Как выиграть миллионы от "Гослото"? Отзывы победителей

Семёрка, по мнению многих нумерологов, приносит счастье. С тем, что это число особенное, абсолютно согласны победители лотереи "Гослото "7 из 49", которым комбинация из семи чисел принесла миллионы. В своих отзывах о "Гослото" они поделились, как привлечь лотерейную удачу и стать обладателями реального выигрыша.

"Я закричал: "Мы богаты!" — отзывы о лотерее

Лотерейным миллионером мечтал стать программист из Тюменской области Владимир Новосёлов. Он даже продумал размер выигрыша — 4 миллиона рублей. Его желание исполнилось в 6167-м тираже "Гослото "7 из 49", только сумма оказалась в 8 раз больше: 32 410 993 рублей.

— Я не высчитывал, какие числа чаще выпадают, не отмечал даты рождения близких, просто выбрал случайные числа, — рассказывает победитель.

Мужчина на собственном опыте проверил, реально ли выиграть в лотерею и теперь размышляет, куда ему потратить свои миллионы. Владимир планирует купить квартиру, а оставшуюся сумму доверит специалисту, который поможет приумножить финансовое состояние.

Ещё один крупный выигрыш достался судоремонтнику из Севастополя Сергею Клычёву. 7 191 642 рублей принёс ему билет 8339-го тиража "Гослото "7 из 49".

— В прошлом году в этой же лотерее я выиграл 118 тысяч рублей. Поверив в свою удачу, стал участвовать ещё чаще и выиграл миллионы. Победа застала меня в гостях у родителей: открыл сайт "Столото" и увидел результат тиража. Я закричал: "Мы богаты! Я выиграл в лотерею", — оставил комментарий счастливчик.

Прочитав отзывы о "Гослото" тех, кто выигрывает многомиллионные призы, у Сергея появилась новая мечта.

— Теперь я хочу выиграть 50 миллионов, чтобы открыть ИП и заниматься бизнесом. А эту сумму потрачу на покупку квартиры в Севастополе, а также помогу родителям с финансами, — добавляет мужчина.

Секрет победы — активное участие

Сергей Кудряшов из Московской области начал участвовать в лотерее вслед за своими знакомыми. Скачал мобильное приложение "Столото", и скоро ему повезло: в 8272-м тираже "Гослото "7 из 49" он выиграл 2 734 499 рублей.

— В этой лотерее мне с самого начала везло: однажды стал обладателем 40 тысяч рублей. А затем удача улыбнулась мне ещё раз — по-крупному, — говорит в отзыве о "Гослото" Сергей.

Особой системы выбора чисел у победителя нет. Он всегда отмечает случайные комбинации, действует наудачу. Как распорядится внушительной суммой, счастливчик уже решил — потратит на первоначальный взнос по ипотеке и поедет с семьёй отдыхать на юг. Победитель точно продолжит участвовать в лотереях. Теперь он хочет выиграть суперприз лотереи "Рапидо": "Чем активнее участвуешь, тем больше шансов на победу!"

Рекорды "Гослото"

Можно ли выиграть в лотерею 134 миллиона рублей? Да! Обладателем именно такой суммы стал победитель 7924-го тиража "Гослото "7 из 49". Героем государственных лотерей оказался работающий пенсионер из Красноярска Дмитрий А.*

Счастливчик знаком с лотереями ещё с советских времен. Тогда, совершенно случайно оказавшись в нужное время и в нужном месте, он выиграл свой первый крупный приз — мотоцикл.

Сейчас мужчина участвует в разных лотереях, надеясь однажды выиграть джекпот. При выборе чисел всегда использует случайные комбинации.

— Я не подбираю числа специально, потому что для победы нужно простое везение. В этот раз тоже выбрал их наобум. Просто купил билет, даже не запомнил, что и в каком порядке отметил, и мне улыбнулась удача, — говорит в отзыве про свой секрет успеха победитель.

Дмитрий скромно считает, что ему повезло случайно. Зато его жена уверена, что это благосклонность судьбы.

— Муж вообще очень добрый человек: он стольким людям помог, что даже не сосчитать! Это добро к нему и вернулось бумерангом, — добавляет спутница новоявленного миллионера.

Внезапный крупный выигрыш не вскружил голову супругам, так как они привыкли рассчитывать на собственные силы. Счастливые обладатели миллионов пока не определились, на что потратить деньги. Одно знают точно: работу не оставят. Подумывают потратить часть средств на совместное дальнее путешествие.

История победителя занимает достойное место на сайте "Столото" в разделе, где размещены все, кто выиграл в лотерею.

Лотерея "Гослото "7 из 49" — 7 чисел для победы

Проверить свою удачу в лотерее "Гослото "7 из 49" очень просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в лотерейном киоске, розничной точке продаж, лотерейном аппарате, лотерейном центре или на сайте "Столото". Для участия нужно отметить минимум 7 чисел в билете. Можно увеличить свои шансы на выигрыш, выбрав дополнительно до 14 чисел. Так количество комбинаций увеличится до 3432. Но и цена билета станет выше. Чтобы выиграть суперприз, нужно верно отгадать все 7 чисел комбинации.

Тиражи лотереи "Гослото "7 из 49" проходят ежедневно в 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 19:30 и 21:30 по московскому времени. Увидеть, как формируется счастливая комбинация, может любой желающий. Для этого достаточно просто выйти в Интернет и включить онлайн-трансляцию розыгрыша. Также можно приехать в лотерейный центр "Столото" и лично посмотреть, как работают лототроны, с помощью которых проводят тиражи. Какая комбинация поможет победить именно вам, получится проверить только на личном опыте. Отзывы о "Гослото" подтверждают, что повезти может любому участнику. Возможно, следующим героем государственных лотерей станете именно вы.

*По просьбе победителя мы не публикуем его имени и фото.