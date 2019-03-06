На лыжи! Как частный проект поддерживает возрождение традиций в регионах России

Пока российские лыжники добиваются успеха на трассах по всему миру, в нашей стране уже три года действует альтернативная программа развития массового спорта "На лыжи!". Этот масштабный проект охватил целые регионы не только идеей здорового образа жизни, но и параллельно возвращает подзабытую в прошлые годы систему воспитания отечественных спортивных кадров в том виде спорта, где мы традиционно сильны.

Сибирь — территория лыжни

В России очень мало действительно успешных инициатив по развитию массового и доступного спорта, которые достигают федерального уровня. Спортивный проект "На лыжи!", придуманный компанией РУСАЛ совместно с En+ Group в качестве физкультурно-оздоровительной программы для своих сотрудников, в конечном счёте превратился в уникальную стратегическую программу по популяризации здорового образа жизни в регионах и поддержке системы подготовки спортсменов в масштабах страны.

Лыжные виды спорта традиционны для России, популярны и у физкультурников выходного дня, и у спортсменов-профи. Поэтому именно лыжи были выбраны в качестве основы полезного досуга сотрудников РУСАЛа и En+ Group, проживающих в снежных регионах нашей страны, таких как Красноярский край, Иркутская область, Республика Хакасия. Суммарная площадь только этих трёх регионов России — около 2,3 млн квадратных километров — почти как у Индии, занимающей 7-е место по площади в десятке крупнейших стран мира, а долгая зима и погодные условия позволяют заниматься лыжами большую часть года!

От праздников до тренировок

Проект "На лыжи!" был запущен весной 2016 года в полутора десятках городов Сибири и Урала, от крупнейших до маленьких: Красноярск, Иркутск, Братск, Краснотурьинск, Первоуральск, Шелехов, Абакан, Ачинск, Ангарск и других. Упор был сделан на массовый спорт и детско-юношеский. Логично: чем больше людей занимается лыжами в молодости, тем больше шансов, что такой досуг станет полезной привычкой на всю жизнь, а кто-то, возможно, пойдёт в детско-юношескую школу и в дальнейшем дорастёт и до уровня сборной России.

— Массовый спорт, который правильнее назвать физкультурой, мы продвигаем через зимние праздники под шутливым новогодним лозунгом "Бросай салат, вставай на лыжи!". Главное — привлечь людей к занятиям лыжным бегом, предложив им развлечься и отдохнуть, приобщившись к физкультуре в формате "Папа, мама, я — лыжная семья", где главное не результат, а участие. Площадку праздника разбиваем на несколько секторов. Сектор лыжных забегов, сектор образовательный, где тренеры-специалисты рассказывают людям, как с нуля встать на лыжню, выбрать инвентарь, про разминку, дыхание и т.д., и сектор малышовых развлечений с гонками на ватрушках и метанием снежков на точность. Музыка, чай, сувениры — мы гордимся тем, что, в отличие от многих подобных официозных мероприятий, к нам никого не загоняют в обязательном порядке! — рассказывает руководитель проекта, известный спортивный менеджер Александр Пак, член правления Союза биатлонистов России, советник президента Федерации лыжных гонок России.

Очень быстро проект вырос из программы по популяризации спорта среди любителей и к нему добавилась работа по повышению квалификации тренеров региональных и местных школ и секций, организация и проведение системы молодёжных соревнований, материально-техническое снабжение спортсменов и лыжных организаций, а также мощная информационная поддержка и мотивационная составляющая в виде цикла общедоступных видеоуроков от известных российских спортсменов-лыжников.

Тренер — основа успеха

История любого спортивного успеха начинается с тренеров начального уровня подготовки — с тех, к кому приходят дети, которых на начальном этапе важно не нагрузить и научить, а помочь им полюбить лыжный спорт.

— В детско-юношеских школах нет распределения специализаций, как в профессиональном спорте, где присутствует сервисёр, врач, массажист, диетолог, биохимик, психолог и т.п. В детских школах все эти роли берёт на себя тренер — и все это помимо собственно тренерской работы, — констатирует Александр Пак. — Тренеры юных лыжников в небольших городках и сёлах нашей огромной страны — страстные энтузиасты своей работы. Но даже если у них за плечами институт физкультуры или спортивная карьера, знания нужно освежать, осваивать новые методики и приёмы. Но до этих людей никому дела нет… Редко когда им удаётся выбраться на курсы повышения квалификации, из которых обычно первый день отводится на встречу, второй — на торопливое прослушивание лекций, а третий — на отъезд. Поэтому в рамках проекта "На лыжи!" совместно с Сибирским государственным университетом физкультуры и спорта из города Омска, с директором их НИИ доцентом Еленой Реутской и психологом Натальей Павловой был разработан курс повышения квалификации. Специалисты Омского института не теоретики — у них мощный практический опыт работы с юниорскими сборными по лыжным гонкам и биатлону. Поэтому курс получился серьёзный, не "для галочки" — на 104 часа, 10 рабочих дней, с занятиями с утра до вечера, с выдачей свидетельства о повышении квалификации.

Дважды в год в течение трёх сезонов организаторы проекта "На лыжи!" проводили эти курсы. Сперва тренерская аудитория слегка роптала — "раньше трёх дней всегда хватало… мы не готовы оставлять школу на такой срок без тренера…". Но уже после первых занятий отношение переменилось — и информация начала быстро распространяться.

— Если тренер работает в отдалённом уголке края, у него мало возможностей развития в профессиональном плане, — отмечает Николай Большаков, старший тренер сборной команды Красноярского края по лыжным гонкам. — А на этих выездных курсах наставники получали реально нужные и актуальные знания, помогающие лучше поставить технику молодым ребятам, подготовить их всесторонне и комплексно. Всего за три сезона в рамках проекта "На лыжи!" повысило квалификацию более 300 тренеров начальных и средних групп подготовки со всей Сибири!

От ботинок до ратрака

Но чтобы получать удовольствие от простой прогулки на лыжах, и уж тем более чтобы побеждать и завоёвывать медали, давно недостаточно старых деревянных лыж: необходим современный инвентарь. За несколько лет действия проекта "На лыжи!" компанией РУСАЛ было приобретено огромное количество ультрасовременного спортивного инвентаря, экипировки, аксессуаров, которые сейчас используют молодые спортсмены региональных сборных. Организаторам соревнований предоставляют надувные арки для старта и финиша и другое удобное оборудование. При этом во всех активностях могут принимать участие желающие самых разных возрастных категорий.

— На момент запуска проекта в нашем городе я уже был чуть старше верхнего соревновательного порога в 16 лет и в гонках из цикла соревнований на призы РУСАЛа не участвовал, выступая в группе юниоров, — рассказывает 19-летний красноярец Дмитрий Жуль. — Но, тем не менее, в рамках мероприятий "На лыжи!" я и другие спортсмены нашей СШОР "Сибиряк" получили отличную экипировку — разминочные и гоночные костюмы, ботинки, палки, лыжи. Считаю, что во многом благодаря высококлассному инвентарю я успешно тренировался, выступал и в конце 2018-го года сдал на мастера спорта по лыжным гонкам!

А в начале этого года шесть городов из трёх основных регионов, охваченных проектом "На лыжи!", благодаря РУСАЛу и EN+Group получили снегоуплотнительные машины — ратраки. Ценность таких машин для молодёжного некоммерческого спорта в далёких от столицы регионах трудно переоценить!

— За три года это первый столь глобальный проект в области спорта в нашем регионе, который столько внимания уделил лыжам и непосредственно оказал помощь тем инициативным людям на местах, которые занимаются и воспитанием детей, и пропагандой лыж, — отмечает Михаил Кузнецов, председатель Федерации лыжных гонок города Братска. — Для области и наших лыжников снегоуплотнительная техника — просто сказочный подарок! Одно из крупнейших российских предприятий на Урале разработало собственную модель ратрака по заказу компании РУСАЛ для проекта "На лыжи!". Это — опытные машины, и лыжники-практики сейчас тестируют их, давая советы по улучшению и оптимизации такой техники, столь нужной регионам. К нам приехали с завода главный технолог и два водителя-испытателя — они очень заинтересованы в доведении машин до идеала и внимательно прислушиваются к обратной связи от спортсменов, которым ездить по этим трассам.

Из соцсети — на лыжню!

Проект "На лыжи!" активно представлен в популярных соцсетях, от "ВКонтакте" до Facebook и Instagram. Пользователей, собирающихся там, приглашают на собственный канал на YouTube, который наполняется видеоуроками и консультациями от авторитетных специалистов — олимпийских чемпионов и тренеров российской сборной. Сегодня Интернет позволяет стать "экспертом" любому желающему, и этим экспертное мнение отчасти дискредитируется... Поэтому в YouTube-канал "На лыжи!" приглашаются только топовые специалисты, практики российского спорта — выдающиеся спортсмены и тренеры, не нуждающиеся в представлении.

К примеру, Елена Родина — лыжница, мастер спорта международного класса, эксперт компании Fisher, одного из крупнейших производителей лыжного оборудования в мире. Она подготовила несколько мастер-классов, где рассказывает, как подобрать инвентарь для начинающих ребят в возрасте до 9 лет, кого ещё не берут в спортшколы, для детей 9–12 лет, которые уже занимаются в спортшколе, и — от 12 и старше. Мастер-классы по подготовке лыж к гонке, подбору мазей, парафинов, уходу за снаряжением провёл Александр Воробьёв, сервисёр лыжных сборных России, сотрудник научного подразделения Олимпийского комитета. Мастер-класс по спортивному питанию — еда, питьё, биодобавки — прочитал Максим Елизаров, который долгое время работал старшим врачом сборной России по биатлону, а сейчас — врач Федерации скалолазания.

— Ещё одно направление визуальной помощи начинающим лыжникам — обзоры отечественных трасс для катания, которые мы снимаем специально для проекта "На лыжи!", — рассказывает Александр Пак. — Наши известнейшие спортсмены-лыжники едут по трассам и рассказывают о них "с поля боя" — особенности снега, подъёмов, поворотов, спусков. К примеру, трассу в посёлке Токсово показывает олимпийский чемпион Дима Малышко. В Удмуртии лыжный комплекс имени Кулаковой в роли гида осветил Максим Вылегжанин. Комплекс имени Демидова в Ижевске — Иван Черезов. Эта работа продолжается — сейчас начали добавлять видеообзоры по лыжным трассам Москвы и Московской области. Совместно с Ольгой Подчуфаровой записали видео по клубу "Волкуша", "Альфа-Битца", Одинцовскому парку им. Лазутиной. В планах до конца зимы записать обзоры Мещерского парка, Измайловского и обзоры большинства парков Москвы и МО.

Соревнования молодых

В целом для молодых спортсменов средней и старшей возрастной группы существует достаточное количество соревнований разного уровня. А вот младшая категория остаётся в стороне от состязаний уровнем выше, чем региональные. Этот пробел и решили заполнить в рамках проекта "На лыжи!", системно организовав регулярные первенства и чемпионаты на призы РУСАЛа и EN+Group.

— Первенство по лыжным гонкам проводится среди юношей и девушек 12–14 и 15–16 лет. Соревнования проходят в три этапа — муниципальные сборы, региональные сборы и открытый финал, — объясняет Дмитрий Бушмакин, директор Кемеровской СШОР по зимним видам спорта. — Каждый год в муниципальных отборах принимают участие более 300 спортсменов в каждом регионе. В финал попадают более 100 спортсменов в каждом регионе. На межрегиональный чемпионат несколько областей привозят своих лучших молодых спортсменов — ребята очень серьёзно относятся к соревнованиям такого уровня, усиленно готовятся к ним, очень волнуются. Вот, к примеру, 6 — 8 января в Кемерове на лыжной базе "Локомотив" мы провели первенство области и сформировали команду численностью двадцать человек для участия в финальных соревнованиях проекта "На лыжи!" в Красноярске 16 — 20 марта этого года.

— В последнем областном отборе я прошла четыре гонки, каждую из которых закончила с медалью, — рассказывает 16-летняя лыжница Валерия Смолич из города Ленинск-Кузнецкого, воспитанница училища олимпийского резерва. — Классическая индивидуальная гонка на 5 километров — первое место, командная спринт-эстафета — второе место, классический спринт и индивидуальная коньковая — третьи места. А месяц назад получила звание кандидата в мастера спорта — во многом благодаря усиленной подготовке и хорошему инвентарю от проекта "На лыжи!".

— Благодаря проекту в Сибири поднялась мощная лыжная "волна" и к спорту привлекли серьёзное внимание, — говорит знаменитая Елена Вяльбе, одна из лучших лыжниц мира и президент главного партнёра проекта "На лыжи!" — Федерации лыжных гонок России. — Каждые дополнительные соревнования делают молодых спортсменов более устойчивыми психологически, избавляют от неуверенности в собственных силах.

Лишних соревнований не бывает — чем их больше, тем больше возможностей проявить себя! Соревнований высокого уровня для молодых ребят не так уж много… А бывает так, что перед одними — приболел, на другие твоя школа не повезла команду, а там и сезон закончился… Поэтому комплекс соревнований на призы РУСАЛа и EN+ многим даёт дополнительные шансы на успех. Очень хотелось бы, чтобы темп и уровень соревнований только росли, потому что для молодых спортсменов это очень важный мотиватор развития!