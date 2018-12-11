Победитель лотереи из Петербурга: Выиграю миллиард — куплю отечественную машину

Многие мечтают вмиг стать сказочно богатыми. Это желание больше не кажется фантастическим и неисполнимым, ведь всенародно любимая лотерея "Русское лото" разыгрывает миллиард рублей в новогоднем тираже. Помимо этой баснословной суммы будет разыграно от 100 призов по миллиону рублей и множество других денежных подарков. Согласно условиям тиража, миллиард гарантированно разделят несколько победителей… Или выиграет один. Поклонники лотерей даже разрабатывают свои стратегии, как стать первым в стране миллиардером. Петербуржец Дмитрий Волков, недавно выигравший в "Русское лото" больше полумиллиона рублей, считает своим талисманом число 3. Возможно, оно поможет ему стать самым состоятельным лотерейным победителем в стране. Тем более что число 3 помогло выиграть в предыдущий раз. Именно третий приобретённый лотерейный билет стал для Дмитрия судьбоносным.

Победитель рассказал, что ему не удалось посмотреть трансляцию тиража и результат розыгрыша он узнал в Интернете.

— Я увидел полумиллионный выигрыш и не поверил глазам. Позвонил супруге, чтобы тоже проверила билет. Когда она открыла сумму, то потеряла дар речи и просто молчала в трубку, — улыбается Дмитрий.

Мужчина пока не решил, как распорядится выигрышем. Порадует шубой супругу и сделает подарки дочери и внукам.

Дмитрий начал участвовать в лотереях после новости о рекордном выигрыше в 506 миллионов рублей, обладателем которого стала пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова. Теперь мужчина хочет стать новым рекордсменом и выиграть миллиард рублей, который будет разыгран в новогоднем тираже "Русского лото".

— Если я выиграю миллиард, часть денег направлю на благотворительность. Я люблю свою Родину, поэтому никуда уезжать не буду. Куплю несколько квартир в любимом Санкт-Петербурге, построю дом на берегу озера на Карельском перешейке, а ещё приобрету новую машину отечественного производства, — мечтает победитель.

Мужчина рассказал, что Новый год будет отмечать в кругу семьи.

— Соберу всех за столом и раздам билеты. А под бой курантов загадаю выиграть миллиард.

У Дмитрия в семье есть много новогодних традиций. Например, каждый год победитель покупает ёлку в горшке, которая стоит дома до весны, а потом высаживает её на даче. Что касается праздничного стола, то он не обходится без тушёного кролика с овощами и специями. Новой традицией семьи Волковых станет участие в лотерее "Русское лото".

Розыгрыш праздничного тиража состоится в прямом эфире одного из федеральных каналов 1 января 2019 года. Билеты на исторический тираж можно купить уже сегодня в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru.