Лотерейный победитель из Архангельской области: У меня много планов на миллиард

Участие в лотерее вот уже много лет остаётся доброй традицией в российских семьях. По выходным принято проводить время перед телевизором и отмечать в заранее купленных лотерейных билетах выпадающие числа. Участники дарят друг другу лотерейные билеты на праздники, в том числе на Новый год. А затем с нетерпением ждут выхода праздничного лотерейного шоу. В этом году повод для участия чрезвычайно весомый: в "Русском лото" будет разыгран миллиард рублей, который гарантированно разделит несколько победителей… или выиграет один.

Первым в России лотерейным миллиардером, наряду со многими жителями страны, хочет стать житель Архангельской области Алексей Тяпков. Он уже однажды вошёл в историю государственных лотерей как победитель 1250-го тиража "Русского лото". Мужчине повезло выиграть автомобиль стоимостью 700 000 рублей.

Алексей рассказал, что в его близком окружении также есть счастливчики, которым крупно улыбнулась лотерейная фортуна.

— В сюжете лотерейного шоу я увидел наших соседей, которые выиграли квартиру. Тогда я понял, что и нам может повезти, — вспоминает победитель.

Счастливчик решил, что вложит всю сумму выигрыша в покупку квартиры для своих подрастающих детей.

Алексей работает судовым такелажником на заводе, производящем подводные лодки. Его хобби — игра на электрогитаре. Мужчина с юности мечтает купить профессиональный музыкальный инструмент и открыть собственную студию звукозаписи. С надеждой на исполнение давнего желания он уже купил билет на новогодний тираж "Русского лото", в котором будет разыгран МИЛЛИАРД рублей.

— У меня много планов на миллиард, — смеётся победитель. — Я исполню свою давнюю мечту: позабочусь о будущем своих детей — обеспечу их жильём и достойным образованием. Остальную сумму положу на счёт в банке.

Победитель уже решил, что загадает на Новый год, — выиграть миллиард рублей.

— В новогоднюю ночь мы соберёмся всей семьёй за праздничным столом, подарим друг другу лотерейные билеты. А на следующий день будем проверять результаты и надеяться на удачу.

Розыгрыш праздничного тиража пройдёт 1 января наступающего года. Его покажут в прямом эфире одного из федеральных каналов. Купить билеты, получив тем самым возможность стать первым в стране миллиардером, можно уже сегодня в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru.