Победители из Санкт-Петербурга: Мы знаем, как выиграть в "Русское лото"!

О выигрыше в лотерею хотя бы раз задумывался каждый, ведь случайно свалившееся с неба богатство могло бы исполнить множество желаний и решить ряд бытовых вопросов. Да и как не представлять себя в роли победителя, когда вокруг все говорят о розыгрыше новогоднего миллиарда в лотерее "Русское лото". Ведь шанс выиграть гигантскую сумму и стать первым в России лотерейным миллиардером есть у каждого участника праздничного тиража. Как выиграть в "Русское лото", прекрасно знает семья Васильевых из Санкт-Петербурга. Победители рассказали свою историю выигрыша и поделились секретом удачи.

"Выигрывают ли в "Русское лото"? Кто верит, тот выигрывает!"

Супруги Надежда и Вячеслав Васильевы — индивидуальные предприниматели. Глава семьи занимается грузоподъёмными перевозками, а Надежда управляет собственным салоном красоты. Они воспитывают двух прекрасных дочек — Анну и Любаву. Девочки увлекаются творчеством. Старшая дочь делает успехи на актёрском поприще, а младшая лепит поделки из пластилина и рисует. Дома по хозяйству во всём помогает бабушка Надежды Валентина Васильевна. Участвуя в лотереях, она стала основательницей прекрасной семейной традиции.

— Мне часто везёт в лотереях. Однажды я купила около восьми выигрышных билетов моментальной лотереи подряд. Даже толпу рядом с собой собрала: всем было интересно посмотреть на мою удачу, — рассказывает Валентина Васильевна.

Особенно любят в семье лотерею "Русское лото". Все домочадцы ждут выходных, чтобы собраться вместе у телевизора и весело провести время.

Заветный билет Валентина Васильевна подарила Вячеславу на 23 Февраля. По традиции за ТВ-трансляцией наблюдала вся семья.

— Мы очень быстро зачеркнули почти все числа, осталось только два: 10 и 36. Всей семьёй с замиранием стали смотреть, какие бочонки вытянут из мешка. И тут объявляют наши выигрышные номера. Мы стали обладателями автомобиля стоимостью 900 000 рублей! От внезапной радости мы начали танцевать и веселиться. К слову, так мы отмечаем все наши выигрыши, даже если это 100 рублей, — говорит в отзыве Надежда.

Позже Васильевы ещё раз проверили результаты тиража на сайте "Столото", чтобы окончательно убедиться в своей победе. Теперь на вопросы знакомых, реально ли выиграть в "Русское лото", супруги рассказывают свою счастливую историю.

Лотерея "Русское лото" исполняет мечты

Победители рассказали, что особого секрета, как выиграть в "Русское лото", у них нет.

— Мы очень сильно верили в победу. А ещё больше мы хотели автомобиль. Даже начали откладывать на него, но накопили только на страховку. Благодаря всего одному лотерейному билету мы исполнили свою мечту, — улыбается Надежда.

Выигрыш Васильевы решили забрать в денежном эквиваленте. Денег хватило не только на автомобиль, но и на подарки близким. Валентине Васильевне купили по её заказу новые очки, чтобы лучше видеть выигрышные номера в лотерейных билетах. Детям подарили велосипеды. Теперь у всех есть свой транспорт.

Победители думают, что выигрыш пришёл к ним не просто так. Обычно, когда Надежда что-то загадывает, именно так и получается. Следующая цель, которую семья Васильевых ставит перед собой, — выиграть джекпот. Васильевы продолжают участвовать в лотерее и уверены, что и эта цель вскоре будет достигнута.

В этом году они обязательно примут участие в розыгрыше новогоднего миллиарда. Ведь у семьи Васильевых, как и у всех участников праздничного тиража, будет возможность стать первыми в истории государственных лотерей миллиардерами. Тираж состоится 1 января 2019 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.

Гарантированный джекпот новогоднего тиража составляет 1 МИЛЛИАРД рублей. Если джекпот не будет разыгран, то миллиард достанется победителю второго тура, в котором обязательно появится один или несколько победителей.

Надежда уже начала мечтать, на что бы она потратила этот баснословный выигрыш.

— Мы верим, что выиграем большую сумму денег и осуществим все свои оставшиеся мечты. Купим две квартиры в Сочи для дочек. Себе мы приобретём большой дом на море, поможем маме с жилищным вопросом. Также инвестируем в ценные бумаги, — рассказывает в отзыве, опубликованном на сайте "Столото", победительница.

Участником грандиозного розыгрыша можно стать уже сегодня. Билеты в продаже по всей стране: в лотерейных киосках, отделениях Почты России, салонах связи и на сайте stoloto.ru. Помимо главного приза в миллиард рублей в новогоднем тираже будет разыграно от 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов. Кому повезёт, узнаем совсем скоро.