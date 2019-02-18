Упаковка как искусство

Внимание к экологичной упаковке растёт год от года, так как использование переработанных или биоразлагаемых материалов — самый простой путь не только сохранить все свойства товаров, но и сократить воздействие на окружающую среду. Популяризировать современные разработки в этой области взялись и художники, клонировавшие известные шедевры мировой живописи с помощью… пищевой фольги и гофрокартона! Лайф выяснил, как выглядит "упаковочный арт" и какие материалы для фасовки товаров более бережны к окружающей среде.

"Безумные классики"

Искусство в его "каноническом" понимании долго и усиленно дистанцировалось от таких креативных проявлений, как поп-арт и промдизайн, не пуская в высший свет. Но эта граница между стилями творчества давно стёрлась, как и предубеждение, а когда-то непонятные из-за своей экстравагантности работы перешли в категорию классики. К примеру, художественное обыгрывание такой заурядной вещи, как одноразовая упаковка товаров, сегодня повсеместно украшает музеи, жилища и улицы и не воспринимается как демарш против общественного вкуса.

Хрустальный медведь Казимира Малевича не хуже пресловутого "Квадрата" сводил с ума несколько поколений, став поистине культурным явлением. А ведь это — всего-навсего упаковка, флакончик одеколона "Северный", разработанный нищенствующим и никому еще не известным художником для московской парфюмерной фабрики Брокара! Двадцатисантиметровый стеклянный айсберг с белым медведем на макушке был сотворён будущим гением супрематизма в 1908 году и выпускался с 1911 по начало 1990-х, сперва компанией, носившей титул поставщика Императорского двора, а после революции — национализированной фабрикой, позже ставшей известной как "Новая заря".

Разумеется, нельзя не вспомнить гения поп-арта Энди Уорхола и его знаменитую банку томатного супа Campbell’s Soup и упаковочную коробку Campbell’s Tomato Juice Box, ставшие культовыми объектами в креативно мыслящей среде. Любовь к упаковке эпатажному авангардисту, видимо, передалась от матери, которая в период его детства, дабы свести концы с концами в небогатой семье, делала на продажу цветы из консервных банок и гофрокартона!

А ведь есть ещё и Джаспер Джонс — живой и поныне один из самых экстравагантных художников мира. Что принесло ему славу? Правильно, та самая банальнейшая упаковка. Так, отлитые из бронзы банки пива Ballantine, как и многое из творчества знаменитых арт-троллей, разорвали в 60-е мир на два лагеря: "Гениально!" и "Безумие!". Однако в середине 2000-х семидесятипятилетний Джонс был официально признан самым дорогим из здравствующих художников в мире!

"Каноничные современники"

Если авангардисты прошлых лет использовали упаковку в творчестве в первую очередь с целью эпатажа, то современные художники, как ни странно, предпочитают творить в достаточно сдержанной манере, делая упор на формат традиционной картины на холсте, где упаковочные материалы применены наравне с маслом. Упаковка в массовом сознании является символом "одноразового мира", но на картине она резко меняет свою сиюминутную сущность, становясь фактически лучшей визуализацией модного и актуального принципа осознанного потребления 3R — Reduce, Reuse, Recycle, или "Сокращать потребление, использовать повторно, перерабатывать!"

Экспозиция репродукций картин известных художников, при создании которой были использованы такие упаковочные материалы, как алюминий, картон и пластик, была неожиданно представлена не в модной галерее, а в Экспоцентре на отраслевой выставке "ПродЭкспо" в рамках стенда компании РУСАЛ. Гостям показали более двух десятков полотен, из которых многие по-новому переосмысливали классические шедевры — такие, как "Постоянство памяти" Дали, "Девочка на шаре" Пикассо, "Крик" Мунка, "Царевна-Лебедь" Врубеля и другие. С использованием алюминиевой фольги, гофрокартона, а также элементов готовой упаковки и тары картины смотрелись объёмно и трёхмерно. Иногда даже свежее оригинала, иногда — гротескно, но, бесспорно, очень выразительно.

Не обошлось и без художественных шалостей — кто-то из художников, видимо, поработал в сатирическом стиле агитплакатов "Окон РОСТА" 20-х годов прошлого века, а кто-то и вовсе, похоже, воодушевлялся знаменитым рассказом Аркадия Аверченко "Крыса на подносе", предпочтя довести идею до жанрового абсурда и предоставить зрителю самому решать — заложен ли в картину глубокий смысл или ирония автора.

К слову, фольга, широко использовавшаяся при создании экспонатов "упаковочной галереи", — один из старейших художественных материалов. Из медных и латунных листов веками делались оклады икон — вырезанием, тиснением и чеканкой тонкому металлу придавалась форма и объёмность. Основой же большинства картин галереи, представленной на "ПродЭкспо", стала главенствующая в упаковочной сфере фольга алюминиевая. Впрочем, индустрия фасовки товаров ею, конечно, не ограничивается, и производители упаковочных материалов сегодня предлагают своим потребителям продукцию на любой вкус. И российские компании не только выдерживают конкуренцию, но и развивают новые направления.

