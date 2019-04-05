Как выиграть квартиру в Москве. Правила Жилищной лотереи
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Жилищная лотерея — это:
- два игровых поля в каждом билете;
- 90 шаров в лототроне;
- розыгрыш в несколько туров;
- суперприз — трёхкомнатная квартира в Москве площадью более 100 кв. метров.
Розыгрыш Жилищной лотереи проводится в студии в присутствии зрителей. Лототрон по одному выбрасывает пронумерованные шары, а участники отмечают выпавшие числа в своих билетах.
Первый тур
В первом туре выигрывают те, у кого раньше других совпадут 5 чисел в любой горизонтальной строке. Как только появляются первые победители, ведущие говорят: "Стоп игра!" Это значит, что тур завершён.
Второй тур
Дальше начинается розыгрыш второго тура, для победы в котором нужно раньше других зачеркнуть 15 чисел в верхнем или нижнем поле.
Розыгрыш продолжается!
Но и на этом розыгрыш призов не заканчивается. Лототрон продолжает выдавать шары с выигрышными номерами, а участники отмечать их. Теперь для победы должны совпасть все 30 чисел в билете.
Обычно розыгрыш длится до 86-го или 87-го хода. Но иногда организаторы объявляют, что игра пойдёт до 88-го хода. Это значит, что победителей в таком тираже будет больше.
Суперприз
Суперприз выигрывает тот, кто за первые 10 ходов зачеркнёт в билете 10 чисел любых двух строк.
Кстати, даже если вы выиграли суперприз, ваш билет продолжает участвовать в розыгрыше. Как и все билеты победителей первого и второго туров. Покупайте билеты Жилищной лотереи и участвуйте в розыгрыше квартиры мечты.
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