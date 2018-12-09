Как строители могут повысить качество жилья, не повышая стоимость?

Процентные ставки по ипотеке, стабильно снижавшиеся в последние годы, вновь поползли вверх, оказывая таким образом давление на рынок недвижимости. Кроме того, как подсчитали аналитики компании "Метриум", по итогам третьего квартала 2018 года стоимость средней квартиры в новостройках Новой Москвы выросла на 780 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Строительные компании оказались в ситуации, когда необходимость внедрять новые технологии и материалы — это реальный шанс сохранить конкурентоспособность и привлекательность предложений для покупателей.

Продавцы вторичного жилья таких преимуществ не имеют и будут вынуждены либо отказываться от идеи продажи сейчас, либо снижать стоимость уже построенных и введённых в эксплуатацию метров в ущерб своим интересам. Застройщики же всё чаще смотрят в сторону инновационных материалов, которые при схожих уровнях качества и технических параметров помогут и сэкономить, и сделать будущее жильё более современным. И это тот вопрос, в котором не может быть мелочей: безопасность и экономика для строителей являются критически важными моментами для развития бизнеса.

В последние месяцы внимание отрасли оказалось приковано к возможности применения нового вида проводки из алюминиевых сплавов, аналоги которой уже десятки лет используются в жилищном строительстве жителями Европы, США, Китая и других стран.

Долгие годы у российских строителей, по сути говоря, не было выбора, и монополистом на рынке проводки была медь. Но из-за своей высокой стоимости она традиционно привлекала не только инвесторов, но и мошенников, которые в погоне за немалой выгодой добавляют в металл примеси или уменьшают сечение кабеля, снижая его стоимость (естественно, для себя, а не для покупателя) и подвергая пользователя данной проводки риску.

И медь, и алюминий традиционно являются основными "электрическими" металлами. Миллионы тонн алюминиевых жил распределяют электроэнергию от ГЭС, ТЭС и АЭС по всей стране, и в обозримом будущем изменений в этой сфере не предвидится. Это связано с тем, что алюминиевые провода в два раза легче медных и дают возможность применять в два раза меньше опор.

А вот в сегменте домовой электропроводки чистый алюминий некоторое время назад свой авторитет растерял, поэтому в конечном итоге был запрещён к применению в домостроительстве в России, хотя миллионы людей живут в домах, построенных до 2000-х годов и оборудованных алюминиевой проводкой. За рубежом пошли по пути развития технологий, и сегодня во всём мире повсеместно используется проводка из алюминиевых сплавов 8ххх-серии. Эти сплавы изготовлены с добавлением железа, которое укрепляет кристаллическую решётку и повышает прочность и пластичность материала. Разработали такие материалы и отечественные металлурги, но значительно позже, лишь несколько лет назад.

— Работа над отечественными сплавами 8ххх-серии была начата ещё в 2013-м, — рассказывает руководитель кабельного завода "Москабельмет" Павел Моряков. — Добавление других элементов позволило сделать алюминиевую проводку такой же надёжной и долговечной, как и медная. В ходе исследования и испытаний ВНИИ кабельной промышленности и ВНИИПО МЧС все потребительские свойства и безопасность кабеля из такого сплава были многократно подтверждены. А с учётом того, что не происходит электротехнической коррозии, в итоге минимальный срок службы проводки из алюминиевых сплавов — те же "медные" 30 лет!

— Мы провели детальный анализ причин отказа от применения кабельных изделий со старыми токопроводящими жилами (ТПЖ) из алюминия, — говорит Михаил Каменский, кандидат технических наук, заместитель заведующего отделением № 1 "Кабели и провода энергетического назначения" ВНИИКП. — Сегодня освоено производство кабелей с ТПЖ из сплавов марок 8176 и 8030 на основе алюминия, которые по характеристикам близки к электротехнической меди. Были проведены исследования, и по результатам испытаний выявлено, что проводка из новых сплавов по надёжности и безопасности не уступает изготовленной из медных проволок.

Пожаробезопасность сплавов подтвердил и Всероссийский институт противопожарной обороны МЧС. Кроме того, свои сертификаты в обязательном порядке на каждый кабель дают производители.

И, как отмечает Павел Моряков, вкупе с техническими свойствами и качеством значимым преимуществом кабеля из алюминиевых сплавов является его низкая цена. По его подсчётам, при использовании алюминиевой проводки в строительстве многоэтажного дома застройщик экономит только на проводке около шести миллионов рублей. Разумеется, если речь идёт не об одиноко стоящем доме, а о комплексной застройке (именно она сейчас наиболее популярна в России), то эффект экономии масштабируется пропорционально. И это только если брать во внимание проводку. То есть только за счёт применения новых материалов и поиска адекватных альтернатив застройщик может компенсировать покупателю повышение стоимости ипотеки не в ущерб себе и с выгодой для владельца недвижимости.

Контрафакта не будет!

Любой инженер и даже простой электрик знает, что удельное сопротивление алюминия выше, чем у меди. Поэтому для передачи одной и той же мощности алюминиевый провод должен быть толще в 1,6–1,7 раза. Скажем, если для мощности около 4 кВт минимальное сечение "меди" должно быть 1,5 мм², то алюминиевый провод будет иметь сечение 2,5 "квадрата". Такой пересчёт в полной мере относится и к новому сплаву 8176.

Но, несмотря на это, в домовой электропроводке алюминий оказывается выгоднее — даже более толстый кабель значительно дешевле медного аналога при тех же качествах в плане безопасности и ремонтопригодности. И, что важно, нет риска столкнуться с контрафактом! Ведь сегодня на рынке медной электропроводки продаётся очень много некачественных кабелей, сечение и характеристики которых не соответствуют заявленному на маркировке и на ценнике.

С алюминиевыми же проводами подобные аферы исключены — сплав 8176 изначально недорог, и на нём нет смысла экономить, нарушая стандарты и нормы.

Первые компании-застройщики уже возводят в Москве и области дома с внутренней разводкой из новых кабелей.

— Применение новых алюминиевых сплавов в электропроводке нами широко изучалось как с точки зрения экономической составляющей, так и безопасности. Новые кабели не уступают по своим характеристикам медным, а в некоторых случаях и превосходят, — рассказывает Алексей Кустов, руководитель проекта компании "Главстрой Московская область". — Поэтому мы, как девелопер, заинтересованы в применении безопасной кабельной продукции. Новые алюминиевые сплавы не только служат дольше, но и показывают высокую эффективность в режиме работы с многочисленными домашними приборами, которые есть сейчас в каждом доме. Электропроводка удовлетворяет всем потребностям потребителя и учитывает будущее увеличение нагрузки на сеть.

— Основное распространение новой проводки начнётся с 2019–2020 годов, в основном с Москвы, ибо она является основным драйвером отрасли, — считает Павел Моряков. — Плюс в столице идёт проект реновации, которая рассчитана на кабели АсВВГ. Прогнозируем, что к 2020 году соотношение меди и алюминия во внутридомовой проводке будет 80 к 20 и с дальнейшим приростом в пользу алюминия 10–20% в год. В перспективе на меди останутся только дома бизнес-класса, где на экономию особого внимания не обращают, а "эконом" и "комфорт", занимающие 80–90% рынка, перейдут на алюминий.