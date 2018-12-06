Звёзды сошлись: почему лотерея манит состоятельных и знаменитых

Вы думаете, что лотерея — это удел тех, кто стремится подправить финансовое положение? Как бы не так! Участвовать в розыгрышах любят многие звёзды, у которых, казалось бы, есть всё: популярность, миллионные гонорары и возможность делать деньги, что называется, из воздуха, даже на своём имени. Тем не менее они, как и миллионы обычных людей, покупают лотерейные билеты и с нетерпением ждут результатов тиражей. Лайф решил разобраться в том, что же тянет знаменитостей к этому виду досуга, завоёвывающему сердца миллионов простых обывателей.

Один из самых известных почитателей всевозможных лотерей — Саймон Коуэлл, популярнейший представитель британского шоу-бизнеса и вдохновитель многочисленных шоу талантов на телевидении. Саймон не только знаменит, но и сказочно богат. Ещё три года назад состояние шоумена оценивалось в 325 миллионов фунтов, журнал Time дважды включал его в список ста самых влиятельных людей мира.

Однако господин Коуэлл регулярно участвует в лотерейных тиражах. Известно, что популярный телеведущий умудрился выиграть пару-тройку крупных призов благодаря удачному выбору числовой комбинации. Но для него лотерея — прекрасное времяпрепровождение и просто приятный вид досуга. Поэтому о суммах призов он не говорит, а на вопрос о верности увлечению из года в год отвечает: "Я всё ещё покупаю лотерейные билеты, всё ещё участвую".

Ещё один лотерейный поклонник — английский футболист ирландского происхождения Уэйн Руни, чьи финансовые активы оцениваются в 82 миллиона фунтов. Самый богатый спортсмен в Великобритании верит не только в свои способности на футбольном поле, но и в удачу. Он регулярно участвует в лотереях и предпочитает при этом не тратить крупные суммы, хотя мог бы себе позволить, а покупает лишь несколько билетов перед каждым розыгрышем.

Главное для него — проверить благосклонность судьбы, отдаться воле случая, испытать чувство трепетного волнения, а не увеличить шансы за счёт количества ставок. А вот его коллега по цеху, американский баскетболист и звезда NBA Крис Синглтон, наоборот, любит ставить по-крупному. Он не экономит на своей "детской вере в чудо". Поэтому новость о том, что однажды Крис приобрёл билеты одной из крупнейших лотерей США сразу на 10 тысяч долларов, никого не удивила.

Фанатом лотерей считает себя и профессиональный скейтбордист, предприниматель, продюсер и шоумен Роб Дирдек. Своему увлечению американец отдает всё свободное от катания на скейте время. В 2012 году он даже принял участие в рекламной кампании розыгрыша астрономического джекпота Mega Millions, размер которого на тот момент составлял половину мирового рекорда.

А вот его соотечественница, светская львица и по совместительству внучка магната гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон рекламировать лотереи не спешит. Но не упускает возможности побаловать себя участием в тиражах, считая, что таким образом вносит изюминку в свою жизнь. Известен случай, когда Хилтон, отдыхая в Италии, потратила несколько тысяч евро исключительно на билеты лотереи. За этим занятием её поймали папарацци, однако находчивая тусовщица тут же заявила, что в случае выигрыша непременно отдаст 10% на финансирование понравившихся ей социальных и благотворительных программ.

Впрочем, для многих западных звёзд лотерея и благотворительность — это не просто слова, а реальные дела. Известно, что поп-королева Мадонна периодически покупает несколько десятков или сотен билетов ради участия в благотворительных проектах. Поп-дива нередко выигрывает и перечисляет полученные деньги на программы помощи нуждающимся. Так, в 2012 году, путешествуя по Европе в рамках нового гастрольного тура, она купила 100 лотерейных билетов и стала обладательницей 120 тысяч евро. Ни о каких 10% речи, конечно же, не шло — Мадонна, не раздумывая, тут же распорядилась отправить весь выигрыш на постройку школ в африканском Малави.

