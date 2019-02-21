Гражданство Антигуа и Барбуда: нюансы и особенности получения паспорта

Интервью с уполномоченным представителем программы Шерелин Хьюз-Томас (Investment Officer).

Все большее количество инвесторов обращает внимание на программы по получению второго гражданства в карибских странах. Широкие возможности и относительно низкий финансовый порог для участия привлекают желающих оформить для себя и семьи вторые паспорта.

Директор по развитию компании Иммигрант Инвест Павел Решетников встретился с уполномоченными представителями государственной программы Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции — Шерелин Хьюз-Томас (Investment Officer) и Эшли Дэвид.

Почему выбирают Антигуа и Барбуду

Павел Решетников: Когда наши клиенты рассматривают для себя возможность подать заявку на получение гражданства с помощью инвестиций в одну из стран Карибского бассейна, первый вопрос, который они обычно задают: "Почему мне стоит выбрать ту или иную страну?" Какие преимущества в этом вопросе имеет Антигуа и Барбуда?

Шерелин Хьюз-Томас: Обычно заявителей при выборе интересуют такие важные аспекты, как цена вопроса, а также благоприятные условия для поездок в другие страны мира (возможности, которые дает безвизовый режим).

У потенциальных новых граждан Антигуа и Барбуды есть несколько вариантов инвестирования в страну. Кроме единовременного взноса в Фонд национального развития или в наш недавно открытый Университет Вест-Индского фонда, заявители могут расширить географию своей коммерческой деятельности благодаря возможности бизнес-инвестиций.

Также они могут приобрести недвижимость в Антигуа и Барбуде, что относится к категории инвестиций с отложенным налогообложением. Заявителям, рассматривающим возможность переезда в Антигуа и Барбуду, мы можем предложить превосходное образование, которое получают наши студенты.

Для тех же, кто посещает страну с целью соблюдения условий статуса резидента, наша страна станет чудесным местом, где можно отлично провести время, куда можно слетать в отпуск, к тому же добраться до Антигуа и Барбуды довольно легко благодаря нашему географическому положению в самом центре Карибского моря.

Павел Решетников: Согласно условиям Программы получения гражданства за инвестиции (Citizenship by Investment Program — CIP), чтобы получить паспорт, инвестор должен посетить страну и находиться в ней в течение 5 дней в пределах 5-тилетнего срока. Нам вполне понятно это требование, поскольку это вопрос установления подлинной связи. Как бы вы посоветовали инвесторам/нашим клиентам провести время в Антигуа и Барбуде наиболее эффективно?

Шерелин Хьюз-Томас: Спасибо, это очень хороший вопрос! Для тех, кто приобрел недвижимость, это превосходная возможность воспользоваться преимуществами инвестиций — отдохнуть в своем прекрасном доме на экзотическом острове. Если они выбрали вариант взноса в Национальный фонд развития, который поддерживает модернизацию на Барбуде, им следует посмотреть этот остров, чтобы увидеть результаты работы.

Какой бы вариант инвестирования ни был выбран, эта поездка важна, поскольку позволяет нашим гражданам узнать остров и установить прочные связи с его жителями. Мы советуем поездить по стране, посетить все наши исторические памятники, по максимуму насладиться пляжами и солнцем, отведать местную кухню и получить незабываемые впечатления.

Также в этот период инвестор может принести Клятву Гражданина, и после уведомления наши сотрудники из отдела предоставления гражданства за инвестиции (Citizenship by Investment Unit — CIU) обязательно встретятся с ним и пригласят в страну.

Преимущества программы

Посещение без виз более чем 150 стран, в том числе государства Шенгена, Великобританию, Сингапур, Гонконг

Гражданство для всей семьи заявителя, включая супруга(у), детей до 28 лет и родителей старше 58 лет.

Получение второго гражданства возможно в течение 3-6 месяцев с минимальным участием заявителя в процессе и без необходимости постоянного проживания в стране.

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Ведение бизнеса на льготных условиях с нулевыми налоговыми ставками

Возможность получения статуса налогового резидента

Немного статистики

Об инвестициях

Павел Решетников: Мы очень рады, что правительство решило еще на один год продлить возможность подать заявку на получение гражданства по сниженному взносу в Фонд национального развития. Планируете ли вы вносить какие-то дополнительные изменения в Программу в следующем году? Возможно, вы рассматриваете возможность введения нового типа инвестиций в рамках Программы?

Шерелин Хьюз-Томас: Собственно, мы уже ввели новую опцию для инвестиций в сентябре 2018 года — Вест-Индский Университет, поэтому у нас теперь есть четыре варианта инвестиций, которых, по нашей оценке, на сегодняшний день вполне достаточно. По этой причине мы не планируем вводить какие-либо изменения в следующем году.

Павел Решетников: В апреле 2018 года в интервью с Камило Ширваном мы обсуждали вопрос о возможности инвестирования в криптовалютах. Этот вопрос очень важен для инвесторов. Планируются ли какие-либо изменения в данном вопросе, обсуждается ли он?

