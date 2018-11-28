"Это не хобби — это образ жизни". Как волонтёрство меняет судьбы сибиряков

Ни в мире, ни в России не найти компании или организации, которая трактует понятие "корпоративное волонтёрство" одинаково. В нашей стране, несмотря на ещё достаточно малый охват, корпоративное волонтёрство интенсивно развивается. Этому способствует как рост внимания со стороны государства, так и более системный подход к добровольчеству со стороны самих корпораций, которые постепенно приходят к пониманию важности объединения усилий бизнеса для расширения географии волонтёрства, обмена опытом, практиками и создания доступной среды для тех, кто ещё думает, интересна ему эта деятельность или нет.

— На самом деле российские компании уже реализуют достаточно много проектов, в которых требуется волонтёрское участие. Некоторые программы являются уникальными и получают отдельное признание внутри международных корпораций. Мы видим главную задачу в том, чтобы как можно больше людей в регионах знало, какие интересные программы реализуются в их городах, куда обратиться, если у них есть желание и возможность посвящать волонтёрству часть своего времени. Мы часто говорим о том, какие задачи решает бизнес, развивая добровольчество, но очень мало о том, что оно может дать конкретному человеку. А между тем для многих волонтёрство становится важной частью жизни, — рассказывает ответственный секретарь Национального совета по корпоративному волонтёрству, участниками которого являются более 30 компаний, Вадим Ковалёв.

Одним из людей, чью жизнь кардинально изменило волонтёрство, является 34-летний Александр Кряков из Ачинска. Десять лет назад он пришёл на комбинат машинистом-обходчиком по котельному оборудованию ТЭЦ.

Будучи активным по жизни, Александр со временем вступил в молодёжный совет завода, а позже присоединился к благотворительным проектам, которые в его регионе реализует РУСАЛ. Сейчас мужчина работает в центре социальных программ компании и помогает в организации добровольческих мероприятий, администрирует грантовые конкурсы.

— Волонтёрство, благотворительность, помощь людям — это моя обычная жизнь. В центре социальных программ РУСАЛа я помогаю организовывать разные мероприятия: квизы, экофесты. Дополнительно иногда бесплатно работаю арбитром на разных местных футбольных матчах.

"Энергия наших сердец" — один из трёх крупных проектов центра социальных программ, над которым также работает Александр. Это благотворительный фестиваль, в рамках которого сборные команды из разных компаний и организаций города соревнуются в футболе, киберфутболе, квизе и других активностях. Каждый участник кладёт определённую сумму в благотворительную копилку, и собранные средства идут на покупку спортинвентаря в детские учреждения.

Чудо под Новый год

Ещё один проект, в котором могут принять участие волонтёры из почти 20 городов России, — новогодний марафон "Верим в чудо, творим чудо". В течение полутора месяцев перед самым долгожданным праздником в нашей стране дети и взрослые дарят счастье тем, кому его очень не хватает в повседневной жизни. Команды волонтёров посещают детские дома и вместе с их воспитанниками занимаются танцами, спортом, строят снежные горки и наряжают ёлки. Победитель марафона получает сертификат на определённую сумму и направляет её опять же на благотворительность.

В 2017 году проект объединил более полутора тысяч волонтёров, значительная часть которых трудится в компаниях-партнёрах и на предприятиях РУСАЛа из 19 городов. В итоге волонтёры помогли почти девяти тысячам людей и 146 организациям, собрав 875 тысяч рублей.

Новогодний марафон, как и многие благотворительные проекты крупных компаний — мероприятие общероссийское. Литейщик Андрей Скрылёв из Новокузнецка вместе с супругой Ольгой участвуют в нём каждый год.

— В позапрошлом году мы ездили в интернат. Детишкам показывали мастер-классы, как создавать подарки своими руками, игрушки. Вместе делали снежные фигуры и целые снежные городки. Другие команды волонтёров из нашего города тоже в основном занимаются с ребятишками, а также посещают пожилых людей в доме престарелых или хосписах — по-разному бывает, — говорит Андрей.

За каждый волонтёрский проект — а их в компании, где работает Андрей, много — он берётся исключительно вместе с женой. Началось всё десять лет назад — всей семьёй вышли на субботник в Кузнецкую крепость — символ Новокузнецка.

