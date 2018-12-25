ЖК "Пехра": доступная и комфортная Балашиха

Сходить летом на шашлыки, прогуляться по лесу, позагорать — теперь для этого не придётся ехать за тридевять земель: всё рядом с домом. Так, ЖК "Пехра", расположенный всего в восьми километрах от МКАД, станет идеальным вариантом дома мечты.

Для всех возрастов

Помните вот это желание — непременно выбрать квартиру на солнечной стороне? В ЖК "Пехра" это решаемо в любом доме. Они все расположены так, чтобы во дворах было много солнечного света. Здесь же будут современные и безопасные детские и спортивные площадки, ребятишки и взрослые смогут заниматься спортом на свежем воздухе.

Для детей здесь построят школу, рассчитанную на 1500 учащихся, четыре детских садика, в которые смогут одновременно ходить 720 воспитанников. Важный момент социальной инфраструктуры — поликлиника. Так вот, в ЖК "Пехра" их будет сразу три! Кроме того, ГК "Гранель" включила в концепцию ЖК "Пехра" физкультурно-оздоровительный комплекс, МФК и торговый центр с многоуровневым паркингом на 879 автомобилей. Всего же на территории ЖК смогут оставить свои машины 5000 человек.

Идти за продуктами, искать салон красоты или магазин бытовой химии не нужно — всё будет в пределах ЖК. Необходимая для комфортной жизни инфраструктура будет находиться в пешей доступности.

Отдохнуть летом и зимой

Рядом с ЖК "Пехра" находится Маланьин пруд, река Малашка и одна из главных жемчужин Балашихи — река Пехорка. Погулять, покататься на велосипеде летом или пробежаться на лыжах зимой — всё сюда. А для тех, кто привык в выходные культурно просвещаться: памятники и старинные усадьбы находятся в пешей доступности от вашего ЖК.

Добираться до ЖК "Пехра" можно и на машине, и на общественном транспорте. Так, на своём авто до МКАД вы доедете за 15 минут. А на общественном транспорте от станции метро "Щелковская" потратите всего на 10 минут больше.

Надёжность на века

Кстати, никаких панелек: при строительстве ЖК "Пехра" используется монолитная технология. В самих жилых корпусах тоже все очень удобно и надёжно — самые современные материалы, скоростные лифты. Проехать через обустроенный в соответствии с ландшафтным дизайном двор на машине не получится, в ЖК применена концепция "двор без машин", жилые корпуса образуют замкнутое внутреннее пространство — так застройщик позаботился о пешеходах, детях и пенсионерах.

Сами дома выполнены оригинально: они предполагают переменную этажность — от 17 до 25-й. Даже один тип квартиры может быть выполнен в нескольких вариантах, чтобы покупатели могли организовать пространство "для себя".

Цены тоже радуют: купить жилье в ЖК "Пехра" можно от 1,5 млн рублей. Есть небольшие квартиры студии, которые станут отличным стартом для молодых людей в качестве первого жилья. Предусмотрены просторные трехкомнатные квартиры для больших семей площадью до 73 кв. м, в которых будет достаточно воздуха, ведь высота потолков — 2,7 м.

Купить квартиру в ЖК "Пехра" можно с помощью ипотеки или в рассрочку, а в декабре действуют новогодние акции.