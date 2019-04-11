"Гослото": отзывы реальных людей, выигравших миллионы
Фото: © Столото
Лотерея "Гослото "5 из 36"
- Для участия нужно отметить не менее пяти чисел от 1 до 36 в первом поле и не менее одного числа от 1 до 4 во втором поле.
- Розыгрыши проходят ежедневно 5 раз в день: в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 и 23:59 по московскому времени.
- Розыгрыш проходит на лототроне. У лототрона две сферы: шары выпадают в каждой сфере (пять из 36 — в первой, один из 4 — во второй), таким образом формируется выигрышная комбинация.
- Розыгрыши проходят в лотерейном центре "Столото". Желающие могут наблюдать, как формируется выигрышная комбинация лично или в прямой онлайн-трансляции на сайте stoloto.ru.
- Чтобы увеличить шансы на победу, участник может сделать развёрнутую ставку, то есть отметить более 5 чисел в первом и/или более 1 числа во втором поле.
- Также можно участвовать сразу в нескольких тиражах — тогда нужно указать их количество. Максимальное количество тиражей — 20.
- Угадав 5 чисел в первом поле и 1 число во втором, участник выигрывает суперприз.
- Угадав 5 чисел в первом поле и не угадав числа во втором, участник получает приз.
- Призовой фонд, оставшийся после начисления фиксированных выигрышей и принятый за 100%, распределяется между суперпризом и призом в соотношении 40% и 60% соответственно.
- Если победителей в этих двух категориях не оказалось, то призовые фонды переходят в розыгрыш следующего тиража.
- Минимальный гарантированный суперприз составляет 1 000 000 рублей. Минимальный гарантированный выигрыш в категории "Приз" — 100 000 рублей.
"Гослото": отзывы миллионеров
В Интернете немало шутников, которые иронизируют над словом "лототрон". Находятся и те, кто пишет на форумах злые отзывы, что выиграть нереально, и называют всё обманом. С ними мог бы поспорить Эдуард Келешьян из Ростова-на-Дону. Ведь он очень даже реальный победитель 8713-го тиража лотереи "Гослото "5 из 36".
Эдуард сделал развёрнутую ставку, отметил 5 чисел в первом поле и все 4 числа во втором. Билет, конечно, стал стоить несколько дороже — 320 вместо обычных 80 рублей. Но игра стоила свеч. Ещё каких! Мужчина выиграл и суперприз в размере 3 000 000 рублей, и приз — 877 446 рублей. Суммарно его выигрыш составил почти 4 миллиона рублей.
Любопытно, что до этого дня Эдуард всегда участвовал в другой лотерее — "Рапидо".
— Просто решил попробовать что-то новое. Числа выбрал наугад. О выигрыше узнал ночью, когда зашёл в мобильное приложение "Столото", чтобы проверить билет. Честно, не ожидал. Но, с другой стороны, всегда верил, что однажды мне повезёт, — говорит Эдуард.
Вот числа, которые 4 июля 2018 года принесли ему победу: 4, 6, 1, 20, 16 и 3.
Эдуард — бизнесмен, он совладелец небольшого ресторана в Ростове-на-Дону. В свободное время занимается спортом и сочиняет рэп. Обещал написать песню про "Столото", даже придумал хиту название — "Игрок".
Можно ли выиграть в "Гослото"?
На этот вопрос готов утвердительно ответить Павел Л. из Волгоградской области*. И не просто: "Да, можно. Да, всё правда", а даже так: "Можно, и по-крупному!" В 8928-м тираже лотереи "Гослото "5 из 36" мужчина выиграл 50 176 693 рубля! Как ему удалось? Оказывается, у него есть своя система.
— В течение года я отслеживаю числа, которые выпадают чаще всего. Смотрю архивы тиражей онлайн и стараюсь использовать именно эти числа в комбинациях, — делится ноу-хау победитель.
После этой информации не терпится узнать, какие именно числа помогли Павлу забрать накопленный суперприз. Вот они: 35, 5, 18, 4, 14 и 3.
Удача улыбнулась в нужный момент. Павел — госслужащий, за неделю до выигрыша приобрёл машину в кредит.
— Жена очень переживала: "Кабала на три года". А тут такая удача! Теперь точно выплатим все кредиты и исполним давнюю мечту — построим дом. Хотелось бы с банькой. И точно какую-то сумму направим на благотворительность, поможем детскому дому, — рассказывает Павел.
Реальные отзывы победителей
Как выиграть миллионы, знает ещё один участник лотереи "Гослото "5 из 36" — Вадим Апарин из Кемеровской области. Буквально через две недели после 50-миллионной удачи волгоградца, 30 августа 2018 года, он забрал почти 14 миллионов!
Причём, участвуя в 8994-м тираже "Гослото "5 из 36", Вадим угадал пять чисел в первом поле билета, а вот выбранное число во втором поле не угадал. Ему достался приз — 13 801 488 рублей.
Какая у него стратегия? Оказалось, Вадим тоже анализирует результаты прошедших тиражей и пытается вычислить закономерности. Но в его истории есть место не только математике, но и эмоциям.
— Мой отец в 1977 году в лотерею выиграл крупную сумму, — рассказывает победитель. — Хватило на автомобиль ВАЗ-2106 — легендарную "шестёрку". С тех пор я верю в лотереи. А теперь ещё уверен, что удача передаётся по наследству!
Вадим признаётся, когда получил СМС-уведомление о выигрыше, внутренне уже знал, что стал крупным победителем. Но только после того как в Интернете проверил билет по номеру, осознал, что он — миллионер! Теперь сможет купить сыну квартиру, а сам перестанет тревожиться, что временно безработный.
15 тиражей в день
- Когда говорят про лотереи "Гослото", речь идёт об одной из четырех: "Гослото "4 из 20", "Гослото "5 из 36", "Гослото "6 из 45" и "Гослото "7 из 49".
- Тиражи каждой лотереи проходят в разное время несколько раз в день.
- Всего в лотереях "Гослото" 15 тиражей в день.
- Розыгрыши проходят на лототроне.
- Суперпризы каждой лотереи — накапливаемые, растут от тиража к тиражу, пока участники не угадают выигрышную комбинацию тиража или не будет проведён распределительный тираж.
Другие реальные отзывы
Узнать другие истории и отзывы реальных людей, кому уже посчастливилось выиграть в лотереях "Гослото", можно на официальном сайте "Столото". В разделе "Наши победители" много историй везунчиков.
Ещё можно приехать в единственный в мире лотерейный центр "Столото", чтобы вживую увидеть, как формируются выигрышные комбинации для четырёх лотерей "Гослото". Лототроны находятся в изолированной стеклянной комнате и доступны для обзора. Убедитесь сами в прозрачности правил и механизмов проведения государственных лотерей.
Как испытать удачу в лотереях "Гослото"?
Всё просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в фирменном лотерейном киоске, розничной точке продаж, Почте России, лотерейном аппарате, лотерейном центре, на сайте stoloto.ru или в мобильном приложении "Столото" — и отметить числа в игровых полях. Помните: в лотереях "Гослото" можно увеличить свои шансы на выигрыш, сделав развёрнутую ставку. Цена билета станет выше, но и количество комбинаций увеличится. А значит, шансов на победу будет больше!
* По просьбе победителя мы не публикуем его полное имя и фото.
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