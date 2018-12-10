Лотерейный победитель из Татарстана: "С миллиардом исполню детскую мечту"

До Нового года остаются считаные дни. Впереди приятные хлопоты — выбор подарков, украшение дома гирляндами, установка красавицы-ёлки и многое другое. Форумы и сайты в Интернете пестрят идеями от шоколадных конфет с символом года до современных гаджетов. Алсу Ашерапова из Республики Татарстан уже решила, что подарит родным и друзьям. По мнению женщины, идеально для этого подойдут лотерейные билеты на новогодний тираж "Русского лото". Ведь именно в этом тираже кто-то в стране станет мегабогатым человеком и выиграет миллиард рублей. По условиям исторического тиража, миллиард гарантированно разделят несколько победителей… или выиграет один.

В том, что лотерейный билет — отличный подарок, Алсу убедилась на личном опыте. Благодаря полученному в дар билету она и сама не так давно стала обладательницей 500 000 рублей. Судьбоносным для женщины оказался один из тиражей "Русского лото".

— Вместе с мамой мы купили по одному билету и подарили их друг другу. Билет, который я отдала маме, выиграл 150 рублей. А мой подарок оказался на полмиллиона, — рассказала победительница.

Выигрыш Алсу потратит на новый автомобиль, о котором мечтала вся её семья.

Победительница рассказала, что в дружной семье Ашераповых много традиций. Одна из них — участие в новогоднем тираже "Русского лото". В этом году женщина, как обычно, купит несколько билетов, ведь всенародно любимая лотерея разыграет миллиард 1 января, а также от 100 призов по 1 миллиону рублей.

— Билеты куплю для себя и всех родственников. Соберёмся вместе в первый день нового года смотреть по телевизору праздничный тираж. Если я выиграю миллиард, то в первую очередь помогу близким родственникам. Ещё исполню свою детскую мечту — куплю дом. Супругу подарю новую машину. А потом сяду и обалдею от счастья, — мечтает женщина.

Сможет ли победительница из Татарстана благодаря миллиарду исполнить все свои мечты или эта громадная сумма достанется кому-то другому, вся страна узнает 1 января. Розыгрыш состоится в прямом эфире одного из федеральных каналов.

Билеты уже сегодня можно приобрести в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru.