Женщина из Архангельской области чуть не потеряла свой победный лотерейный билет

До Нового года остаётся меньше недели. В этот праздник все от мала до велика ждут, что вот-вот произойдёт нечто волшебное и исполнятся все заветные мечты. В сказку верит и жительница Архангельской области Наталья Цокорова. С ней случилась поистине чудесная история. Женщина практически случайно выиграла в лотерею коттедж стоимостью 700 000 рублей. В отзыве о "Жилищной лотерее" победительница рассказала свою историю выигрыша.

Билет "Жилищной лотереи" — отличный подарок

Наталья Цокорова работает директором в учреждении культуры. Самое важное в её жизни — это семья.

— Я очень дорожу своими близкими. Стараюсь как можно больше времени проводить со своей дочерью Анной, её супругом Дмитрием и внуком Глебом. Мы часто вместе выезжаем на прогулки, ходим в гости, устраиваем чайные и кофейные посиделки, — рассказывает женщина.

Наталья очень разносторонняя и любознательная. Раньше она увлекалась спортом, в частности, лыжными гонками, а сейчас ей стала интересна история России. Изучая исторические события, она пыталась понять логику и последовательность современного мира.

Участвовать в лотерее Наталья начала по воле случая. На один из праздников женщине подарили её первый лотерейный билет. Она не предала этому значения и использовала его как закладку в книге.

— Я забыла о розыгрыше на три недели. Позже стала делать уборку, и из книги выпал билет. Я думала выкинуть его, но на всякий случай проверила результаты. Вдруг выиграла загородный дом или квартиру. В итоге стала обладателем коттеджа, — вспоминает в отзыве о "Жилищной лотерее" победитель.

Женщина сразу же сообщила о своей удаче дочери.

— Конечно, мы проверяли результаты нашего тиража государственной жилищной лотереи не один раз. Когда поняли, что выиграли, я просто визжала от радости. Наверное, напугала всех соседей, — смеётся Анна.

Выигрыш Наталья решила взять в денежном эквиваленте, чтобы открыть вклад в банке. В будущем планирует подарить деньги дочери и зятю на покупку квартиры.

— У нас так принято. Я работаю, чтобы дети могли воплощать свои мечты, а они стараются помочь мне. Семья — это общий котёл на большие дела, — добавляет Наталья.

Кто выиграл в "Жилищной лотерее", тому ещё повезёт

По случаю выигрыша победительница вместе со всей семьёй поехала в Великий Устюг на вотчину Деда Мороза. Поездку приурочили ко дню рождения внука Глеба.

— Мне нравится Великий Устюг своей архитектурой. Я люблю все эти памятники деревянного зодчества и атмосферу сказочного, маленького, провинциального городка. Кто хочет, найдёт здесь что-то волшебное, — говорит Наталья.

В Устюге женщина с семьёй провели целый день. Они очутились в мире детства, загадали желания, а также пообщались с Дедом Морозом и получили от него подарки.

— Я теперь знаю, что дарить своим близким на праздники. Конечно же, лотерейные билеты! Думаю, им обязательно повезёт, если они будут верить в чудо и никогда не отчаиваться, — делится секретами удачи Наталья.

Победительница обязательно примет участие в новогоднем тираже "Русского лото", в котором будет разыгран миллиард рублей, а также от 100 призов по миллиону рублей и множество других денежных призов. Билеты Наталья купит для себя и близких.

— Выиграть миллиард — заманчиво. Я знаю, на что его потратить, но пока оставлю в секрете. В Новый год всегда веришь в чудо, сколько бы тебе не было лет. Буду смотреть трансляцию розыгрыша. Даже если выиграю главный приз не я, порадуюсь за того человека, которому повезёт, — добавляет в отзыве женщина.

Принять участие в розыгрыше миллиарда рублей может каждый, кто купит билет на 1264-й тираж "Русского лото". Главный приз гарантированно выиграет один победитель или разделят несколько. Кто станет счастливчиком и выиграет эту баснословную сумму, узнаем 1 января в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Купить билет можно уже сейчас в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России, "Перекрёстке" и "Пятёрочке", а также на сайте www.stoloto.ru.