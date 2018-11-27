Как выиграть в "Русское лото"? Победители из Нижегородской области дают советы

С каждым днём приближение Нового года чувствуется всё сильнее. Одной из самых обсуждаемых тем грядущего праздника стала новость о грандиозном розыгрыше миллиарда рублей. Такой щедрый подарок сделает россиянам всенародно любимая лотерея "Русское лото". Многие уже в красках представляют, на что можно потратить эту гигантскую сумму, и задаются вопросом: как выиграть в "Русское лото"? Стать в одночасье мультибогатым человеком и обеспечить себя и свою семью на всю оставшуюся, как говорится, жизнь, — сладкая мечта, за которую стоит побороться. Семья Будкиных из Нижегородской области, кажется, знает ответ на этот вопрос. В марте нынешнего года члены семьи стали счастливыми обладателями 2 500 000 рублей. Теперь Будкины уверены, что шанс выиграть есть у каждого, кто принимает участие в лотерее.

"Выигрывают ли в "Русское лото"? Ответ очевиден!"

Дружная семья Будкиных живёт в небольшом городке Ворсма Нижегородской области. Мать семейства Светлана работает секретарём в городской больнице. А её дочь Арина занимается танцами в Доме детского творчества.

Светлана раньше никогда не участвовала в лотереях, но у неё было предчувствие, что здесь может улыбнуться удача. Супруг решил её поддержать. Праздничным вечером накануне 8 Марта он вручил ей лотерейный билет вместе с шикарным букетом цветов. На тот момент он даже не подозревал, насколько ценный подарок он сделал.

В день заветного тиража мужчина уехал в командировку, поэтому ТВ-трансляцию Светлана смотрела с мамой и дочкой. Сидя перед телевизором, все в предвкушении ждали, когда ведущий вытащит из мешка бочонки с выигрышными номерами.

— Мы праздновали Восьмое марта, было шумно и весело. В один прекрасный момент у нас осталось всего два числа. Ведущий достал один бочонок, второй. Это были наши выигрышные номера! Света мне прошептала: "Мама, кажется, мы выиграли квартиру", — вспоминая счастливый день, рассказывает мама победительницы Елена Владимировна.

Светлана проверила результат тиража ещё раз на сайте "Столото". Тогда все сомнения о выигрыше рассеялись. Будкины стали обладателями квартиры стоимостью 2 500 000 рублей.

— Я была в шоке. От волнения стали трястись руки и перехватило дыхание. Такого чувства я никогда раньше не испытывала. Это настоящий подарок судьбы! Теперь мы знаем, как выиграть в "Русское лото", — делится отзывом женщина.

Благодаря лотерее "Русское лото" мы скоро отметим новоселье

На семейном совете победители решили, что заберут приз в денежном эквиваленте, чтобы вложить в строительство собственного дома.

— Я думаю, что нашей семье повезло неслучайно. Нам очень нужны были деньги, и сама судьба нам помогла справиться с этими финансовыми трудностями, — рассказывает Светлана.

По государственной программе "Молодая семья" супругам выделили участок, на котором в течение пяти лет нужно было построить собственное жильё. Средств на эти цели было недостаточно, и они были вынуждены взять кредит. Выигранные деньги помогли распрощаться с долгами и завершить строительство в максимально короткие сроки.

— У нас большой двухэтажный дом, в котором четыре комнаты. Я всегда мечтала о просторной красивой кухне, и теперь моё желание исполнится. Денег нам хватило и на гараж, и на внутреннюю отделку. Так что очень скоро мы наконец-то переедем в наше семейное гнёздышко, — поделилась радостью в своём отзыве победительница.

Арина во всём помогает родителям и принимает активное участие в выборе дизайна комнат.

— Меня все спрашивают, реально ли выиграть. Я отвечаю, что да. Хотя пока не ощущаю себя дочкой миллионеров. Но мы скоро переедем в новый дом и тогда всё точно изменится, — улыбается Арина.

Крупный выигрыш стал для всей семьи стимулом для новых достижений. Победители продолжают приобретать лотерейные билеты и верят, что удача вновь будет на их стороне. Особенно Будкины ждут розыгрыша новогоднего миллиарда. Они даже придумали, как в случае удачи распорядятся выигрышем, но пока держат свои мечты в секрете.

Напомним, что грандиозный тираж состоится в первый день 2019 года. Его покажут в прямом эфире одного из федеральных каналов. Гарантированный джекпот новогоднего тиража составляет миллиард рублей. Если джекпот не будет разыгран, то миллиард достанется победителю второго тура, в котором обязательно появится один или несколько победителей.

Стать участником 1264-го тиража и принять участие в розыгрыше новогоднего миллиарда можно уже сегодня. Билеты в продаже по всей стране: в лотерейных киосках, отделениях Почты России, салонах связи и на сайте stoloto.ru. Помимо главного приза в миллиард рублей в праздничном тираже разыграют от 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных вознаграждений. Имя счастливчика мы узнаем уже совсем скоро.