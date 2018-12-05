Миллионеры из Саранска отвечают на вопрос: "Как выиграть в "Русское лото"?"

Стать в одночасье миллионером — мечта многих. А жительница Республики Мордовия Елена Лысова взяла судьбу в свои руки и исполнила мечту, испытав удачу в лотерее "Русское лото". Женщина просто купила билет и выиграла 1 000 000 рублей. Она с удовольствием поделилась своей историей и рассказала, как выиграть в "Русское лото".

Мечтала выиграть в лотерею "Русское лото"

Елена и её семья родом из города Саранска. Сейчас супруги вместе со своей маленькой дочерью временно проживают в Москве. Но, как только командировка главы семейства закончится, Лысовы вернутся на малую родину.

Участие в лотерее — любимое увлечение Елены вот уже несколько лет. Купить свой первый в жизни билет она решила после того, как увидела по телевизору трансляцию тиража. Женщину вдохновил ролик, в котором рассказывали о победителях. Так у неё появилась мечта выиграть крупную сумму.

— До того момента, когда я увидела с экрана телевизора победителей, у меня часто возникал вопрос, реально ли выиграть в лотерею. Тогда я поняла, что шанс выиграть есть у каждого, в том числе и у меня, — рассказывает в своём отзыве на сайте "Столото" Елена.

Счастливый билет Елена получила в подарок от родителей за традиционным в её семье воскресным обедом.

— ТВ-трансляцию розыгрыша я смотрела вместе с мамой и братом, а мой супруг вместе с папой были в другой комнате. Я очень быстро зачеркнула все выигрышные номера. Когда поняла, что стала победителем, даже подпрыгнула от радости, а на мои счастливые крики прибежали все домочадцы. Мы теперь миллионеры! Эти эмоции я запомню на всю жизнь, — говорит победительница.

Выигрывают ли в "Русское лото"? Наша история говорит сама за себя

В своём отзыве, который опубликован на сайте "Столото", Елена рассказала, что выигрыш пришёлся очень кстати.

— В тот момент, когда мы стали победителями, я была беременна. Мы только что купили с мужем квартиру в Саранске, начали копить деньги на её благоустройство. И тут такой подарок судьбы! — вспоминает счастливица.

К моменту прибавления в семье Лысовы уже успели сделать ремонт в новой квартире и приобрести всю необходимую мебель. Вернуться в родной город, где супругов ждёт уютное семейное гнёздышко, победители планируют до Нового года.

— Все знакомые теперь спрашивают, как выиграть в "Русское лото". Просят дать совет, как выбрать выигрышные номера. Но у нас нет особенных секретов. Шанс выиграть есть у всех участников, достаточно просто купить билет и надеяться на удачу. Я верю, что это у нас не последний выигрыш. Сама себе и всем участникам желаю удачи, — говорит Елена.

Хочу стать миллиардером

Выиграв в лотерею миллион, Елена осуществила свою мечту. Однако женщина не перестала загадывать желания и мечтать. Теперь она хочет выиграть МИЛЛИАРД рублей и стать первым в стране лотерейным миллиардером.

Благодаря грандиозному тиражу "Русского лото", которого с нетерпением ждут все жители России, её мечты могут стать реальностью. Новогодний миллиард разыграют в первый день 2019 года в прямом эфире НТВ. Механика определения победителя проста. Гарантированный джекпот праздничного тиража составляет 1 МИЛЛИАРД рублей. Если джекпот не будет разыгран, то миллиард достанется победителю второго тура, в котором обязательно появится один или несколько победителей.

Принять участие в розыгрыше новогоднего миллиарда сможет каждый участник 1264-го тиража. Билеты в продаже по всей стране: в лотерейных киосках, отделениях Почты России, салонах связи и на сайте stoloto.ru. Помимо главного приза в миллиард рублей в праздничном тираже разыграют от 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов. Совсем скоро вся страна узнает, кто станет обладателем миллиарда.