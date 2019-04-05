Как выиграть квартиру в Москве. Правила Жилищной лотереи

Как участвовать в Жилищной лотерее, и что нужно, чтобы выиграть шикарную квартиру в Москве. Рассказываем по порядку.

Жилищная лотерея — это:

два игровых поля в каждом билете;

90 шаров в лототроне;

розыгрыш в несколько туров;

суперприз — трёхкомнатная квартира в Москве площадью более 100 кв. метров.

Розыгрыш Жилищной лотереи проводится в студии в присутствии зрителей. Лототрон по одному выбрасывает пронумерованные шары, а участники отмечают выпавшие числа в своих билетах.

Первый тур

В первом туре выигрывают те, у кого раньше других совпадут 5 чисел в любой горизонтальной строке. Как только появляются первые победители, ведущие говорят: "Стоп игра!" Это значит, что тур завершён.

Второй тур

Дальше начинается розыгрыш второго тура, для победы в котором нужно раньше других зачеркнуть 15 чисел в верхнем или нижнем поле.

Розыгрыш продолжается!

Но и на этом розыгрыш призов не заканчивается. Лототрон продолжает выдавать шары с выигрышными номерами, а участники отмечать их. Теперь для победы должны совпасть все 30 чисел в билете.

Обычно розыгрыш длится до 86-го или 87-го хода. Но иногда организаторы объявляют, что игра пойдёт до 88-го хода. Это значит, что победителей в таком тираже будет больше.

Суперприз

Суперприз выигрывает тот, кто за первые 10 ходов зачеркнёт в билете 10 чисел любых двух строк.

Кстати, даже если вы выиграли суперприз, ваш билет продолжает участвовать в розыгрыше. Как и все билеты победителей первого и второго туров. Покупайте билеты Жилищной лотереи и участвуйте в розыгрыше квартиры мечты.