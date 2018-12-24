Как выиграть миллиард в лотерее "Русское лото"? Отзыв победителя из Подмосковья

Россияне с предвкушением ждут наступления Нового года. В самую волшебную ночь года принято дарить друг другу подарки и загадывать желания. Главным подарком для всех жителей страны станет новогодний тираж "Русского лото", в котором разыграют миллиард рублей. Огромную сумму гарантированно разделят несколько победителей… или выиграет один счастливчик. Секреты победы в лотерее ярче всего представлены в отзывах выигравших. Реально ли выиграть в "Русское лото", рассказал победитель из Подмосковья Анатолий Прозорский.

Выигрывают ли в лотерею? Да! Я живой пример

Анатолий участвует в лотерее несколько лет. Прочитав отзывы выигравших, он вдохновился историями побед и ждал, когда удача широко улыбнётся и ему. Повезло мужчине в 1261-м тираже "Русского лото". По его итогам он стал обладателем 1 000 000 рублей.

Победу в лотерее Анатолию Прозорскому предсказывала левая рука. За пару дней до заветного тиража у мужчины начала чесаться ладонь — известная примета, привлекающая деньги. Предчувствие не подвело. Анатолий выиграл в лотерею и стал миллионером.

— Счастливый билет я покупал вместе с супругой. В этом тираже мы особенно надеялись на победу. И вот удача нам улыбнулась! Результаты тиража я увидел в Интернете, а потом ещё несколько раз проверял, не почудились ли мне эти нули, — рассказывает в отзыве о "Русском лото" победитель.

Выигрыш Анатолий подарит старшему сыну. У мужчины большая дружная семья: два сына и одна внучка. Всё свободное время он старается проводить с близкими людьми.

— Знакомые иногда спрашивают, не лохотрон ли это, реально ли выиграть. Не понимаю, с чего они взяли, что лотерея "Русское лото" — обман. Я живое доказательство обратного, — рассказывает про "Русское лото" мужчина.

На что потратить миллиард от "Русского лото"? Отзывы реальных людей

У победителя есть мечта — купить домик у озера. Анатолий надеется её исполнить, выиграв миллиард рублей в новогоднем тираже "Русского лото".

— Если я стану миллиардером, 10% от суммы отдам в детский дом. Также сделаю подарки своим детям, например куплю квартиры. А нам с супругой приобрету двухэтажный дом на берегу озера. Там обязательно будет бассейн и фруктовый сад, — мечтает мужчина.

В своём отзыве о "Русском лото" Анатолий рассказал, что уже подготовил праздничные подарки близким — купил лотерейные билеты на новогодний тираж. Прямую трансляцию, которую покажут 1 января на одном из федеральных телеканалов, мужчина будет смотреть в окружении всей семьи. А под бой курантов обязательно загадает выиграть миллиард рублей.

Получить шанс стать первым в стране миллиардером может каждый. Для этого достаточно купить билет на праздничный тираж. Билеты в продаже в лотерейных киосках "Столото", салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru. Удачи в Новом году!