Шерелин Хьюз-Томас: Наше правительство уже приняло решение, что мы будем принимать инвестиции в криптовалютах, однако точная дата, когда это решение вступит в силу, пока не определена. Сейчас мы разрабатываем инструментарий, который будет необходим для этой формы оплаты. Мы активно работаем непосредственно над технологическим процессом, поскольку он предполагает большую подготовительную работу, проведение анализа и профессиональное обучение.

В частности, мы изучаем как это будет работать на практике, какие криптовалюты могут быть одобрены, каким образом будет происходит валютный обмен. Один из проектов в области недвижимости уже сообщил нам о своей заинтересованности в принятии платежей в криптовалютах в качестве инвестиционных вложений. Как только вся логистика будет определена, мы информируем рынок.

Павел Решетников: Вы предоставляете 4 варианта инвестирования в рамках Программы. Наши клиенты обычно останавливают выбор на взносе в Национальный фонд развития. Каковы сейчас основные тренды?

Шерелин Хьюз-Томас: Да, преобладает тенденция инвестиций в НФР: более 65% инвесторов Программы предоставления гражданства за инвестиции выбирают этот вариант. Как вы отметили во время нашей экспертной дискуссии о Карибских программах, многие инвесторы считают такой вариант наименее сложным процессом. Им легче планировать бюджет, время и дальнейшие шаги.

В других вариантах, например, инвестициях в недвижимость, инвестор должен договориться об условиях покупки до подачи заявления, а также ему придется разбираться с соглашением об управлении и договором аренды, равно как и с другими соответствующими вопросами. Это может увеличить временные и финансовые затраты, но не стоит переубеждать инвесторов, которые хотят получить второе место жительства, летний дом или доход от инвестиций.

Основные виды инвестиций

Дотация в национальный фонд развития (100 тыс долл. США за семью до 4-х человек или 125 тыс. за семью из 5 и более человек)

Инвестиция в одобренный проект туристической недвижимости (от 200 тыс. долл. США)

Инвестиции в утвержденный правительством бизнес-проект от 1,5 млн. долл. для одиночного заявителя и от 400 тыс. долл. от группы заявителей (при условии, что общая сумма их инвестиций не менее 5 млн)

Семья от 6 человек может получить паспорта за вклад 150 тыс. долл. США в строительство нового студенческого городка Университета Вест-Индии

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Как принимается решение по заявке

Павел Решетников: На ваш профессиональный взгляд, какие факторы имеют наибольшее влияние в принятии решений о согласии или отказе по каждому из заявлений по Программе предоставления гражданства Антигуа и Барбуда за инвестиции?

Шерелин Хьюз-Томас: В конечном итоге решение по заявлению в огромной степени зависит от качества и полноты данных самого заявления. Наша программа имеет список нежелательных стран, поэтому заявители из таких стран не могут подавать заявления по нашей программе, если они не отвечают определенным требованиям.

Также по причине того, что мы представляем программу предоставления второго гражданства, заявления от лиц без гражданства не рассматриваются. Кроме того, рассмотрение заявления может быть отложено, если заявитель ответил не на все вопросы или не предоставил всю необходимую информацию.

Вообще ваши клиенты и инвесторы должны предоставить полную и исчерпывающую информацию о каждом аспекте своей биографии либо членов его/ее семьи. Мы запрашиваем информацию о бизнесе и активах, а также об источниках дохода заявителя. Вся эта информация должна быть раскрыта должным образом. К информации в заявлении должны быть приложены подтверждающие данные.

Один из ключевых вопросов касается отказов в выдаче визы. У нас действует запрет на рассмотрение заявок от лиц, которые получили отказ в выдаче визы от некоторых стран и впоследствии не смогли добиться пересмотра этого решения. Также мы запрашиваем у инвесторов подробные сведения о судебных разбирательствах, в которые они были вовлечены. Лучше всего — полная открытость.

Павел Решетников: Сколько в среднем занимает принятие положительного решения о предоставлении гражданства? И какова средняя продолжительность комплексной финансово-правовой оценки?

Шерелин Хьюз-Томас: В последнем случае определяющим фактором является количество мест жительства и работы заявителя и членов его семьи. Каждое заявление индивидуально, и повторю: от полноты информации в заявлении зависит, насколько быстро пройдет комплексная финансово-правовая оценка. Мы стараемся уложиться в установленный законом 90-дневный срок, и есть примеры, когда мы смогли вынести решение за 60-70 дней.

Нюансы оформления гражданства Антигуа и Барбуды

Павел Решетников: Если позволите, несколько вопросов по процедуре. Сегодня многие клиенты сталкиваются с трудностями платежных переводов или пожертвований в долларах США ввиду того, что они проходят через банки-корреспонденты и иногда возвращаются без объяснения причин. В некоторых случаях инвесторы могут потерять деньги и время. В связи с этим какие рекомендации вы могли бы дать нашим клиентам?

Шерелин Хьюз-Томас: В целом вопросы взаимодействия с банками стали более сложными. Мы советуем нашим агентам стараться запускать банковские процессы заблаговременно и предоставлять всю необходимую информацию и документацию для максимальной экономии времени.

