"Вера в победу — уже победа!" Отзыв счастливчика о "Русском лото"
Фото © Столото
Лотерея вместо шопинга
Мужчины не любят магазины. Предпочитают ждать жён и дочерей, фанаток шопинга, в машине, на первом этаже магазина, а ещё лучше — дома! Теперь Николай Савкин — исключение из этого правила. Если бы не прогулка "его девочек" по торговому центру Чапаевска, не видать семье крупного выигрыша!
Коротая минуты ожидания, Николай блуждал взглядом по витринам и увидел ярко-жёлтую точку продаж "Столото". "Вот куплю лотерейные билеты, выиграю и пойду на свой, мужской шопинг — в автосалон!" Мысль материальна. Купил лотерейные билеты "Русского лото" и выиграл в 1232-м тираже автомобиль!
Причём, как признаётся Николай, участвует в лотереях он нечасто. Покупает билеты по настроению, бессистемно. В тот победный раз он не сам выбрал билеты, а попросил продавца выдать по одному билету на ближайшие три тиража "Русского лото". Не прогадал!
Отзыв победителя про "Русское лото"
20 мая 2018 года — день для Николая Савкина теперь особенный.
Трансляцию розыгрыша он не смотрел. Проверил результаты в Интернете.
— Когда увидел, что победил, глазам не поверил! Пять раз, наверное, вбивал числа из билета. Перепроверял. Но нет, всё верно. Выигрыш! — рассказывает Николай.
Тут же поделился радостной новостью с женой. "Хватит меня обманывать", — Светлана поверила не сразу. Такая реакция свойственна многим людям: сначала сомневаются, потом испытывают радость и волнение.
На оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" Николай Савкин приехал в день своего рождения — 23 мая.
— Подарок — то что надо! — шутил победитель.
Выигрыш мужчина решил получить в денежном эквиваленте — 700 000 рублей, чтобы позже выбрать автомобиль по своему вкусу. В итоге ему приглянулась серебристая "Волга" — большая машина, надёжная, с историей.
— Сразу понравилась, ну и, как говорится, решил поддержать российский автопром, — рассказывает Николай.
"Русское лото" — мечты сбываются
Николай верит в удачу и продолжает участвовать в лотерее.
— Повезло один раз, есть шанс выиграть снова, — считает победитель.
Жена и дочь поддерживают его в этом благородном стремлении. Загадывают, чтобы следующим призом стал загородный дом, где Светлана и 10-летняя Ангелина смогут выращивать цветы и овощи.
— Надо верить в удачу! Не просто купить, а про себя думать, что всё обман. Тогда, конечно, удача не улыбнётся. Нужно купить билет и прямо-таки захотеть выиграть. Верить, что это возможно. Так и будет! — считает Николай.
Он прав! Подтверждают его позицию и многочисленные мнения людей, отзывы других участников лотерей, тех, кто уже выиграл. Вдохновляющие истории регулярно публикуют на сайте "Столото" в разделе "Наши победители".
7 интересных фактов о лотерее "Русское лото"
- 2019 год для "Русского лото" — юбилейный. Лотерее 25 лет!
- Первый ТВ-выпуск "Русского лото" вышел в эфир 16 октября 1994 года.
- Михаил Борисов — бессменный ведущий лотерейного телешоу. Да-да, все эти 25 лет он и "Русское лото" вместе.
- "Русское лото" дарит людям возможность выиграть миллионы рублей, квартиры, коттеджи, загородные дома и автомобили.
- В 1264-м тираже приняло участие более 27 миллионов билетов — на кону была колоссальная сумма — миллиард рублей!
- По статистике государственных лотерей, в Центральном федеральном округе живут весьма удачливые участники "Русского лото": только за последние пять лет более 33 миллионов выигрышных билетов.
- Рекордными выигрышами в "Русском лото" на данный момент считаются: 506 миллионов рублей (Воронежская область) и разделённый пополам миллиард рублей между победителями из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Где купить билет?
Испытать удачу в лотерее "Русское лото" просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в фирменном лотерейном киоске, розничной точке продаж, на Почте России или в супермаркетах, лотерейном аппарате, лотерейном центре, на сайте или мобильном приложении "Столото". И возможно, уже в следующий раз мы опубликуем ваш отзыв. Удачи!
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