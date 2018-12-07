"Гослото" выступило партнёром Национальной спортивной премии

В минувший вторник, 4 декабря, в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018 год. 18 победителей в 11 номинациях определили путём народного голосования и с учётом мнения экспертного совета. Партнёром грандиозного мероприятия выступило "Гослото".

Церемония открытия стартовала с приветственного слова президента Российской Федерации Владимира Путина, которое зачитал ведущий. "Этой престижной награды, которая учреждена в 2010 году, удостаиваются выдающиеся, известные в нашей стране и во всём мире люди, посвятившие свой профессиональный путь, всю свою жизнь спорту. С удовлетворением отмечу, что среди нынешних лауреатов — целое созвездие талантливых атлетов, тренеров, наставников, специалистов. И конечно, важно, что в их числе — прославленные ветераны, которые бережно хранят победные традиции отечественного спорта, уделяют огромное внимание продвижению его идеалов и ценностей. Уверен, церемония вызовет широкий общественный резонанс, а достижения наших триумфаторов послужат примером для подрастающего поколения. От души поздравляю лауреатов, желаю здоровья и успехов!" — говорится в обращении.

В этом году мероприятие прошло в новом формате, объединившем спорт и культуру. Участниками и гостями события стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, а также известные деятели искусства.

— Премия — это итог года, подведение результатов нашей работе и, конечно, это праздник, — говорит министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион Павел Колобков, посетивший мероприятие. ­— Год был сложным. Были и прекрасные победы, например олимпийское золото российских хоккеистов, и обидные поражения. Но тем спорт интересен и радостен. Всем нашим спортсменам в будущем году я хочу пожелать побед, и чтобы всё, о чем они думают и ради чего они тренируются, могли реализовать.

Памятную награду Национальной спортивной премии ежегодно получают выдающиеся спортсмены за высокие достижения, внесение вклада в развитие физической культуры и спорта в России и в мире, а также за популяризацию здорового образа жизни.

На звание лауреатов премии претендовали известные представители спортивного сообщества. По итогам конкурсного отбора лучшими в номинации "Гордость России" стали: Павел Дацюк (хоккей) — "Спортсмен года", Алина Загитова (фигурное катание) "Спортсменка года" и Станислав Черчесов (футбол) — "Тренер года". Спортсмены не смогли лично присутствовать на церемонии награждения из-за плотного графика тренировок, однако прислали видеообращение всем гостям мероприятия, поблагодарив за столь важную поддержку в достижении результата.

— Все номинанты очень титулованные, — добавляет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. — Но всё-таки россияне — эмоциональный народ. То, что было летом в стране, наверное, переубедило и жителей страны, и экспертов — отдать победу именно футболу. Я воспринял это как эмоциональный приз.

Церемония награждения лауреатов Национальной премии проводится Минспортом России с 2010 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. Цель премии — стимулирование профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. В этом году партнёром Национальной спортивной премии выступило "Гослото". Государственные лотереи проводятся с целью поддержки развития физической культуры и спорта в нашей стране.