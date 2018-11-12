Сборная России по регби одержала уверенную победу над Намибией

10 ноября на краснодарском стадионе "Кубань" прошёл тест-матч между сборными России и Намибии по регби. Спонсором встречи выступило "Столото" — крупнейший распространитель государственных лотерей в стране, входящий в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Первая игра нашей сборной под руководством нового тренера из Уэльса Лина Джонса закончилась для россиян уверенной победой со счётом 47:20.

Матч получился очень зрелищным. Сборная России мощно начала встречу и с первых минут поединка показала свои серьёзные намерения. На перерыв наша команда ушла с преимуществом 19:6. Второй тайм вовсе не оставил сомнений, кто получит пальму первенства. Напомним, что эта встреча стала шестой в спортивной истории команд России и Намибии. Россияне четырежды одерживали победу над одной из сильнейших регбийных команд в мире.

— Нас очень порадовал результат матча, — сказал Лин Джонс на пресс-конференции. — Сборная не играла пять месяцев, и на подготовку времени оставалось немного. Очень вдохновляет отношение наших игроков. Хочу напомнить, что команда Намибии прибыла в Россию обладателем мирового рекорда: они заносили по четыре попытки в каждой из последних восемнадцати встреч. И сегодня мы их остановили, позволив положить только две.

Организаторы отмечают рост популярности этого вида спорта. Тестовый матч в Краснодаре посетило более 10 тысяч болельщиков.

— Мы видим повышенный интерес, и отрадно, что он растёт год от года. В Краснодаре он особенно большой. Весной на игры национальной сборной команды на стадионе "Кубань" приходило много людей. Сейчас матч посетило ещё больше болельщиков — по предварительным данным, около 11 тысяч человек. И надеемся, что следующей зимой, когда мы будем играть в Краснодарском крае с Бельгией и Грузией, трибуны будут забиты ещё сильнее. В плане популяризации среди болельщиков необходимо, конечно же, участие команды в крупных турнирах. Сейчас наша сборная вышла на тот уровень, когда она играет в официальных международных тест-матчах, таких как Россия — Намибия, будет играть на Кубке мира, и всё это будет транслироваться. Болельщики будут смотреть, приходить на сами матчи, заниматься и отдавать в этот вид спорта своих детей, — отмечает член правления, спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Прошедший матч запомнился болельщикам не только яркой игрой и захватывающей победой, но и розыгрышем билетов на предстоящий Кубок мира по регби в Японии. Участниками конкурса с невероятно щедрыми призами стали болельщики, купившие лотерейные билеты на грандиозный новогодний тираж "Русского лото". Больше всех повезло Михаилу Трунову, который выиграл главный приз конкурса.

— Честно, я никогда не выигрывал больших призов в конкурсах и лотереях, даже не поверил, когда назвали номер моего купона. Очень благодарен организаторам за предоставленную возможность поехать в Японию на Кубок мира по регби, — радуется Михаил Трунов.

Добавим, что менее чем через два месяца состоится беспрецедентный тираж "Русского лото", итогом которого станет появление в стране первого лотерейного миллиардера. Имя счастливчика станет известно уже 1 января 2019 года. Возможно, героем новостей станет один из болельщиков регбийного матча.