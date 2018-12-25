Квартира по лотерейному билету. Отзыв победителей из Волгограда о "Столото"

После свадьбы многие молодожёны мечтают о своём семейном гнёздышке. Например, Сергей и Алёна Бредихины из Волгограда хотели купить отдельное жильё с самого первого дня супружеской жизни. Они откладывали деньги на покупку квартиры и… покупали билеты лотереи "Столото". Семейная пара надеялась, что однажды им повезёт и они смогут быстрее приобрести долгожданные квадратные метры. Фортуна оказалась на их стороне. В одном из тиражей "Жилищной лотереи" супруги выиграли загородный дом стоимостью 900 000 рублей. Бредихины с удовольствием рассказали свою историю победы.

Как выиграть в "Столото"? Отзывы реальных людей

Победители "Жилищной лотереи" — супруги Сергей и Алёна Бредихины — очень любят свой город за его историческое прошлое и всемирно известные достопримечательности, такие как Мамаев Курган.

Сергей — индивидуальный предприниматель. Алёна любит проводить время с детьми, поэтому она 4 года проработала воспитателем в детском саду. В связи с обстоятельствами, девушка вынуждена была поменять сферу деятельности, и теперь она мастер ногтевого сервиса в салоне красоты.

— Я считаю себя удачливым человеком. Самое главное моё везение — это встреча с женой Алёной. Она душевная и понимающая девушка, мне с ней очень хорошо, — говорит Сергей.

Молодые люди поженились 2 года назад. Супруги с восторгом вспоминают свою свадьбу.

— Всё прошло на высшем уровне. Наш ведущий входит в десятку лучших в России. Поэтому атмосфера царила позитивная, было много гостей. А этот сказочный вечер закончился красивым салютом, — вспоминает девушка.

После свадьбы молодая пара стала принимать участие в лотереях. Первый билет их семье подарила бабушка Алёны. Он оказался выигрышным, и супруги продолжили проверять свою удачу.

— У нас никогда не возникало мысли, что "Столото" обман. Отзывов, которые это опровергают, предостаточно. Мы стали читать истории тех, кто выигрывал в "Столото". Отзывы размещены на официальном сайте. Рассказы победителей нас очень вдохновили, — делится парень.

Счастливый билет приобрела Алёна. По её словам, история покупки получилась забавной.

— Я пришла покупать билеты, но в лотерейном киоске в этот момент был перерыв, и мне пришлось уйти. Я вернулась только через неделю. И случилось так, что я попала на судьбоносный для нас тираж и выбрала заветный билет, — рассказывает Алёна.

ТВ-трансляцию тиража супруги пропустили. Сергей решил посмотреть результаты онлайн на официальном сайте уже поздно вечером.

— В тот момент, когда я увидел эту огромную сумму, Алёна уже спала. Я не мог ждать до утра, разбудил её и обрадовал нашим выигрышем. Уже на следующий день мы полетели в Москву оформлять выигрыш, — улыбается глава семьи.

Лотереи "Столото" исполняют мечты

Приз, который Сергей и Алёна Бредихины выиграли в "Жилищной лотерее", они решили взять в денежном эквиваленте, чтобы улучшить жилищные условия. Деньги вложили в покупку квартиры.

Благодаря выигрышу пара ещё больше времени проводит вместе. У них появилось общее увлечение — ремонт. Алена и Сергей детально продумывают дизайн: от планировки до декоративных элементов. Супруги знают, как должна выглядеть квартира их мечты, поэтому все свои идеи и пожелания рассказали знакомому дизайнеру, который сделал для них 3D-макет. Пара планирует переехать в квартиру к Новому году и с нетерпением ждёт этого момента.

— Мы, конечно, ранее задумывались о покупке квартиры, но у нас не было такой возможности. Даже для первоначального взноса нужна была приличная сумма. Теперь можно задумываться о пополнении в семье, — добавляет Сергей.

Изучив отзывы выигравших в лотерею крупную сумму, Сергей и Алёна пришли к выводу, что победа — это случайность. Повезти может каждому участнику. Главное — верить и терпеливо ждать своего мига удачи.