"Под защитой алюминия"

Одним из таких предприятий является Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты "ДОЗАКЛ" — единственное в нашей стране предприятие, выпускающее уникальный упаковочный материал ламистер. Это достаточно сложный "сэндвич" из пищевой алюминиевой фольги и полипропиленовой плёнки, который идёт на смену традиционной консервной банке. Банка из ламистера — очень лёгкая, прочная и инертная к продуктам. Она выдерживает стерилизацию так же, как и традиционная консервная банка — то есть, подходит для любых мясных, рыбных и овощных консервов длительного хранения. Банка из нового материала может разогреваться в микроволновке, для вскрытия не требует ножа-открывашки, не несет риска порезать руки о кромки крышки и стопроцентно сохраняет вкус и аромат блюда. Ламистер легко утилизируется и поддаётся вторичной переработке, поэтому считается экологичной упаковкой нового поколения!

Алюминиевая фольга в целом — это материал, который всё шире применяется в упаковке продуктов: в чистом виде, ламинированная разными плёнками, прессованная послойно с бумагой, окрашенная, с рисунком, с тиснением. Крупнейший производитель фольги в нашей стране, компания РУСАЛ, выпускает силами своих фольгопрокатных заводов около 90 тысяч тонн фольги в год. С учётом того, что при толщине около 10 микрон квадратный метр фольги весит около 25 граммов, это колоссальное количество! Около 2/3 продукции идёт на экспорт, и треть реализуется в нашей стране, и, наверное, самый известный бренд пищевой фольги, знакомый каждой хозяйке, это "Саянская".

— Наше предприятие выпускает широчайший ассортимент кулинарной фольги из полностью пищевого алюминия 8-й серии (самый чистый, в отличие от китайской продукции) для домашнего и профессионального использования, что крайне важно для экологии — фольга всё чаще вытесняет в быту другие материалы, становящиеся "материалом нон-грата", — говорит представитель "Саянской фольги" Илья Царьков.

Тончайший, но при этом достаточно прочный алюминий отлично защищает продукты при хранении и готовке от окисления, заветривания, запахов, света, полностью перерабатывается и, даже будучи просто выброшенным, разлагается за год-два в естественных условиях благодаря своей тонкости без вреда для окружающей среды.

Кстати, за рубежом, где экологичность технологий котируется в разы выше, чем пока у нас, особым спросом пользуется фольга, выпущенная в рамках бренда РУСАЛа Allow. Это так называемый зелёный алюминий, за которым не тянется "углеродный след" от ТЭС на угле или газе, — он произведён с использованием исключительно энергии гидроэлектростанций.

"130 лет русскому пергаменту"

В древности пергаментом именовались выделанные для письма шкуры животных, впоследствии же так стали называть особым образом обработанную бумагу, не впитывающую и не пропускающую влагу и жир. Троицкая бумажная фабрика в Калужской области — одно из старейших предприятий нашей страны и единственный на сегодняшний день производитель пергамента в России, экспортирующий его в десятки стран мира. Выработка пергамента на Троицкой бумажной фабрике началась в 1887 году — тогда этот материал считался весьма инновационным. Сегодня интерес к этой бумаге вернулся на волне моды на экологически чистую упаковку для пищепрома — и конвейерного, и крафтового. Пергамент изготавливается из стопроцентной целлюлозы; это чистый с точки зрения микробиологии упаковочный материал, который не вызывает ни малейшего воздействия на вкус и запах продуктов и подходит как для машинной, так и для ручной фасовки кондитерских и творожных изделий, масла, мясных и рыбных продуктов. Сегодня Троицкая фабрика выпускает 10 000 тонн пергамента ежегодно.

Ещё одно "бумажное направление" в упаковочном мире, которое активно развивается на волне всемирного экологического ралли, — гофрокартон. Всем отлично известный, этот традиционный материал сегодня стал ещё более актуален в силу полной утилизируемости и безопасного разложения в природе, если вдруг по каким-то причинам он не отправился на переработку.

— По требованиям большинства торговых сетей коробка перестала нести лишь функцию транспортировочной тары — сегодня гофротара используется для выкладки товаров, часто вместо стеллажей, — говорит представитель Омской фабрики гофротары Ольга Суворова. — Применяются так называемые шоубоксы — разрываются клапаны и коробка становится фактически витриной и полкой одновременно. Всё это снижает издержки ретейлеров, позволяя если уж не снижать цены, то как минимум не повышать их!

"Куда движется упаковка?"

Тренд на универсальность, экономичность и экологичность оказался близок многим участникам выставки Продэкспо, собравшей под одной крышей крупнейших упаковщиков России и массу иностранных компаний. Чем компактнее фасовка товаров, чем меньше материалов на неё уходит — тем дешевле обходится производство, ниже расходы на складское хранение, транспорт и т.п. Экологическое законодательство в свою очередь устанавливает всё более жёсткие стандарты, вытесняющие с рынка опасные для планеты материалы. С этим связано и то, что в российских крупных сетях уже редко встретишь бесплатные полиэтиленовые пакеты: придётся или заплатить, или использовать свои. Расширяется применение биоразлагаемых пластиков, появляются "съедобные" покрытия и фасовочные контейнеры. Сегодня это направление активно развивается и существенно расширилось — в качестве защитных покрытий для транспортировки и хранения продуктов используют композиции на основе альгинатов из морских водорослей, плёнок из полисахаридов, из обезвоженных перемолотых овощей и фруктов, "картон" из рисовой муки. Последние навряд ли в ближайшем будущем охватят сколь-либо существенный сегмент в нашей стране, но не может не радовать тот факт, что российские компании могут предложить свои варианты на 100% перерабатываемых материалов всем категориям потребителей. Вопрос за спросом и развитием ответственной культуры потребления!