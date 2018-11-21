Секрет выигрыша в лотерею от "Столото". Отзывы победителей

Победители постоянно оказываются на страницах самых популярных СМИ страны. Истории выигрышей рассказывают ведущие радиоэфиров и теленовостей. Между тем широкой огласке предаются далеко не все выигрыши. Ибо поспеть за потоком выигравших крайне сложно. Каждую неделю выигрывают более 1 500 000 лотерейных билетов, распространяемых "Столото". Миллионерами еженедельно становятся в среднем 25 участников лотерей. Кто же эти счастливчики и в чём их секрет? Победители поделились отзывами о "Столото".

Как выиграть в "Столото"? Рецепты победителей

Свой счастливый билет Владимир Меркурьев из Северодвинска получил в подарок от супруги Елизаветы и дочери Марии в преддверии Нового года. Мужчина не ожидал, что этот тираж "Жилищной лотереи" окажется для него удачливым и поможет выиграть 2 000 000 рублей.

— Я пропустил ТВ-трансляцию розыгрыша и проверил билеты на сайте "Столото" только через несколько дней. Когда увидел сумму выигрыша, замер от удивления. Мне с супругой потребовалось больше недели, чтобы прийти в себя, наконец собраться и полететь оформлять выигрыш в Москву, — рассказывает победитель.

На выигранные деньги супруги Меркурьевы уже побывали в Праге. Победители продолжают приобретать лотерейные билеты и надеются вновь выиграть, чтобы отправиться в кругосветное путешествие всей семьёй.

— Благодаря победе мы окончательно убедились, что лотерея честная, здесь нет обмана, а выиграть большую сумму абсолютно реально. Мы — тому пример, — добавляет Владимир.

В январском тираже "Жилищной лотереи" выиграла и семья Алексеевых из Санкт-Петербурга. В своём отзыве о лотерее от "Столото" победительница Елена рассказала, как стала обладательницей 1 900 000 рублей.

— Уже много лет в лотерее участвует моя мама, именно она и купила тот самый счастливый билет. Однажды она написала на бумажке желание "Хочу выиграть квартиру" и положила его под подушку. Не прошло и месяца, как её мечта исполнилась — мы выиграли квартиру стоимостью почти два миллиона рублей, — говорит Елена.

У Алексеевых большая и дружная семья. Все праздники отмечают вместе. Дочь Елены Виктория в этом году окончила школу, а старший сын —университет и поступил в магистратуру. Победительница очень гордится своими детьми.

Благодаря всего одному билетику заветное желание коренных питерцев исполнилось, они стали обладателями квартиры.

Победители делятся отзывом о лотерее от "Столото"

Исполнила свою мечту благодаря выигрышу в лотерею и семья Жирновых, которая живёт в подмосковном городе Химки. Супруги Юрий и Анна выиграли загородный дом стоимостью 700 000 рублей.

— Мы участвовали всего месяц, и нам так повезло! — с восторгом вспоминает Анна.

Купленные билеты как обычно проверяли всей семьёй, сидя перед телевизором. Старшая дочь Ксюша принимала активное участие. Она с интересом наблюдала, как Анна зачёркивала выпавшие числа. "Мама, ты все зачеркнула"! — радостно выкрикнула девочка, а её родители переглянулись и не сразу поняли, насколько крупная удача им улыбнулась.

— Я проверил билет на сайте "Столото". Оказалось, что мы реально выиграли. Вот тогда уже хотелось прыгать от счастья, — рассказывает Юрий.

Супруги решили взять приз в денежном эквиваленте и вложить в покупку жилья. Благодаря выигрышу их мечта о собственной квартире стала реальностью. Совсем скоро Жирновы переедут со съёмной квартиры в новое семейное гнёздышко.

Лотерейная удача заглянула и в Екатеринбург. Живущие в этом городе сёстры Елизавета и Анастасия Ляпуновы выиграли в "Жилищную лотерею" 2 000 000 рублей. Девушки никогда раньше не участвовали в лотерее, а вот их бабушка, напротив, регулярно приобретает билеты.

— Бабушка попросила нас забрать её выигрыш и купить на него новые билеты. Мы взяли билеты для бабушки и решили заодно купить себе. Понравился один, в котором было много восьмёрок — это моё счастливое число. Так получилось, что именно он и выиграл крупную сумму, — делится Анастасия.

Победа в лотерее помогла сёстрам Ляпуновым приобрести собственное жильё в любимом городе. Выигрышную сумму они разделили поровну между собой и вложили в покупку квартир.

— Раньше мы не думали, что реально можно выиграть, поэтому никогда и не участвовали в лотерее. Но, как оказалось, никакого обмана здесь нет. Теперь мы верим в свою удачу и хотим однажды выиграть джекпот, — говорит в отзыве о "Столото" Елизавета.

По статистике государственных лотерей каждую неделю победителем становится миллион участников. А это значит, что пока вы читаете эту статью, кто-то выигрывает. Сегодня по всей стране живёт более трёх тысяч лотерейных миллионеров. И этот показатель постоянно растёт. А совсем скоро в России может появиться первый в истории современных российских лотерей миллиардер! Всё благодаря грандиозному новогоднему тиражу, главным призом которого станет миллиард рублей! Кто будет новым героем государственных лотерей, купившим билетик "Русского лото" и получившим баснословное денежное состояние, станет известно уже 1 января 2019 года по итогам грандиозного тиража, который пройдёт в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.