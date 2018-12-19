Победитель из Тамбовской области: Может, повезёт выиграть миллиард

До Нового года остаются считаные дни. Самое время отправляться в магазин за подарками родным и друзьям. Можно купить что-то для украшения интерьера или технику для дома, можно обрадовать близких парфюмом или одеждой от любимых брендов, а можно подарить миллиард рублей! Похоже на сказку, но это реальность. В новом году любимая всеми лотерея "Русское лото" разыграет миллиард рублей. Его гарантированно разделят несколько победителей… Или выиграет один. Достойный подарок, не правда ли? Владимир Попов из Тамбовской области уже подготовил для всех домочадцев билеты на праздничный тираж.

Владимир Анатольевич подготовил такой подарок неспроста. Он давний лотерейный поклонник и за время участия в лотереях успел сформировать собственные традиции. Мужчина всегда покупает билеты в одном месте и всегда полагается на судьбу, выбирая случайные комбинации чисел. Возможно, именно эта стратегия и привела его к победе. В 1259-м тираже "Русского лото" он выиграл загородный дом стоимостью 700 000 рублей.

О выигрыше победитель узнал, посмотрев трансляцию тиража по телевизору.

— Я был так удивлён, что два дня никому об этом не рассказывал. Потом ещё раз проверил результат в Интернете и сообщил радостную весть всем родным. Жена и дочь прыгали до потолка, когда узнали сумму выигрыша, — смеётся мужчина.

У Владимира Анатольевича большая дружная семья: две дочки и четыре внука. Сейчас мужчина на пенсии, поэтому много времени проводит с внуками, часто выезжает с ними на рыбалку.

— Я без рыбы домой не прихожу, всегда есть улов! В наших краях водятся карась, щука, окунь. Однажды мне улыбнулась удача и я вытащил щуку на 5,5 килограмма. Это мой рекорд, — хвастается победитель.

Выигрыш мужчина потратит на ремонт дома и подарки близким. В качестве презентов Владимир Анатольевич уже подготовил билеты на новогодний тираж "Русского лото", в котором будет разыгран миллиард рублей.

— Пока сложно представить, как распоряжусь такой суммой, если выиграю. Наверное, куплю квартиру, часть потрачу на благотворительность, а остальное подарю дочкам и внукам. Конечно, моя жизнь и жизнь моих близких изменится. Одно знаю точно: сколько я ни выиграю, никуда не перееду. Я привык жить в деревне. Здесь мне нравится всё: природа, свежий воздух и, конечно, рыбалка.

Мужчина считает, что ему может повезти.

— Мне всю жизнь сопутствует удача. Я верю, что обязательно повезёт в следующем году, — мечтает Владимир Анатольевич.

Кто станет счастливчиком и выиграет миллиард рублей, узнаем 1 января в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Купить билет можно уже сейчас в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru. Удачи в новом году!