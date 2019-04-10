Влюбить в себя весь мир и выиграть в лотерею. Чего можно добиться за 25 лет?

Четверть века в масштабе вечности — незначительный срок. А для человека — вполне существенная часть жизни. За "четвертак" становятся знаменитыми и зарабатывают миллиарды, фирмы из стартапов вырастают до промышленных гигантов, бренды становятся популярными во всём мире. Мы собрали лучшие вдохновляющие истории длиною в 25 лет. Планируйте следующие собственные четверть века вместе с нами!

25 лет ваших побед

Тысячи россиян стали миллионерами, выиграв в "Русское лото". В 2019 году эта государственная лотерея отмечает 25-летний юбилей. Рекордный выплаченный выигрыш — 506 миллионов рублей — достался пенсионерке из Воронежской области.

25 лет в апреле будет отмечать американский бренд одежды Supreme. Основатель компании Джеймс Джеббиа вложил в запуск бизнеса 12 000 долларов. Сейчас Supreme стоит около миллиарда в американской валюте.

В этом году 25 лет Рунету. В 1994 году был зарегистрирован первый домен .RU. Сегодня число таких доменов превышает 5 миллионов! Аудитория Рунета сейчас — 90 миллионов пользователей.

Успех пришёл в 25

25 лет — хороший возраст, чтобы стать миллионером и даже миллиардером. Яркий пример — это Стив Джобс. В 25 лет он вывел Apple Computer на биржу. Стоимость акций мгновенно достигла отметки в $1,2 миллиарда. Основатель "яблочной" корпорации стал богатым и знаменитым.

Проект Марка Цукерберга Facebook начал приносить доход, когда его владельцу исполнилось 25. Именно тогда число пользователей соцсети достигло трёхсот миллионов. Уже на следующий год Цукерберга удостоили звания "Человек года" в рейтинге Time.

Дональд Трамп в 25 получил в управление компанию отца Elizabeth Trump & Son. Юный бизнесмен сумел грамотно ею распорядиться и стал участником выгодных проектов по застройке Манхэттена.

К 25 годам теннисистка Мария Шарапова собрала "карьерный шлем": победила во всех четырёх турнирах Большого шлема. Таких высот на тот момент добились всего пять теннисисток мира. Мария стала шестой за всю историю тенниса.

Самое время распланировать свои будущие четверть века. Если начать двигаться к цели прямо сейчас, через 25 лет можно будет наслаждаться результатом.