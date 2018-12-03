Проспать праздники или выиграть миллиард? Топ-10 вариантов новогодних каникул

На дворе первая неделя декабря, и может показаться, что до новогодних праздников ещё уйма времени и вы всё успеете. Однако это совсем не так. Суетный декабрь пролетит как один миг — и вот уже 31-е и надо срочно что-то решать, так как важно отдохнуть как следует. Прошедший год совершенно вас вымотал. Лайф предлагает 10 способов встретить 2019-й год.

1. На две недели — в путешествие!

Традиционные длинные каникулы — отличная возможность для активных и неусидчивых пополнить список посещённых стран. И здесь начинается полёт фантазии. За зимней сказкой надо ехать в Чехию или Германию. Рождественские ярмарки в Праге или Мюнхене, Брно или Кёльне чудо как хороши. Лень делать Шенген? Не проблема!

Всегда рада гостям из России кукольная Черногория с её размеренным образом жизни и уютными кафанами, где играют печальную музыку и разносится аромат жареных каштанов. Запах Адриатики особенно прекрасен зимой. Радует и ценник, солидно падающий в сравнении с летом. Отсюда можно направиться в соседнюю Сербию, где обязательно нужно посетить античные развалины, совсем как в Риме.

Хочется тёплого моря и туго набит кошелёк? Тогда — в Бразилию, благо почти со всеми странами Южной Америки мы не имеем визового режима. Встреча Нового года в плавках на легендарном пляже Копакабана — такое точно запомнится на всю жизнь.

2. Выиграть миллиард

Вернуться на работу миллиардером. Звучит нереально? 1 января 2019 года в прямом эфире федерального телеканала пройдёт грандиозный тираж всенародно любимой лотереи "Русское лото", в ходе которого в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Так что берите пульт и включайте НТВ в 15:30 по московскому времени!

Поражающая воображение сумма достанется обладателю джекпота 1264-го тиража. Или — если джекпот не будет разыгран — победителю второго тура. И миллионеров в Новый год будет много: ведь помимо МИЛЛИАРДА рублей организаторы разыграют от 100 призов по 1 миллиону рублей.

Так что не забудьте купить билеты — они уже продаются в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте stoloto.ru. Вперёд, за мечтой!

3. Посмотреть лучшие фильмы из списка

Если "Один дома" и "Вселенная Гарри Поттера" вас уже не цепляют, самое время ознакомиться с лучшими фильмами по версии журнала Time. Журналисты честно отсмотрели и выбрали картины от режиссёров со всего мира.

Так, возглавил рейтинг фильм "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона. Это кино об одном маленьком человеке, но при этом грандиозное по масштабам. Многие приводили аналогию: если сравнивать маленький район с огромным Римом. И тем не менее у этого района, у этого маленького человека, свои проблемы, с которыми в той или иной форме может столкнуться каждый из нас.

В тройку лучших также вошли "Будешь моим соседом?" об американском актёре и "Дневник пастыря", затрагивающий проблемы окружающей среды. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Не забудьте укрыться тёплым пледом — зима ожидается снежной. Ну и конечно, попкорна побольше — эти фильмы вас затянут надолго.

4. В глушь

Иногда хочется бросить всё и уехать, как говорил грибоедовский Фамусов, "в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов". На свежем воздухе да на морозце идеально прочищается голова, приходят в порядок мысли, да и лицо в какой-то момент приобретает очаровательный румянец. Это бюджетный отдых — куда тратить деньги в деревне?

Можно гулять по лесу, наблюдая, как снег покрывает ветви деревьев, париться в ладно натопленной бане или кормить животных, если таковые имеются в бабушкином хозяйстве. Никто явно не будет против, если вы наколете дров. А уж своему-то организму сколько пользы принесёте.

Деревня — отличное место для того, чтобы вдоволь напиться парного молока. Вдобавок можно и с молочницей подружиться. Нельзя забывать одно. Как поётся в песне, "от людей на деревне не спрятаться". Здесь все на виду.

5. Продолжать работать

Не станем забывать, что далеко не все люди любят праздники. Некоторые даже злятся из-за затяжного ничегонеделания: теряется рабочий тонус. Полмесяца отдыхаем — затем ещё столько же приходим в себя и нехотя втягиваемся в привычную рутину.

