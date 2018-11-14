Московский кредитный банк запустил вклад "Мечты" к Новому году

В преддверии Нового года с 12 ноября 2018 года линейка розничных вкладов Московского кредитного банка пополнилась сезонным вкладом "Мечты". Предложение сочетает в себе высокую доходность в размере 8% годовых и возможность пополнения.

Минимальная сумма для размещения в рублях составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 15 миллионов рублей. Срок размещения составит 380 дней. Также вклад можно открыть в долларах США с доходностью в размере 3,35% годовых. Минимальный размер валютного вклада "Мечты" составит 1000 долларов США, максимальный — 300 тысяч долларов США.

Оформить вклад можно в мобильном приложении и интернет-банке "МКБ Онлайн", а также в офисах и терминалах банка до 31 января 2019 года включительно. Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 190 дней и две пролонгации. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия вклада.

"Сезонные вклады всегда пользуются особой популярностью. Новый вклад "Мечты" — акционное предложение с высокой доходностью, которое мы сделали специально к Новому году", — прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.

ПАО "Московский кредитный банк" — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утверждённый Центральным банком России.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100 по состоянию на конец третьего квартала 2018 г. банк входит в топ-3 частных банков по объёму активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в топ-8 крупнейших российских банков по объёму привлечённых вкладов по версии "Коммерсантъ". Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "BА3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от "Эксперт РА". Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала; дебютный выпуск еврооблигаций был размещён в 2006 г.

Банк был основан в 1992 г. и приобретён Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций банка принадлежат концерну "Россиум", остальные 43,93% — миноритарным акционерам. Банк провёл первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на "Московской бирже", а с июня 2016 года акции банка (торговый код CBOM) включены в состав индексов ММВБ и РТС. Free-float банка составляет 18%.