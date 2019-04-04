Всем по коту и собаке. "Столото" и "Подарок судьбы" помогут животным найти дом

Что объединяет Сергея Лазарева, Анну Чиповскую и, скажем, Орландо Блума? Помимо таланта, артистизма и популярности есть ещё одно. Не менее ценное. Они приютили бездомных животных. Теперь у них точно все дома.

Совместная работа

Популярный певец Сергей Лазарев в 2013 году участвовал в благотворительном фотопроекте, цель которого — помочь животным из приюта. И так очаровался своей партнёршей по съёмкам, что в итоге взял щенка себе. Назвал Дейзи.

Собака с тех пор живёт у Лазарева. Более того — стала идейным вдохновителем для нового бизнеса. Сергей открыл кондитерскую для собак. В ассортименте — полезные десерты и корма для питомцев. Недавно певец приютил ещё одну дворняжку. Собаку по имени Лиса он нашёл через фонд "Подарок судьбы".

Сергей не только рассказывает в соцсетях о жизни своих питомцев, но и активно призывает фолловеров брать животных из приютов.

Театральная дружба

Актриса и звезда комедийного телесериала "Пекарь и красавица" Анна Чиповская в декабре 2014 года стала хозяйкой беспородного кота — подобрала котёнка около Малого театра. Назвала Кусишем. Правда, сама себя хозяйкой не считает.

— Я не завела себе кота. Это было обоюдное решение. Только так у друзей и бывает, — рассказывает актриса.

Глядя на многочисленные совместные фото в Instagram актрисы, в искренности отношений Анны и Кусиша ни секунды не сомневаешься.

Хороший пример

Лазарев и Чиповская — не единственные знаменитости, кто предложил питомцам дом и любовь. Список намного больше: Светлана Бондарчук, Константин Хабенский, Леонид Ярмольник, Владислав Лисовец и многие другие. Зарубежные знаменитости тоже не отстают: Орландо Блум, Шарлиз Терон, Джордж Клуни, Моби, Райан Рейнольдс, Опра Уинфри, Микки Рурк — все они заботливые хозяева некогда бездомных животных.

Звёзды личным примером доказывают, что приютить собаку или кошку — это просто и совсем нестрашно. А дворняги — ничуть не хуже породистых. Найти доброго четвероногого друга так же приятно, как вытащить счастливый лотерейный билет.

Присоединяйся!

Взять животное из приюта — значит наполнить свою жизнь добрыми эмоциями и новыми смыслами. Когда в доме появится щенок или котёнок, взрослые чаще смеются, больше дурачатся, проводят много времени на свежем воздухе, а главное — заботясь о других, подают хороший пример детям.

"Столото", бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей, поддерживает добрые дела и оказывает информационное содействие фонду "Подарок судьбы".

Этой весной государственная лотерея "6 из 36" и фонд запустили совместный проект, цель которого — помочь кошкам и собакам из приютов найти новый дом. В продажу уже поступили типографские билеты "6 из 36" с изображением животных. На этих фото — собаки, которые благодаря работе фонда уже живут в семьях. Но не меньшее число питомцев пока только мечтают о домашнем тепле и уюте.

Однако билеты лотереи "6 из 36" не только информируют о проекте — участие в тиражах может обернуться и финансовой удачей. Вот реальный пример: в 187-м тираже был разыгран суперприз в размере 3 000 000 рублей. Трансляция розыгрыша проходила 30 марта. Пока о победителе известно немного: он из Московской области, приобрёл билет в отделении Почты России. Но совершенно точно — на билете было изображение собачки. Что повлияло на выбор билета, узнаем, как только он приедет на оформление выигрыша в центр "Столото".

У вас ещё не все дома

Фонд "Подарок судьбы" работает с 2011 года, содействует гуманному и ответственному отношению к животным. Фонд пристраивает животных в семьи, поддерживает приюты Москвы и Московской области, проводит выставки и акции.

Приобрести билеты государственной лотереи "6 из 36" можно в официальных точках продаж, отделениях Почты России, а также на сайте "Столото" и в мобильном приложении "Столото". Стоимость билета "6 из 36" — 100 рублей, трансляции розыгрышей проходят по субботам в 8:20 на канале НТВ в программе "Зарядись удачей".

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Приходите на выставки

7 апреля — #Всемпокотику. Выставка — "пристройство" бездомных кошек (Москва, Красный Октябрь). Вход свободный. 23 июня — выставка #Всемпособаке. Дата предварительная, следите за анонсами на сайте фонда.