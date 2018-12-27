Победительница из Ленинградской области: Миллиард потрачу на бездомных животных

Вмиг стать мультибогатым — это ли не чудо в преддверии самого волшебного праздника в году. История, похожая на сказку, более чем реальна! В первый день нового года лотерея "Русское лото" разыграет миллиард рублей. Гигантскую сумму гарантированно разделят несколько победителей… или выиграет один. Как же стать обладателем финансового состояния? У каждого лотерейного победителя свой секрет успеха. Клавдия Тушкова из Ленинградской области, например, считает, что выигрыш в лотерею сначала нужно увидеть во сне.

Вещий сон уже приносил женщине удачу. Накануне 1261-го тиража "Русского лото" Клавдии приснилось, что нужно купить 5 лотерейных билетов. Женщина прислушалась к внутреннему голосу и выиграла 1 000 000 рублей.

— Я довольно редко участвую в лотереях и, если бы не этот знак, точно пропустила бы свою удачу. Правда, я купила не пять, а три билета. Но этого оказалось достаточно, чтобы стать победительницей.

Женщина проверяла результаты в Интернете. Когда узнала, что выиграла миллион, тут же рассказала родственникам и друзьям.

Клавдия планирует потратить выигрыш на покупку жилплощади. Сейчас она живет на съёмной квартире с двумя собаками, которых взяла из приюта. Мечта победительницы — помочь как можно большему количеству бездомных животных. Женщина очень хочет выиграть миллиард рублей в новогоднем тираже "Русского лото", чтобы осуществить заветное желание.

— Если выиграю миллиард, то помогу приюту собак в Калужской области. Ещё подарю всем родственникам по квартире и открою маленький бизнес, — мечтает Клавдия.

Женщина обязательно будет следить за трансляцией розыгрыша миллиарда, которую покажут в прямом эфире одного из федеральных телеканалов 1 января 2019 года. Всем участникам победительница желает здоровья и удачи в наступающем году.

Купить билеты на поистине исторический тираж можно в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России, торговых сетях "Перекрёсток" и "Пятёрочка", а также на сайте www.stoloto.ru. Кто станет победителем, узнаем через считаные дни.