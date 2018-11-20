1 января "Русское лото" разыграет новогодний миллиард. Кто станет обладателем?

Любой текст про Новый год начинается предсказуемо. Новый год — это чудо, это мечты, это волшебство, это сказка. Всё тривиально. Один текст похож на другой. Но только не текст, посвящённый миллиарду рублей, а точнее, возможности стать его обладателем. Всё дело в том, что всенародно любимая лотерея "Русское лото" подготовила для соотечественников поистине щедрый подарок. В первый день наступающего года состоится праздничный тираж, главным призом которого станет миллиард рублей. Это означает, что в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. И это вовсе не сон или новогодняя сказка, а самая что ни на есть реальность наших дней. Тираж состоится 1 января 2019 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов НТВ. Очевидцами рекорда станут жители всей страны.

Как выиграть миллиард в лотерее "Русское лото"?

Победителем, выигрыш которого займёт первую строчку списка крупнейших выигрышей за всю историю современных государственных лотерей, сможет стать любой участник 1264-го тиража "Русского лото". Достаточно просто купить билет на розыгрыш новогоднего миллиарда. Шанс стать счастливым обладателем судьбоносного билета есть у всех жителей страны. Повезти в 2019 году может как домохозяйке из Владивостока, так и таксисту из Калининграда. Не исключено, что будущий миллиардер находится среди читателей этой статьи. Возможно, это именно вы!

Механика определения победителя крайне проста. В 1264-м тираже минимально гарантированный размер средств призового фонда в категории "Джекпот" будет составлять 1 миллиард рублей. В случае наличия нескольких победителей в категории "Джекпот" средства призового фонда данной категории будут разделены между ними поровну. Если в категории "Джекпот" 1264-го тиража не будет ни одного победителя, то 1 миллиард рублей будет разыгрываться во втором туре этого же тиража. При этом, в случае наличия нескольких победителей в категории "Второй тур", средства призового фонда данной категории будут разделены между ними поровну. Другими словами, объявленную грандиозную сумму обязательно кто-нибудь выиграет.

Лотерея "Русское лото" разыграет миллиард

В 2019 году, сразу после новогодней ночи, в стране может появиться новый лотерейный рекордсмен, который впервые за всю историю государственных лотерей станет обладателем десятизначной суммы.

Напомним, что на сегодняшний день самый крупный приз выиграла в прошлом году участница ноябрьского тиража "Русское лото". 506 миллионов рублей достались воронежской пенсионерке Наталье Власовой. После столь ошеломительного успеха женщина не сильно изменила привычному образу жизни: не переехала из родного села и не спустила деньги на бессмысленные траты. Она купила дом, машину и полетела в Крым отдыхать. Однако секретами, как выиграть, обладательница головокружительного финансового состояния не спешит поделиться.

Миллионные выигрыши в лотерею давно не редкость. Цифры статистики это доказывают. За десять с половиной месяцев нынешнего года лотерейными миллионерами стали более 830 участников. А общее количество выигрышных билетов всех государственных лотерей за этот период составило около 80 миллионов.

Топ-10 крупнейших лотерейных выигрышей в стране впечатляет. Только вдумайтесь в каждую из этих сумм и представьте, на что можно было бы потратить эти деньги.

506 000 000 рублей /Ноябрь’ 2017. "Русского лото". Воронежская область/;

/Ноябрь’ 2017. "Русского лото". Воронежская область/; 365 180 787 рублей /Май’ 2017. "Гослото "6 из 45". Краснодарский край/;

/Май’ 2017. "Гослото "6 из 45". Краснодарский край/; 358 358 566 рублей /Февраль’ 2016. "Гослото "6 из 45". Новосибирская область/;

/Февраль’ 2016. "Гослото "6 из 45". Новосибирская область/; 300 000 000 рублей /Май’ 2017. "Гослото "4 из 20". Новосибирская область/;

/Май’ 2017. "Гослото "4 из 20". Новосибирская область/; 267 506 103 рубля /Февраль’ 2018. "Гослото "6 из 45". Нижегородская область/;

/Февраль’ 2018. "Гослото "6 из 45". Нижегородская область/; 250 000 101 рубль /Январь’ 2018. "Русского лото". Москва/;

/Январь’ 2018. "Русского лото". Москва/; 232 474 018 рублей /Апрель’ 2018. "Гослото "4 из 20". Алтайский край/;

/Апрель’ 2018. "Гослото "4 из 20". Алтайский край/; 216 657 348 рублей /Октябрь’ 2017. "Гослото "6 из 45". Москва/;

/Октябрь’ 2017. "Гослото "6 из 45". Москва/; 209 000 137 рублей /Май’ 2018. "Русского лото". Тверская область/;

/Май’ 2018. "Русского лото". Тверская область/; 202 936 432 рубля /Август’ 2014. "Гослото "6 из 45". Нижегородская область/.

Россияне в новогоднюю ночь загадают выиграть миллиард

Участие в новогодних тиражах — добрая традиция для многих россиян. Собираться всей семьёй перед телевизором, чтобы посмотреть ТВ-трансляцию тиража и в случае победы разделить радость с самыми близкими.

— Не одно десятилетие билеты "Русского лото" в качестве подарка преподносят родным и любимым людям. Возможно, билет на исторический тираж стоит подарить и себе. А новогоднее ТВ-шоу, в котором принимают участие звёздные гости и любимые ведущие, — отличное развлечение за праздничным столом. Так что встретимся у телевизора! — комментирует бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисович Борисов.

Победителя в розыгрыше новогоднего миллиарда определят в прямом эфире на телеканале НТВ. Трансляцию лотереи увидит вся Россия, а значит, обман исключён.

Участником розыгрыша новогоднего миллиарда можно стать уже сегодня, купив билеты по всей стране в лотерейных киосках, на Почте России, в салонах связи и на сайте Stoloto.ru. Стоимость— 150 рублей.

К слову, новогодний миллиард станет далеко не единственной разыгрываемой суммой в праздничном тираже, который совсем скоро. Помимо главного приза в новогоднем тираже будет разыграно от 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов. Меньше двух месяцев осталось до того, как страна узнает имя обладателя головокружительного состояния. Встретимся у телевизора!