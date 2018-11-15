Как выиграть в "Русское лото"? Советы от гостеприимной семьи из Чувашии

Приближение Нового года чувствуется всё сильнее. В магазинах продаются ароматные мандарины и ёлочные игрушки, а это означает, что праздник совсем скоро, хотя не особо в это верится в связи с аномально тёплой погодой и ярким солнцем за окном. Вместе с главным зимним праздником жители России ждут грандиозный новогодний тираж "Русского лото", в котором будет разыгран миллиард рублей. Для всех, кто хочет стать первым в стране лотерейным миллиардером, вопрос "Как выиграть в "Русское лото" сейчас актуален как никогда. Лучше всех на этот вопрос могут ответить лотерейные победители. Выигравшая 1 000 000 рублей в "Русское лото" семья Васильевых из Чувашской Республики считает, что для победы не нужно читать заговоры на удачу, проводить ритуалы на нарастающую луну и высчитывать выигрышные номера. Достаточно купить билет и поверить в то, что победитель — это вы.

"Ваша мама выиграла в лотерее "Русское лото" миллион!"

Семья Васильевых большая и очень дружная. У Петра и Ирины три прекрасные дочери: Елена, Наталья, Мария. Супруги живут в частном доме, а на своём участке выращивают овощи и фрукты. Отдельное место отведено цветам — Ирина вместе с дочками высаживает бегонии, розы и георгины. Супруг Ирины Пётр построил для себя огромную теплицу и теперь мечтает о её зимнем варианте, чтобы круглый год можно было собирать свежий урожай.

Ирина очень активная женщина. Она работает в школе учителем русского языка и литературы, любит общение с детьми и радуется успехам своих учеников. Помимо работы женщина успевает вести активную социальную жизнь — она староста родной деревни. Счастливый билет в семье Васильевых, кстати, приобрела именно она.

— Я поехала в Чебоксары на родительское собрание в колледж, где учится Мария. На привокзальной площади увидела киоск "Столото". Продавец сказала, что у неё остался всего один билет. Я сначала не хотела его брать, но всё же купила. Села в автобус и на неделю забыла об этом билете, — вспоминает Ирина.

Пропустив ТВ-трансляцию тиража, женщина решила проверить результаты на сайте "Столото". Никаких предчувствий выигрыша у неё не было. Увидев сумму в миллион, не поверила глазам и несколько раз пересчитала нули. Даже позвала супруга убедиться, что их действительно шесть. Позже позвонила на горячую линию "Столото", где ей подтвердили, что приобретённый билет содержит выигрышные номера.

Супруги так сильно обрадовались, что тут же поделись приятным известием с дочками.

— Ирина рассказала о выигрыше Наталье, которая сейчас живёт в Москве, и попросила её подъехать в лотерейный центр на оформление выигрыша. А я в это время позвонил Елене и Марии. Говорю девочкам: "Ваша мама выиграла миллион рублей", — рассказал в своём отзыве Пётр.

Такому подарку судьбы сразу же нашлось применение. Супруги решили купить для любимых дочерей квартиру в новостройке в городе Чебоксары. Жилплощадь уже подобрана и совсем скоро мечта семьи Васильевых станет реальностью.

— Мы часто бываем в Чебоксарах, там учится наша младшая дочь. Квартира в этом городе будет нам очень кстати. Мне кажется, этот выигрыш был послан в награду за добро, которое мы делаем людям, — добавляет Ирина.

Выигрывают ли в "Русское лото"? Отзыв победителей

Участие в лотерее "Русское лото" давно стало традицией в семье Васильевых. Никто из домочадцев даже не задавался вопросом, реально ли выиграть. Все однозначно были убеждены, что шанс выиграть есть у каждого.

Изначально в лотерее начал участвовать Пётр. На праздники он покупал в подарок билеты на всех членов семьи. Ирина относилась к этой затее мужа скептически, но Пётр ей говорил, что всё обязательно вернётся. Эти слова оказались пророческими.

Семью Васильевых вся деревня знает как очень гостеприимных людей. Они часто приглашают к себе друзей и родственников, накрывают огромный четырёхметровый стол в огороде и угощают гостей. Время всегда проводят весело: с песнями, танцами и весёлым гармонистом.

В Новый год Васильевы также соберут большое застолье. Вместе будут отмечать праздник и участвовать в розыгрыше новогоднего миллиарда. Беспрецедентный тираж "Русского лото" состоится в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, в ходе которого можно выиграть миллиард рублей в одни руки!

Супруги из Чувашии уже знают, как выиграть в "Русское лото" миллион рублей, и теперь мечтают войти в историю государственных лотерей как первые в России миллиардеры. Повезёт ли им, станет известно уже 1 января 2019 года. Ведь шанс выиграть есть у каждого, кто купит билетик на новогодний тираж "Русского лото".