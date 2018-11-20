Лайфхак: как купить квартиру на набережной в Подмосковье за 1,8 млн рублей?

Сегодня покупка жилья в новостройке — это долгий и кропотливый процесс. Что важно знать, где смотреть и как выбрать квартиру с шикарными видами в Долгопрудном — в материале Лайфа.

Благоприятная экология, удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура, неповторимая архитектура комплекса — вот основные критерии покупателей при выборе жилья в новостройке.

Экология — это один из самых важных, но таких редких плюсов современных жилых комплексов. Определённо, каждому человеку будет приятно жить в своей собственной квартире, когда рядом с домом есть парки и много зелени, а если из окон ещё и открывается вид на водную гладь — это почти мечта.

Вот как раз для разборчивых покупателей, понимающих, что квартира покупается не на один год, подходят жилые комплексы, строящиеся на небольшом удалении от Москвы, в развитых городах-саттелитах. Дышится тут гораздо легче, чем в загазованной столице, а вся необходимая инфраструктура уже сформировалась: детские сады, школы, поликлиники, больницы, кафе, рестораны, торговые центры и кинотеатры.

Отличный вариант покупки жилья для Подмосковного региона — город Долгопрудный. Он находится всего в пяти километрах от МКАД по северному направлению, добраться до него легко и просто как на личном, так и на общественном транспорте, а доступность жилых квадратных метров поражает воображение. Город утопает в зелени, развит, а покупателям тут доступно много вариантов для приобретения жилья: квартиры в панельных домах, типовых проектах и, конечно же, жильё в современных монолитных строящихся жилых комплексах, которые возводятся по уникальным архитектурным проектам и современным требованиям.

Один из последних жилых комплексов, который начали строить в западной части города, — ЖК "Бригантина" от ГК "Гранель". Проект не только находится на набережной канала имени Москвы, он расположен в стратегически удобном для комфорта месте — в шаговой доступности имеется вся необходимая инфраструктура, а добраться до центра столицы можно всего за час.

ЖК "Бригантина" займёт 38 га живописной территории, на которой планируется возвести 15 жилых домов переменной этажности. Больше всего выиграют жители высотных двадцатитрёхэтажных корпусов — им откроются поистине волшебные виды на водное пространство.

В рамках проекта запланировано строительство собственной инфраструктуры: спортивной общеобразовательной школы на 1510 учеников, четырёх детских садов, где смогут находиться 705 малышей, двух поликлиник и физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, здесь возведут торговый и бизнес-центры.

Экология и городской комфорт

Долгопрудный, хоть и находится недалеко от Москвы, в плане экологии в сравнении со столицей — небо и земля. С трёх сторон город окружает вода, есть благоустроенные парки (их приводили в порядок в рамках губернаторской программы "Парки Подмосковья").

В рамках строительства ЖК "Бригантина" застройщик также преобразит прилегающую к проекту территорию — на участке в 12,4 га появится "памятник" современным паркам, который объединит в себе авторский ландшафтный дизайн, благоустроенную набережную, мощёные дорожки для пеших прогулок, деревянные настилы для отдыха и принятия солнечных ванн, беседки, покрытые красивыми вьющимися растениями, разноуровневое озеленение со специальным подбором цветов и кустарников. Проектом предусмотрен и "парящий" над водой пешеходный деревянный мост со смотровой площадкой.

В парке от "Гранель" будет всё: и современные детские площадки для ребят всех возрастов, и уличные тренажёры для занятий спортом на свежем воздухе, и более трёх с половиной километров велодорожек.

У жителей района появится уникальная возможность гулять по красивому парку, любуясь природой и живописными видами большой воды. Такие экологические преимущества в черте города — большая редкость.

А вот что касается территории самого ЖК, то тут застройщик не только сделает уникальное благоустройство с малыми архитектурными формами, но и закроет дворы от проезда всех машин, кроме, разве что, транспорта спецслужб.

Лёгкий путь до сердца столицы

До Долгопрудного очень удобно добираться на машине из Москвы: путь займёт всего десять минут как по Ленинградскому, так и по Дмитровскому шоссе. А если вы приверженец общественного транспорта и противник пробок, то и это застройщик предусмотрел — на автобусах и маршрутных такси можно очень быстро добраться до ж/д станций Водники и Долгопрудная. До Савёловского вокзала электричка добирается порядка 25 минут. Альтернативный способ — автобус или маршрутка до метро "Речной вокзал", "Ховрино", "Алтуфьево" или "Сходненская".

Долго ждать не нужно

"Гранель" зарекомендовал себя настолько надёжным застройщиком, что срыв сроков — это не про них. Сегодня из-под земли уже виднеются нижние этажи двух корпусов ЖК "Бригантина" — 14/1 и 14/2. А первые жители смогут въехать в свои квартиры и любоваться живописными видами из окна уже в конце 2020 года.

Что почём

До Нового года приобрести квартиру в ЖК "Бригантина" можно по вполне доступным ценам: стоимость квартир-студий тут начинается от 1,8 млн рублей. Однокомнатные квартиры стоят от 2,49 млн рублей. А семьи могут рассмотреть более просторные варианты: к примеру, двушка-распашонка площадью 55,9 кв. м стоит 4 млн рублей, а трёхкомнатные квартиры (64 кв. м) — от 4,6 млн рублей.