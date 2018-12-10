На Новый год загадаем миллиард в "Русском лото". Отзывы реальных людей о лотерее

Загадывать желание под бой курантов в самую волшебную ночь в году — добрая традиция россиян. Уже сейчас стоит продумать, какую мечту вы попросите исполнить саму судьбу. Супруги Владимир и Жанна Терехины из Санкт-Петербурга уже определились. Они загадают в Новый год выиграть миллиард рублей. Такую огромную сумму разыграет всенародно любимая лотерея "Русское лото". Похоже на сказку? Но никакого волшебства и тем более обмана здесь нет. Миллиард гарантированно разделят несколько победителей… Или выиграет один.

Вероятность выигрыша в лотерею "Русское лото". Отзывы победителей

Семья Терехиных уже становилась лотерейным победителем. Владимиру Трофимовичу и Жанне Васильевне удача улыбнулась в 1255-м тираже "Русского лото". По его итогам семейной паре достался дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

Счастливый билет приобрёл глава семьи Владимир Трофимович. Он же первым узнал результаты судьбоносного тиража. За ходом розыгрыша мужчина пристально следил с телеэкрана.

— Когда я зачеркнул все выпавшие числа, сразу же обрадовал супругу. Говорю: "Только не пугайся. Кажется, мы выиграли дачный участок", — вспоминает в отзыве о лотерее "Русское лото" победитель.

Терехины рассказали, что никогда даже не задавались вопросом, лотерея — обман или правда. Супруги не сомневались, что выиграть реально, ведь они неоднократно читали отзывы тех, кто выигрывал.

Жанна Васильевна считает, что крупный выигрыш достался им неслучайно.

— У нас с супругом в этом году была значимая дата — 20 лет со дня венчания. Я думаю, что удача улыбнулась именно поэтому. Это подарок на "наш день", — с улыбкой говорит женщина.

Выигрыш поможет победителям поправить здоровье. Также супружеская пара отблагодарит приятным презентом продавца счастливого билета.

Выигрыш в "Русское лото", о котором все мечтают

Семья Терехиных с нетерпением ждёт Нового года и праздничного тиража "Русского лото", в котором будет разыгран МИЛЛИАРД рублей. Супруги уже начали подготовку: купили билеты и детально продумали, как они будут распоряжаться огромной суммой денег, если станут первыми в стране лотерейными миллиардерами.

— Под бой курантов в Новый год я загадаю выиграть миллиард. Хочу осуществить самые заветные мечты: отправиться в кругосветное путешествие и купить престижное жильё в Санкт-Петербурге. Обязательно часть денег направлю на благотворительность. А супруга мечтает открыть дом для престарелых, чтобы заботиться об одиноких пожилых людях, — говорит мужчина.

Помимо миллиарда в новогоднем тираже разыграют много других денежных призов. Миллионеров в Новый год будет много: в первый день наступающего года разыграют от 100 призов по 1 миллиону рублей. Билеты можно купить в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте "Столото" www.stoloto.ru.

Кто станет обладателем поражающей воображение суммы, узнаем совсем скоро. Пока можно купить заветный билетик и прочитать отзывы реальных людей о "Русском лото", размещённые на сайте "Столото".