После выигрыша в лотерею началась новая жизнь. Отзывы реальных людей о "Гослото"

В новогоднюю ночь, самое волшебное время в году, все ждут чудес и исполнения желаний. Но сделать сказку былью можно в любой день благодаря всего одному лотерейному билету. Реальные отзывы о "Гослото" — прекрасное тому подтверждение. Например, житель Самарской области Андрей Казаков в один из зимних дней купил лотерейный билетик "Гослото "5 из 36" и выиграл 6 014 860 рублей. Как мужчина распорядится таким подарком от "Гослото" — в его отзыве.

Можно ли выиграть в "Гослото", проверил лично

Андрей Казаков родился и живёт в городе Кинель Самарской области с женой и двумя детьми. В его семье участие в лотерее — это давняя традиция. Ещё в 80-х годах дедушка Андрея выиграл в лотерею автомобиль.

В один из зимних вечеров мужчина решил купить билеты государственной лотереи. В "Гослото "5 из 36" он отметил случайные числа, которые оказались судьбоносными.

— Результаты проверил на следующий день на сайте "Столото". Я сперва подумал, что выиграл 6000 рублей, а потом вгляделся и понял, что сумма гораздо больше. Проверил ещё раз и даже позвонил на горячую линию. Ошибки быть не могло, я стал миллионером! — с восторгом вспоминает победитель.

В победоносный для Андрея момент его супруга была на работе, а дети ещё спали. Счастливчик дождался вечера и обрадовал всех домочадцев хорошей новостью. Дети и жена были в восторге и изумлении.

За последний год удача в лотерее была на стороне Андрея несколько раз. Не так давно он выиграл порядка 20 тысяч, а позже — больше 30 тысяч рублей. Многомиллионный выигрыш, конечно, семья запомнит надолго.

— Выигрывают ли в "Гослото"? Отзывы говорят, что однозначно можно стать победителем. И я проверил лично, — добавляет Андрей.

"Семейная традиция — выигрывать в лотереи "Гослото". Отзыв победителя

Победа в государственной лотерее пришлась для семьи Казаковых очень вовремя.

— Это своевременный выигрыш. Ведь дети уже подросли, и я как раз собирался оформлять ипотеку на приобретение жилья. А благодаря такому подарку судьбы мы смогли купить квартиру без помощи банка, — говорит Андрей.

Денег хватило не только на новое семейное гнёздышко — победитель также сделал ремонт в новой квартире и купил на замену старой машине просторный внедорожник.

— Наша жизнь кардинально изменилась после выигрыша. Мне предложили более высокооплачиваемую работу, мы приобрели жильё, о котором давно мечтали, начали обустраивать новую квартиру, рассчитались с кредитами, поменяли автомобиль на более комфортный. Жизнь стала легче, и мысли уже не о том, как заработать деньги на жильё, а о семье, об отдыхе и путешествиях, — добавляет победитель.

Андрей убеждён, что удача в лотерее ему передалась по наследству от дедушки. Его родственник, кстати, также стал победителем зимой. Андрей был уверен, что рано или поздно он выиграет крупную сумму денег и сможет решить все бытовые проблемы. Он даже загадал такое желание под бой курантов.

В этот Новый год мужчина также загадает победу в лотерее. Андрей хочет выиграть ни много ни мало миллиард рублей. И такая возможность у него есть. Эту сумму разыграют в праздничном тираже "Русского лото", который пройдёт 1 января в прямом эфире НТВ. Билеты уже можно купить в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России, торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток", а также на сайте www.stoloto.ru. Удачи в наступающем году!