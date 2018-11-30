Сюрприз под ёлкой. Как выбрать подарок и не прослыть занудой

Накануне главного праздника зимы мы так любим загадывать желания Деду Морозу! Однако Новый год предполагает не только получение, но и преподнесение подарков. А потому каждый из нас вновь и вновь сталкивается с муками выбора и поиска нетривиальных презентов для друзей и близких.

Спешим избавить читателей от этих трудностей. Чтобы вы не отвлекались на банальный ассортимент вроде ёлочных украшений, праздных безделушек или никчёмных сувениров, мы подготовили небольшой, но содержательный дайджест идей новогодних подарков. Нетрадиционные и экстравагантные, но в любом случае не обременительные для вашего кошелька подарки — в списке Life.ru.

Ищем приключения

Подарите незабываемые впечатления и яркие эмоции. Вариантов интересного времяпрепровождения для одиночки, пары и целой компании много. Можно подарить неожиданную экскурсию, не обкатанную толпами туристов, а вполне оригинальную — путешествие по крышам города или в его подземной части, по мистическим местам и литературным маршрутам. Сегодня экскурсионные компании и их гиды предлагают большой выбор захватывающих и по-настоящему остросюжетных походов. Путешествие можно наметить на каникулы.

Преподнести такой презент можно дистанционно. Существуют сервисы, с помощью которых реально купить сертификат на любую сумму и отправить его по электронной почте, а уж одариваемый человек сделает выбор экскурсии на свой вкус. Причём предложения представлены разными городами мира, поэтому такой подарок можно отправить даже в другую страну.

Другой вариант раскрасить яркими цветами настроение близким, а заодно и самому себе — пройти квест. Сегодня такой досуг пользуется большой популярностью — когда ещё ты сможешь почувствовать себя супергероем и пройти массу испытаний на логику, смекалку и физическую выносливость. Искать ключ от тайной комнаты или спасаться от нашествия зомби, ограбить банк или сбежать из тюрьмы — сейчас предлагается столько вариантов квестов, что ограничиваются они, кажется, только вашей фантазией.

Кстати, в этом случае совсем не обязательно выбирать конкретное место или игру — покупайте сертификат на любую сумму у компании-организатора и вместе выбирайте сценарий увлекательного приключения. Это отличный способ провести новогодние каникулы, который придётся по душе вашей дружной компании.

Смарт-подход: для пользы и развлечения

Стремительно развивающийся мир технологий позволяет сегодня получать яркие впечатления не выходя из дома. Погулять по улочкам старинных городов или покататься на американских горках — легко! Эти возможности предоставят очки или шлем виртуальной реальности, созданные для любителей игр, фильмов и киберпутешествий. Новомодный гаджет позволяет по-настоящему ощутить происходящие по ту сторону экрана события за счёт получения реалистичной 3D-картинки.

Конечно, это удовольствие не из дешёвых, но на рынке присутствуют устройства разной ценовой категории. Можно встретить дорогие шлемы, оснащённые индивидуальным дисплеем, и простые варианты, для работы которых требуется лишь телефон и бесплатное ПО. А есть и автономные виртуальные устройства, которые работают без подключения к дополнительным гаджетам.

Если тот, кому вы готовите презент, — фанат практичных подарков и вы располагаете нужной суммой, подарите умные часы. Они станут не только отличным дополнением к мобильному телефону (на них можно получать сообщения, принимать звонки, общаться в мессенджерах и т. д.), но и незаменимым помощником в делах. Часы смогут разбудить с утра, посчитать шаги и калории и справиться с другими немаловажными задачами.

Умные часы можно подарить ребёнку. Это будет полезно всей семье: дитя в любой момент может связаться с родителями, а родители — узнать о его местонахождении. Если вы подыскиваете подарок взрослому любителю спорта, то купите фитнес-браслет. По весу он меньше, чем часы, но при этом имеет набор необходимых для поддержания здоровья и отслеживания спортивных достижений функций.

Неконсервативный подход

В эпоху искусственных продуктов и "сплошной химии" набирает моду всё натуральное, естественное. Первой на ум приходит натуральная косметика: шампуни из настоев трав, всевозможные кремы по рецептам наших бабушек и прочее а-ля натюрель. Такие продукты пользуются особой популярностью у представительниц прекрасного пола. Смело включайтесь в тренд и балуйте своих подруг, жён, матерей и дам из числа коллег наборами продуктов для молодости и красоты.

Представителей всех полов и возрастов порадуют съедобные подарки, сделанные из натуральных ингредиентов. Например, шоколадные конфеты ручной работы, в составе которых отсутствуют консерванты. А также цветочное варенье, натуральный мёд или чайные сборы — настоящие, с таёжными травами, придающими бодрость и силы. Все эти продукты для большей "экологичности" можно положить в корзины или коробки без пёстрых картинок, просто завернув их в крафтовую бумагу.

Весьма кстати к праздничному столу будет приготовленное собственными руками печенье с предсказаниями, ведь Новый год — это время тайных желаний и волшебства. Не забывайте, что дарить близким нужно только положительные пророчества и эмоции, поэтому без весёлой и зажигательной речи перед вручением такой выпечки точно не обойтись. Всё это вызовет море позитивных чувств и трогательную ностальгию по тем временам, когда рождественские гадания были общепринятой традицией.

Шанс на миллиард

Напомним, что наступающий 2019-й — год Жёлтой земляной свиньи, которая приносит в дом радость и финансовое благополучие. Поэтому счастливым талисманом для близких, друзей и коллег может стать сувенир в виде свиньи-копилки. Этот, казалось бы, привычный подарок в грядущем году перестаёт быть банальным и позволяет человеку, которому вы преподносите презент, достичь достатка. Маленькая ремарка: копилка должна быть золотого или серебряного цвета, тогда это ещё больше расположит хозяйку наступающего года.

Если у вас грандиозные планы и вы хотите подарить человеку шанс изменить всю свою жизнь раз и навсегда, то у нас есть рецепт и на этот случай. Достаточно положить под ёлку… лотерейные билеты. Сумма лотерейного выигрыша может быть такова, что его хватит на исполнение любых желаний, причём не только своих. А всё потому, что 1 января состоится праздничный тираж "Русского лото", главный приз которого — один МИЛЛИАРД рублей.

Эта сумма может достаться одному человеку — обладателю самого счастливого лотерейного билета праздничного тиража. Представляете, какую радость вы доставите близкому человеку, подарив именно этот судьбоносный билет? Да и шансы стать победителем в историческом тираже достаточно велики, ведь помимо заветного миллиарда в Новый год будет разыграно ещё более 100 призов по одному миллиону рублей и множество других денежных призов.

Билеты уже в продаже в лотерейных киосках, отделениях Почты России, салонах связи и на сайте www.stoloto.ru. Стоимость одного билета — 150 рублей. Новогодний тираж "Русского лото" будет транслироваться 1 января в 15:30 в прямом эфире телеканала НТВ. Вы вместе со своими друзьями и родными можете стать свидетелями выбора счастливчика в реальном времени. Не забывайте, что розыгрыш — это ещё и зажигательное ТВ-шоу, в котором примут участие звёздные гости и любимые ведущие, так что отличное развлечение за праздничным столом при просмотре передачи гарантировано.

Итак, до боя курантов остался ровно месяц, новогодний марафон за подарками давно в разгаре, а у вас ещё есть время преподнести незабываемый сюрприз своим родным и близким. Счастливых, ярких праздников и больше волшебства!