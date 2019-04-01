Названы самые удачливые и невезучие регионы России по версии "Русского лото"

В каком регионе России живут самые удачливые люди? На этот вопрос ответили распространители "Русского лото", основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи.

Самая высокая концентрация лотерейных миллионеров — в Санкт-Петербурге: на 18 районов города приходится 64 миллионера. Это значит, что в одном районе живут три, а то и четыре обладателя крупного выигрыша! Именно в Северной столице проживает один из рекордсменов "Русского лото" — победитель, выигравший 500 000 000 рублей в новогоднем тираже.

На втором месте — Краснодарский край. Здесь на каждый район приходится по два миллионера.

Третью строчку занимает Челябинская область, где в каждом районе проживает по одному миллионеру, а в некоторых и по два.

На четвёртом месте — Москва. Здесь 144 миллионера на 125 районов.

Замыкает топ-5 самых удачливых регионов России Крым. Он хоть и присоединился к России недавно, но, по статистике государственных лотерей, уже успел стать одним из самых удачливых регионов в стране.

Есть регионы-неудачники. Лидером невезения стала Еврейская автономная область. За 25 лет существования "Русского лото" пока никто из её жителей так и не стал лотерейным миллионером. Пока не очень везёт на семизначные выигрыши Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкому автономному округу.

Юбилейный год для "Русского лото" начался с многочисленных побед. Только за первый квартал 2019 года общее число выигрышных билетов приблизилось к 10 миллионам — 9 435 490 билетов. Сумма выигрышей за этот период составила 1,8 миллиарда рублей. В год юбилея лотерея подготовила своим участникам немало приятных сюрпризов. Каждый розыгрыш может серьёзно повлиять на то, каким станет следующий рейтинг регионального везения.

Купить билеты "Русского лото" и других государственных лотерей можно на сайте stoloto.ru.