Ещё одна американская знаменитость — актёр, режиссёр, продюсер, один из самых богатых представителей Голливуда и просто красавчик Джордж Клуни в 2010 году за счёт участия в разных проектах собрал средства на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения на Гаити. Помимо прочего, он принял участие в одном из розыгрышей национальной итальянской лотереи, купив сразу тысячу билетов. Джекпот в 133 миллиона евро он публично пообещал отдать на нужды пострадавшего от стихии народа.

Актриса и модель Элизабет Хёрли, приятельница Джорджа Клуни, также приняла участие в одном из розыгрышей итальянской лотереи, сулившей джекпот в 117 миллионов евро, — если бы он достался ей, то был бы перечислен на помощь гаитянам. Ранее актриса не раз участвовала в лотереях. По её словам, к этому виду досуга её пристрастил именно Джордж Клуни.

Известный актёр Хью Джекман тоже участвует в лотереях, но покупает билеты не для себя, а для коллег. Ему нравится дарить людям надежду и шанс на большой куш. Так, во время съёмок картины "Живая сталь" в 2011 году он решил побаловать коллег по площадке, купив для всех 500 билетов американской лотереи. Год спустя он преподнёс билеты съёмочной команде фильма "Отверженные", свой поступок объяснив желанием поддержать позитивный дух во время многочасовых съёмок.

По признанию Джекмана, зарождению лотерейной традиции много лет назад послужил небольшой курьёз. "На съёмках самого первого фильма в Америке мне было безумно стыдно за то, что спустя два месяца работы над картиной я не знал и половины имён членов съёмочной группы. Чтобы хотя бы частично загладить недоразумение, я решил порадовать их и подарить лотерейные билеты", — вспоминал позже актёр в одном из интервью. Широкий жест был одобрен коллегами, рассказавшими эту историю прессе. Именно тогда Джекман, по его словам, и понял, что лучший подарок для окружающих — это лотерейные билеты.

Немало поклонников лотерей существует среди российских звёзд шоу-бизнеса. Причина проста: с увлечением связано много светлых и добрых воспоминаний, так как в советские годы, как известно, в лотерею играли целыми семьями. По словам певицы Варвары, её дедушка любил лотерею и пристрастил к этому всю семью: время от времени дети и взрослые на общем совете принимали участие в выборе заветных чисел на билете. А когда семье удавалось выиграть, дедушка радовался независимо от суммы приза. "Главное, я видела, что он счастлив. А сейчас в лото играет и моя семья", — рассказала певица в интервью.

Любят вспоминать о семейных просмотрах розыгрышей по телевизору актёр Алексей Морозов, известный по картинам "Время первых" и "28 панфиловцев", и певец Денис Клявер. По признанию певицы Натали, однажды её отцу накануне Нового года удалось выиграть крупную сумму в "Спортлото" — это волшебство ей запомнилось надолго.

Когда Алексея, Дениса и Натали спросили, на что бы они потратили деньги, если бы выиграли крупную сумму, звёзды ответили, не задумываясь: как и многие западные коллеги, пожертвовали бы часть суммы на благое дело. А Натали даже пообещала в случае выигрыша миллиарда рублей отдать на благотворительность половину астрономической суммы.

Сколько-сколько? Миллиард? Думаете, так не бывает? Отставьте скепсис в сторону. Совсем скоро, 1 января 2019 года, эта сумма будет разыграна в качестве главного приза лотереи "Русское лото"! Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть прямой эфир праздничного тиража на одном из федеральных телеканалов.

Организаторы лотереи уверяют, что миллиард непременно найдёт своего обладателя благодаря простой механике розыгрыша. Даже если миллиардный джекпот никто не выиграет, вся сумма непременно будет разыграна во втором туре. Кроме того, более ста счастливчиков станут обладателями выигрыша в миллион рублей. Окажутся ли в их числе звёзды? Посмотрим! У всех участников грандиозного розыгрыша "Русского лото" есть шанс стать обладателем невероятной суммы и войти в число самых известных жителей страны. Пусть и за счёт щедрого подарка судьбы.