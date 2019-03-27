"Год не думаю о деньгах после выигрыша". Отзыв победителя о "Столото"

Представьте, что вам на банковскую карточку кто-то ежемесячно переводит по 100 000 рублей. И так целый год. Как бы вы потратили эти деньги? Устраивали бы себе каждый месяц отпуск? Или купили бы новое авто? А может, сохранили бы средства на будущее? В любом случае прошла бы головная боль, где взять лишние деньги. Благодаря "Столото" у хабаровчанина Алексея Данцева появилась возможность на год получить дополнительный источник дохода. На официальном сайте "Столото" он выиграл в акции "Год без забот" 1 200 000 рублей.

Мечты сбываются со "Столото"

Алексей участвует в лотереях несколько лет. С разной периодичностью он покупает билеты "Русского лото" или "Гослото". Мужчина внимательно следит за розыгрышами тиражей и читает все отзывы победителей. С особым интересом следит за теми, кто выиграл джекпот. Их истории размещены на официальном сайте "Столото".

— Каждый человек хочет внезапно разбогатеть. Обманывать не стану, я не исключение, — рассказывает Алексей.

Узнав об акции "Год без забот", мужчина решил обязательно принять в ней участие. По условиям нужно было купить билет лотереи "Гослото "6 из 45". Участники могли приобрести неограниченное количество билетов, увеличивая таким образом свои шансы на победу. Однако Алексею хватило одного. Розыгрыш проходил по номеру билета.

— Сообщение о выигрыше пришло, когда я был на работе. Очень удивился, стал проверять информацию на официальном сайте, позвонил на горячую линию "Столото", даже посмотрел видео с розыгрышем на YouTube, — вспоминает радостный момент Алексей.

Победитель выиграл 1 200 000 рублей.

— Организаторы предложили несколько вариантов, как получить выигрыш. Мне могли каждый месяц перечислять по 100 000 рублей. А могли разом отдать всю сумму. Я выбрал второй вариант. Разницы никакой, зато я почувствовал себя миллионером, — вспоминает счастливчик.

Выигрыш придал мужчине уверенности в завтрашнем дне. А ещё послужил поводом для белой зависти среди друзей.

— Рассказал знакомым, но никто сразу не поверил. Говорили, что это обман или розыгрыш. Нет, отвечаю, я правда выиграл миллион! — отмечает в отзыве победитель.

Как выиграть в лотерею

Алексей по профессии инженер-программист. И розыгрыши тиражей он смотрит как математик. С первой покупки в лотерейном супермаркете мужчина следит за каждым выпавшим числом. Даже завёл лотерейный дневник и дублирует все данные в электронную таблицу.

— Стараюсь выявить определённые закономерности и спрогнозировать, какое число может выпасть в следующем тираже. Компьютер позволяет визуально воспринимать эту информацию, а в блокноте отмечаю те числа, которые я бы выбрал, — рассказывает победитель.

Алексей долгое время пытался вывести формулу успеха и выиграть однажды суперприз. В ожидании победы он участвовал в разных лотереях. Уверенности придавал и тот факт, что все лотереи в стране находятся под контролем государства. Организаторами выступают два министерства — Минфин и Минспорта РФ. Мужчина был убеждён, что розыгрыши проходят без обмана.

Теперь любимая лотерея победителя — "Гослото "6 из 45", ведь именно благодаря ей Алексей стал миллионером.

"Повезло со "Столото"!" Отзывы реальных людей

Алексею стало интересно, кто становится победителем. Выигрывают ли участники из маленьких городов? Или счастливчики живут только в больших? Он даже искал в Интернете отзывы реальных людей о "Столото". В итоге пришёл к выводу, что закономерностей нет и всё зависит от случая.

— Мне кажется, каждый человек удачлив по-своему. Раньше я думал, что везение — это не про меня. Но в связи с последними событиями понял, что я счастливчик. У меня есть любимая супруга, все мои близкие живы и здоровы, а ещё я выиграл в лотерею, — рассуждает Алексей.

Благодаря победе мужчина начал верить в чудеса, которые происходят с обычными людьми. Алексей работает в банковской сфере менеджером по технической поддержке платёжных терминалов. После работы любит читать и кататься на скоростном велосипеде. Всем участникам лотерей Алексей желает верить в удачу.

— Не нужно сдаваться после первого проигрыша. Верьте, участвуйте — и чудо обязательно произойдёт, — напутствует лотерейный миллионер.