Влюбить в себя весь мир и выиграть в лотерею. Чего можно добиться за 25 лет?

Влюбить в себя весь мир и выиграть в лотерею. Чего можно добиться за 25 лет?

Фото: © СТОЛОТО

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Четверть века в масштабе вечности — незначительный срок. А для человека — вполне существенная часть жизни. За "четвертак" становятся знаменитыми и зарабатывают миллиарды, фирмы из стартапов вырастают до промышленных гигантов, бренды становятся популярными во всём мире. Мы собрали лучшие вдохновляющие истории длиною в 25 лет. Планируйте следующие собственные четверть века вместе с нами!

25 лет ваших побед

Тысячи россиян стали миллионерами, выиграв в "Русское лото". В 2019 году эта государственная лотерея отмечает 25-летний юбилей. Рекордный выплаченный выигрыш — 506 миллионов рублей — достался пенсионерке из Воронежской области.

25 лет в апреле будет отмечать американский бренд одежды Supreme. Основатель компании Джеймс Джеббиа вложил в запуск бизнеса 12 000 долларов. Сейчас Supreme стоит около миллиарда в американской валюте.

В этом году 25 лет Рунету. В 1994 году был зарегистрирован первый домен .RU. Сегодня число таких доменов превышает 5 миллионов! Аудитория Рунета сейчас — 90 миллионов пользователей.

Успех пришёл в 25

25 лет — хороший возраст, чтобы стать миллионером и даже миллиардером. Яркий пример — это Стив Джобс. В 25 лет он вывел Apple Computer на биржу. Стоимость акций мгновенно достигла отметки в $1,2 миллиарда. Основатель "яблочной" корпорации стал богатым и знаменитым.

<p>Стив Джобс. Фото: © AP Photo / Ben Margot</p>

Проект Марка Цукерберга Facebook начал приносить доход, когда его владельцу исполнилось 25. Именно тогда число пользователей соцсети достигло трёхсот миллионов. Уже на следующий год Цукерберга удостоили звания "Человек года" в рейтинге Time.

Дональд Трамп в 25 получил в управление компанию отца Elizabeth Trump & Son. Юный бизнесмен сумел грамотно ею распорядиться и стал участником выгодных проектов по застройке Манхэттена.

<p>Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Dave Pickoff</p>

К 25 годам теннисистка Мария Шарапова собрала "карьерный шлем": победила во всех четырёх турнирах Большого шлема. Таких высот на тот момент добились всего пять теннисисток мира. Мария стала шестой за всю историю тенниса.

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко</p>

Самое время распланировать свои будущие четверть века. Если начать двигаться к цели прямо сейчас, через 25 лет можно будет наслаждаться результатом.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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