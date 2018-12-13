На Новый год Илону Маску подарили лотерейные билеты из России

Американскому предпринимателю Илону Маску отправили лотерейные билеты "Русского лото" и поздравили с Новым годом. Новость об этом была опубликована в аккаунте государственных лотерей "Столото" в "Твиттере".

— Мы знаем, что вы делаете машины, запускаете ракеты в космос, копаете туннели и занимаетесь солнечными батареями. Сложно представить, чего вы ещё не делали. Но выигрывали ли вы когда-нибудь миллиард? — написали в "Столото" предпринимателю.

— Впервые у Илона Маска есть шанс стать богаче, не изобретая машину или космический корабль, а просто выиграв в лотерею, — такого в его жизни точно ещё не было, — заявляют отправители письма.

Бизнесмену рассказали о доброй традиции россиян дарить друг другу на Новый год лотерейные билеты на самый крупный розыгрыш в году.

— 1 января включай НТВ. Усатый мужчина будет вытягивать бочонки с номерами в прямом эфире. Если первые 15 номеров в одном из полей билета будут в твоём билете, миллиард твой, — также сообщается в письме.

В 2018 году Илон Маск вошёл в топ-15 богатейших IT-миллиардеров по версии журнала Forbes. Станет ли состоятельный бизнесмен ещё богаче, узнаем все вместе в первый день наступающего года.