Для трудоголиков путь один — не отключать голову, несмотря ни на что. Пусть другие водят хороводы или спят лицом в салате — вы будете разгребать накопленные за год дела, решать проблемы и строить планы на будущее. За 10 дней можно успеть очень многое. Главное — уметь себя правильно настроить. Ну и не поддаваться на соблазны, конечно.

6. Искупаться в мороз

Хочется поплавать на природе, но холод останавливает? Это не беда! Моржевать и с головой окунаться в прорубь не придётся. Многие туристические компании предлагают хорошую альтернативу зимнему отдыху в Таиланде — понежиться в тёплой водичке на морозном отдыхе.

Такие перепады температуры лишь пойдут на пользу организму. Кроме того, купание на холоде понравится и взрослым, и детям. Можно выбрать большой бассейн с гидромассажем, а можно отправиться на Дальний Восток. Якутия и Камчатка славятся своими термальными источниками прямо посреди гор и необъятной тайги.

7. Выбор года: хоккей или биатлон?

Новогодние праздники — самое спортивное время. Не хотите нестись за мячом по сугробам, рискуя отморозить нос? Не беда! Календарь ежегодно дарит на стыке декабря и января настоящее пиршество для болельщиков. Первым номером в программе, бесспорно, идёт молодёжный чемпионат мира по хоккею. Будущие Овечкины и Малкины вступят в бой 26 декабря. Финал назначен на 5 января на легендарной олимпийской "Роджерс-арене" в Ванкувере. Кстати, в новогоднюю ночь сборная России играет с хозяевами площадки, канадцами.

Футбольные гурманы удовлетворят своё желание за просмотром матчей чемпионата Англии в рамках традиционного Boxing Day. Кроме того, 31 декабря состоятся вечера профессионального бокса и популярнейших смешанных единоборств (MMA).

Ну и конечно, наши каникулы — самый разгар сезона у представителей зимних видов спорта. Поэтому добро пожаловать на биатлон! Разочаровались в наших после Олимпиады? Что ж, тогда вас ждёт захватывающая лыжная супермногодневка Tour de Ski с нашими героями Пхёнчхана-2018 и Турне четырёх трамплинов по прыжкам на лыжах, которое собирает каждый год не менее 50 тысяч зрителей.

8. Навестить родственников

Ту самую недельку, которую вы хотели посвятить себе любимому, можно совместить с посещением близких. Обычно доехать до родных с тортиком — самое сложное. Длинные праздники — самое время исполнить задуманное.

Встречи с самыми близкими и дорогими людьми принесут душевное тепло, удовольствие и интересные новости. Не забудьте прихватить с собой подарки: тёплый плед, бутылка хорошего вина или симпатичный свитер с оленями будут не лишними.

9. Бесценный опыт

Что такое стереотипный Новый год? Мандарины, оливье, шампанское и поздравление президента по ТВ. Хотите, чтобы эта ночь отличалась от всех предыдущих? Откажитесь от алкоголя. Вот просто скажите себе: стоп, в этот раз праздную "на сухую". Во-первых, организм скажет вам большое спасибо. Все будут наутро страдать похмельем, а вы — как огурец, готовы к продолжению банкета.

Во-вторых, получите необычные ощущения. Все вокруг меняются по мере выпитого, пьянеют, вы же остаётесь прежним. Бесценный опыт.

Уже не помните, когда в последний раз не пили на праздник? Тогда точно встречайте Новый год трезвым. Будет о чём вспомнить и что рассказать детям.

10. Погадаем?

Человек в любом возрасте верит в волшебство и надеется на лучшее. Существует много народных традиций, позволяющих узнать, что случится дальше. А ещё — помочь исполнению своих желаний. Рождественские гадания — пожалуй, самый весёлый способ это сделать.

Одно из любимых гаданий — гадание на суженого. Девочки, девушки и женщины, мечтающие обрести вторую половину, бросают сапоги из окна, сжигают спички и кладут расчёски под подушку.

Есть и ещё один вариант погадать на возлюбленного. В новогоднюю ночь нужно положить под свою подушку имеющиеся карты с королями. Утром нужно вытащить одну из карт. Король на доставшейся карте расскажет, каким будет муж. Пики — суженого следует ожидать старого и ревнивого, трефы — скорее всего, военного. Червовый — молодого и богатого, а бубны — король самый желанный и любимый.

Напоминаем, в этот раз россияне будут отдыхать с воскресенья, 30 декабря 2018 года, по вторник, 8 января 2019 года, — целых 10 дней.