Мы также рекомендуем, чтобы наши агенты оповещали своих клиентов о том, что во время проверки данных некоторые документы, возможно, нужно будет предоставить заново. Готовность к такой ситуации ускорит движение финансовых средств.

Павел Решетников: Какой тип недвижимости можно использовать для инвестирования, то есть возможны ли инвестиции на вторичном рынке недвижимости в проекте, одобренном Программой предоставления гражданства за инвестиции? Может ли новый инвестор приобретать у продавца, ранее утвержденного по Программе?

Шерелин Хьюз-Томас: Да, это возможно.

Примеры из практики получения гражданства Антигуа и Бурбуда →

Возможности для инвестора

Павел Решетников: На ваш взгляд, какие перспективы у паспорта Антигуа и Барбуды в следующие 10-20 лет?

Шерелин Хьюз-Томас: Наша обязанность перед Отделом по предоставлению гражданства за инвестиции — гарантировать, что наша работа с каждым днем расширяет возможности документа и обеспечивает защиту всем гражданам страны.

Прилагая максимум усилий для увеличения количества стран с безвизовым режимом для граждан Антигуа и Барбуды и, таким образом способствуя их мобильности, мы в той же степени стремимся, чтобы каждый, кто извлекает пользу из гражданства, предоставленного по нашей программе, относился к этому с максимальным уважением.

Именно поэтому наши правила финансово-правовой оценки проработаны столь тщательно; именно поэтому мы сохраняем крепкие связи с нашими партнерами и можем поддерживать безвизовый режим. У нас хорошие отношения с Великобританией и ЕС, и мы продолжаем укреплять их. Также мы продолжаем работать с Канадой над продлением безвизового режима между нашими странами. Сейчас мы ведем переговоры о безвизовом режиме с Россией. Поэтому наш паспорт становится только сильнее.

Павел Решетников: Какие страны подписали соглашение о безвизовом режиме с Антигуа и Барбудой? Существует ли перспектива продления безвизового режима с Канадой?

Шерелин Хьюз-Томас: Как я уже упоминала в предыдущем ответе, мы продолжаем работать с Канадой над продлением безвизового режима, однако это вопрос не самого ближайшего времени. Мы надеемся, что это произойдет в среднесрочной перспективе. Переговоры ведутся на высшем политическом уровне. Что касается новых стран, в прошлом году мы подписали соглашение о безвизовом режиме с Украиной.

Павел Решетников: Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала так называемый черный список стран, нарушающих функционирование системы Единого стандарта отчетности (CRS). Как вы думаете, может ли это как-то повлиять на Программу?

Шерелин Хьюз-Томас: Антигуа и Барбуда поддерживает цели положения Единого стандарта отчетности, и мы продемонстрировали это участием в обмене налоговой информацией. Наше правительство также выразило готовность вносить поправки в соответствующие законы для того, чтобы все граждане, в том числе потенциальные, имели понимание о нашем обязательстве уважать требования Единого стандарта отчетности. Как организация, мы заверяем, что наша работа и работа наших агентов не противоречит принципам, закрепленным в Едином стандарте отчетности.

Павел Решетников: Расскажите в деталях о процедуре продления паспорта Антигуа и Барбуды по истечении 5 лет.

Шерелин Хьюз-Томас: Сейчас у нас имеется форма заявления для такой процедуры, ее можно получить у всех лицензированных агентов и уполномоченных представителей. Ее название — AB10. Заполненную форму и необходимую документацию необходимо представить в Отдел по предоставлению гражданства за инвестиции (CIU) для рассмотрения.

Заявители должны заполнить форму и представить ее. Мы не можем сказать определенно, сколько займет процесс рассмотрения, поскольку у нас еще нет опыта обработки таких заявлений. Первое заявление появится у нас накануне января 2019 г. Однако мы гарантируем, что данные заявления будут рассмотрены безотлагательно.

Павел Решетников: Расскажите о самом запоминающемся случае/заявлении в вашей практике?

Эшли Дэвид: Больше всего мне запомнилось заявление от семьи с тремя детьми. Основным заявителем была мать. Ее муж был убит из-за спора по контракту, и, чтобы обезопасить себя, жена и дети вынуждены были покинуть страну рождения и проживания. Она решила подать заявление на гражданство Антигуа и Барбуды и успешно получила его. Это дало ей возможность обезопасить семью и начать новую жизнь.

Кто может принять участие в программе

Инвестор от 18 лет

Его супруг/супруга

Дети до 28 лет

Родители от 58 лет

Оформить гражданство Антигуа и Барбуды можно, обратившись к официальным представителям государственной инвестиционной программы Антигуа и Барбуды. Компания Иммигрант Иммигрант Инвест имеет соответствующую лицензию.

Прежде чем принять решение, необходимо сделать индивидуальные расчеты стоимости карибских паспортов для своей семьи и учесть все сопутствующие расходы. Наши юристы проанализируют вашу ситуацию, подготовят для вас персональный список документов, помогут в их легализации, составят все необходимые заявления. Также проведут предварительную проверку на благонадежность (Due Diligence). Сопроводят процесс от первой консультации до получения паспортов, а также при их замене.

Иммигрант Инвест

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