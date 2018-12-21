Путешествия. Лотерейная победительница из Анапы загадывает новогодние желания

Собираться семьёй в самую волшебную ночь в году и вместе встречать приближение Нового года — добрая традиция в России. К этому дню все готовятся заранее: украшают дом, покупают подарки для близких и готовят кулинарные изыски к праздничному столу. Ещё одна прекрасная традиция — участие в новогоднем тираже "Русского лото". В первый день наступающего года всенародно любимая лотерея разыграет миллиард рублей — отличный подарок, который придётся по душе каждому. Эту сумму гарантированно разделят несколько победителей… Или выиграет один.

Семья Александры Голубевой из Анапы в этом году тоже решила присоединиться к этой традиции и купила билеты на новогодний тираж "Русского лото" для себя и близких. Интерес к лотерее привил её брат Владимир, который по итогам 1255-го тиража "Русского лото" стал обладателем дачного участка стоимостью 500 000 рублей.

— Мы с братом живём в одном доме. Я занималась своими делами, когда он вошёл в комнату и сказал: "Я выиграл в лотерею". Володя был очень спокоен, я даже представить не могла, что ему досталась такая большая сумма. Потом, конечно, стали радоваться и думать, как распорядиться выигрышем, — вспоминает женщина.

Подарок судьбы Владимир планирует потратить на новый мотор для лодки. Мужчина любит рыбалку и не скупится на своё хобби. Также в планах победителя покупка нового компьютера и телефона.

Глядя на успех брата, Александра тоже захотела выиграть крупный приз. И не просто крупный, а огромный! Целый миллиард рублей! Желание стать первым в стране миллиардером женщина загадает под бой курантов.

— Если я выиграю эту баснословную сумму, то обеспечу троих своих детей квартирами. А ещё обязательно исполню свою заветную мечту — буду много путешествовать. Мы недавно с супругом ездили в Астрахань на машине. Это незабываемые впечатления. Хочу также посмотреть весь мир.

Александра верит, что удача может заглянуть в гости к их семье ещё раз. Она с нетерпением ждёт прямой трансляции 1 января в телеэфире одного из федеральных каналов. Билеты на новогодний тираж можно приобрести в лотерейных киосках, отделениях Почты России, салонах связи и на сайте www.stoloto.ru.