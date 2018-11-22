Как стать миллионером в "чёрную пятницу"?

Термин "чёрная пятница", появившийся в далёком 1966 году, известен всем. Это день, с которого начинается традиционный сезон рождественских распродаж. Статистика самой знаменитой распродажи впечатляет: в прошлом году в ней приняли участие более 20 млн россиян, потратив при этом порядка 30 млрд рублей. По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и подразделения "Бизнес" "Вымпелкома", в 2018 году покупатели потратят на 57% больше, чем в прошлом, а это ни много ни мало 52 млрд рублей!

Неудивительно, что с каждым годом к глобальной акции присоединяется всё больше компаний, делая всё более заманчивые предложения. На сайте "чёрной пятницы — 2018" можно найти сотни категорий товаров, которые придутся по вкусу всем покупателям, желающим приобрести со скидкой бытовую технику, одежду, косметику, детские товары и даже билеты государственных лотерей. Неожиданно, правда?

"Столото" (бренд крупнейшего распространителя государственных лотерей в стране), никогда ранее не участвовавшее в акциях такого формата, сообщило, что всех любителей популярного увлечения будут ждать сумасшедшие скидки! Таким образом, во время "чёрной пятницы" есть шанс не только сэкономить, но и приумножить свои финансы.

В течение трёх дней, с 23 по 25 ноября, цены на билеты популярных лотерей "12/24" и "Топ-3" снизятся вдвое, а на билеты знаменитого "Рапидо" и вовсе втрое. Это значит, что купить можно больше, тем самым увеличив вероятность выигрыша. Так, билеты лотерей "12/24" и "Топ-3" можно будет приобрести за 30 рублей вместо 60, а билеты "Рапидо" будут стоить всего 50 рублей вместо привычных 150.

Представители лотерей обещают, что участникам не нужно будет вставать в километровые очереди и сражаться за билеты — их хватит на всех. Тиражи проходят каждые 15 минут! Купить билеты можно во всех лотерейных киосках, на сайте "Столото", в мобильном приложении и по СМС. Цены на билеты "Рапидо", "12/24", "Топ-3" поменяются в четверг в 23:55:00 по московскому времени и, как в сказке "Золушка", станут прежними в воскресенье в 23:30:00 по московскому времени.

В "чёрную пятницу" всех россиян ждёт настоящий праздник фортуны! Государственные лотереи решили доказать, что в дни распродаж можно не только тратить деньги, но и выигрывать их, практически ничего при этом не потратив!

— Лотереи, участвующие в акции, были выбраны неслучайно. Например, "Рапидо" — одна из топовых быстрых лотерей, которая пользуется большой популярностью у участников благодаря повышенному призовому фонду — 67%. Чтобы выиграть суперприз, достаточно угадать 8 чисел из 20 в первой части поля и одно число из четырёх — во второй части. Каждую неделю участники именно этой лотереи выигрывают крупные суммы. Надеюсь, "чёрная пятница — 2018" окажется удачной для многих поклонников лотерей и превратится в бесконечно белую полосу в жизни. Ведь благодаря всего одному билетику вы можете войти в историю государственных лотерей как победитель, — говорит Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу ТК "Центр" (бренд "Столото").

Проверить результаты тиражей и уточнить всю информацию о получении выигрыша можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru.