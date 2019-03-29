"Вера в победу — уже победа!" Отзыв счастливчика о "Русском лото"

Важно не просто надеяться на удачу, а очень хотеть выиграть. Вот главный секрет Николая Савкина из Самарской области, реального победителя "Русского лото". Помимо желания в его жизни важную роль сыграли несколько обстоятельств.

Лотерея вместо шопинга

Мужчины не любят магазины. Предпочитают ждать жён и дочерей, фанаток шопинга, в машине, на первом этаже магазина, а ещё лучше — дома! Теперь Николай Савкин — исключение из этого правила. Если бы не прогулка "его девочек" по торговому центру Чапаевска, не видать семье крупного выигрыша!

Коротая минуты ожидания, Николай блуждал взглядом по витринам и увидел ярко-жёлтую точку продаж "Столото". "Вот куплю лотерейные билеты, выиграю и пойду на свой, мужской шопинг — в автосалон!" Мысль материальна. Купил лотерейные билеты "Русского лото" и выиграл в 1232-м тираже автомобиль!

Причём, как признаётся Николай, участвует в лотереях он нечасто. Покупает билеты по настроению, бессистемно. В тот победный раз он не сам выбрал билеты, а попросил продавца выдать по одному билету на ближайшие три тиража "Русского лото". Не прогадал!

Отзыв победителя про "Русское лото"

20 мая 2018 года — день для Николая Савкина теперь особенный.

Трансляцию розыгрыша он не смотрел. Проверил результаты в Интернете.

— Когда увидел, что победил, глазам не поверил! Пять раз, наверное, вбивал числа из билета. Перепроверял. Но нет, всё верно. Выигрыш! — рассказывает Николай.

Тут же поделился радостной новостью с женой. "Хватит меня обманывать", — Светлана поверила не сразу. Такая реакция свойственна многим людям: сначала сомневаются, потом испытывают радость и волнение.

На оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" Николай Савкин приехал в день своего рождения — 23 мая.

— Подарок — то что надо! — шутил победитель.

Выигрыш мужчина решил получить в денежном эквиваленте — 700 000 рублей, чтобы позже выбрать автомобиль по своему вкусу. В итоге ему приглянулась серебристая "Волга" — большая машина, надёжная, с историей.

— Сразу понравилась, ну и, как говорится, решил поддержать российский автопром, — рассказывает Николай.

"Русское лото" — мечты сбываются

Николай верит в удачу и продолжает участвовать в лотерее.

— Повезло один раз, есть шанс выиграть снова, — считает победитель.

Жена и дочь поддерживают его в этом благородном стремлении. Загадывают, чтобы следующим призом стал загородный дом, где Светлана и 10-летняя Ангелина смогут выращивать цветы и овощи.

— Надо верить в удачу! Не просто купить, а про себя думать, что всё обман. Тогда, конечно, удача не улыбнётся. Нужно купить билет и прямо-таки захотеть выиграть. Верить, что это возможно. Так и будет! — считает Николай.

Он прав! Подтверждают его позицию и многочисленные мнения людей, отзывы других участников лотерей, тех, кто уже выиграл. Вдохновляющие истории регулярно публикуют на сайте "Столото" в разделе "Наши победители".

7 интересных фактов о лотерее "Русское лото"

2019 год для "Русского лото" — юбилейный. Лотерее 25 лет!

Первый ТВ-выпуск "Русского лото" вышел в эфир 16 октября 1994 года.

Михаил Борисов — бессменный ведущий лотерейного телешоу. Да-да, все эти 25 лет он и "Русское лото" вместе.

"Русское лото" дарит людям возможность выиграть миллионы рублей, квартиры, коттеджи, загородные дома и автомобили.

В 1264-м тираже приняло участие более 27 миллионов билетов — на кону была колоссальная сумма — миллиард рублей!

По статистике государственных лотерей, в Центральном федеральном округе живут весьма удачливые участники "Русского лото": только за последние пять лет более 33 миллионов выигрышных билетов.

Рекордными выигрышами в "Русском лото" на данный момент считаются: 506 миллионов рублей (Воронежская область) и разделённый пополам миллиард рублей между победителями из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Где купить билет?

Испытать удачу в лотерее "Русское лото" просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в фирменном лотерейном киоске, розничной точке продаж, на Почте России или в супермаркетах, лотерейном аппарате, лотерейном центре, на сайте или мобильном приложении "Столото". И возможно, уже в следующий раз мы опубликуем ваш отзыв. Удачи!