— Не каждый сибирский город сможет похвастаться своей крепостью, поэтому мы с Ольгой обрадовались возможности помочь её облагородить, — рассказывает Андрей.

С этого дня к работе и быту Скрылёвых добавилась и волонтёрская деятельность. Подключаются ко всем проектам, которые проводит центр социальных программ РУСАЛа.

— Понимаете, когда вам исполняется 50 лет, дети уже выросли и "вылетели из гнезда", можно пожить для себя. Для меня это самое счастливое время. Поэтому стараешься успеть всё — и поработать, и людям помочь. И это очень ценно, — смеётся Андрей.

Природа тоже нуждается

Важное место в волонтёрском движении принадлежит экологическим проектам. Скрылёвы не упускают возможности принять участие и в таких акциях.

— Экофестивали у нас каждый год проходят. Так вот в прошлом году мы стали лучшей командой. Но выбрали нас не только потому, что мусор хорошо убирали, а его действительно вывозили КамАЗами. Мы ещё и подумали о досуге: общались, пели у костра. Оказались дружнее и активнее всех, — делится Андрей.

В 2017 году РУСАЛ объединил активистов и всех неравнодушных в рамках организованного вместе с партнёрами компании дня Енисея — экомарафона, в котором участники "соревнуются" в сборе мусора. Соревнования не обычные — кто больше соберёт, а в форме квеста. В общей сложности за два таких квеста волонтёры собрали почти 3,5 тысячи мешков мусора и высадили около двух с половиной тысяч деревьев. Кроме того, этот проект получил президентский грант — 2,5 млн рублей.

Сохранение чистоты природы и восстановление её ресурсов в целом — важная часть жизни сибиряков. Этому делу почти всю свою сознательную жизнь посвятила Галина Пальянова — лаборант Дирекции по экологии и качеству Новокузнецкого алюминиевого завода. В 2015 году её проект "Сделаем!" стал лауреатом конкурса "Помогать просто", организатором которого выступил РУСАЛ.

— Мало таких вещей в жизни, которые бы настолько сильно захватывали бы меня. Проект "Сделаем!" именно такой. Возможность организовать акцию так, чтобы и ты, и все участники провели время с пользой и удовольствием, когда видишь результат общих трудов — это лучшая мотивация, — рассказывает Галина.

За последние годы девушка попробовала несколько направлений волонтёрства и поняла — именно участие в экопроектах приносит ей наибольшее удовольствие.

— Возможно, это связано с образованием и работой на заводе. Вообще, я благодарна своему мужу, который поддержал меня, и теперь мы участвуем в мероприятиях всей семьёй. Наша дочь была на посадке деревьев в три месяца, — смеётся Галина.

На мундиаль — вместе

Естественно, чтобы успевать и работать и заниматься волонтёрской деятельностью, необходимо хорошо планировать, поэтому жизнь добровольцев зачастую расписана на год вперёд. Некоторые из них уже готовятся к участию в зимней универсиаде, которая пройдёт в марте следующего года в Красноярске, включая и Андрея Скрылёва. В августе Андрей вернулся с главного спортивного праздника всего 2018 года — чемпионат мира по футболу. Вспоминает — это было одним из самых запоминающихся событий его жизни.

На мундиаль — в Екатеринбург — ездили вместе, всего девять сотрудников компании. Андрей, несмотря на солидный возраст, работал и отдыхал наравне с юношами и девушками: встречал гостей ЧМ у стадиона, следил за порядком на объектах, на языке жестов успокаивал перуанцев, расстроенных проигрышем своих.

— У нас была такая дружная компания! Все ребята с активной жизненной позицией, весёлые. Выходные были три дня — так мы не отсыпались, а ходили на семинары, экскурсии, выставки. Потом встречались в комнате и делились впечатлениями, показывали фотографии. Были одной сплочённой командой, — подчеркнул Андрей. По мнению опытного волонтёра, главное, что дало ему участие в волонтёрских проектах, поддерживаемых его компанией, — это возможность общения с близкими по духу людьми, обмен опытом и интересными идеями, воплощение которых даёт мотивацию для новых проектов и только укрепляют желание помогать дальше.