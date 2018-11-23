Вклад "Мечты" стал рекордным по популярности в ноябре

По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском кредитном банке, стал вкладом "Мечты". Более 15 000 клиентов воспользовались данным предложением банка. 12 ноября 2018 года Московский кредитный банк представил новый вклад "Мечты" к Новому году. Его можно открыть в рублях или долларах США на 380 дней. Минимальная сумма для размещения в рублях составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 15 миллионов. Доходность по рублёвому вкладу "Мечты" составляет 8% годовых.

Также вклад можно открыть в долларах США с доходностью в размере 3,35% годовых. Минимальный размер валютного вклада "Мечты" составит 1000 долларов США, максимальный — 300 тысяч.

Оформить вклад можно в мобильном приложении и интернет-банке "МКБ Онлайн", а также в офисах и терминалах банка до 31 января 2019 года включительно. Предусмотрено пополнение вклада в течение первых 190 дней и две пролонгации. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия вклада.

Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.