Победительница из Ноябрьска: Выиграю миллиард — отдам на благотворительность

Хотели бы выиграть миллион рублей? А миллиард? Конечно! Всенародно любимая лотерея "Русское лото" дарит россиянам такую грандиозную возможность. В первый день наступающего года (1 января) будет разыгран один миллиард рублей, а также от 100 призов по миллиону рублей и множество других денежных призов. Это кажется невероятным, но, по условиям тиража, миллиард гарантированно разделят несколько победителей… или выиграет один. Вся страна уже начала представлять, как распорядится баснословной суммой. Лотерейные победители, которым уже один или несколько раз улыбнулась удача, не исключение. Своими мечтами о миллиарде поделилась недавняя победительница "Русского лото", жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Ноябрьск) Зульфия Гарданова.

В 1259-м тираже она выиграла 517 391 рубль. Оформлять выигрыш Зульфия приехала вместе с сыном Айдаром.

Победительница рассказала, что ТВ-трансляцию заветного тиража смотрел её сын, в то время как сама женщина пила чай на кухне.

— Я сижу с чашкой в руках, тут забегает сын — и как давай кричать: "Выиграли! Выиграли! Выиграли!" Конечно, эмоции переполняли и мы были невероятно счастливы.

Зульфия планирует потратить выигрыш на обучение внучки, которая сейчас в 11-м классе и в 2019 году будет поступать в университет.

У победительницы осталось много нереализованных желаний. Женщина очень хочет выиграть миллиард рублей в новогоднем тираже "Русского лото", чтобы их исполнить.

— Если мне улыбнётся такая удача, часть денег отдам на благотворительность. Это мечта моего сына. Конечно, поделимся с родственниками, купим хорошую квартиру, машину, — говорит Зульфия. — Вообще мне бы хотелось жить обеспеченно, чтобы можно было себе всё позволить купить. В случае выигрыша миллиарда рублей наша жизнь качественно изменится, но из своего любимого Ноябрьска мы никуда не уедем.

Женщина рассказала, что на Новый год в её семье есть прекрасная традиция — дарить друг другу лотерейные билеты. Этот год не станет исключением.

— Я загадаю выиграть миллиард и обязательно положу билеты под подушку. А 1 января мы всей семьёй будем смотреть трансляцию праздничного тиража. Надеюсь, нам повезёт.

Кто станет победителем поистине исторического тиража, мы вместе с вами узнаем в первый день 2019 года. Грандиозный тираж состоится в прямом эфире одного из федеральных каналов. Билеты уже сегодня можно приобрести в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru.