Проверить свою удачу в лотерее "Гослото "5 из 36" очень просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в лотерейном киоске, розничной точке продаж, лотерейном аппарате, лотерейном центре или на сайте "Столото". Для участия нужно отметить минимум пять чисел в первом поле билета и одно во втором. Можно увеличить свои шансы на выигрыш, отметив дополнительно до 11 чисел в первом поле и до четырех во втором. Так количество комбинаций увеличится до 1848. Но и цена билета также станет выше.

Тиражи лотереи "Гослото "5 из 36" проходят ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 и 23:59 по московскому времени (подробности по ссылке). Увидеть, как формируется счастливая комбинация, может любой желающий. Для этого достаточно просто зайти в Интернет и включить онлайн-трансляцию розыгрыша. Также можно приехать в лотерейный центр "Столото" и лично посмотреть, как работают лототроны, с помощью которых проводят тиражи.

Участники, угадавшие шесть чисел только в первом поле билета, становятся обладателями приза, а те, кто правильно отметит ещё и число во втором поле, выигрывают суперприз.

Какая комбинация поможет победить именно вам, получится проверить только на личном опыте. Стратегии выбора чисел из отзывов реальных людей о "Гослото" ещё раз подтверждают, что повезти может каждому вне зависимости от его формулы успеха.