"Гослото": отзывы реальных людей, выигравших миллионы

Факт: лотереи "Гослото" — это многомиллионные суперпризы. Только в марте 2019 года общая сумма разыгранных суперпризов в лотереях "Гослото" составила около 400 миллионов рублей! Так как же становятся миллионерами? Узнаем на примере победителей лотереи "Гослото "5 из 36".

Лотерея "Гослото "5 из 36"

Для участия нужно отметить не менее пяти чисел от 1 до 36 в первом поле и не менее одного числа от 1 до 4 во втором поле.

Розыгрыши проходят ежедневно 5 раз в день: в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 и 23:59 по московскому времени.

Розыгрыш проходит на лототроне. У лототрона две сферы: шары выпадают в каждой сфере (пять из 36 — в первой, один из 4 — во второй), таким образом формируется выигрышная комбинация.

Розыгрыши проходят в лотерейном центре "Столото". Желающие могут наблюдать, как формируется выигрышная комбинация лично или в прямой онлайн-трансляции на сайте stoloto.ru.

Чтобы увеличить шансы на победу, участник может сделать развёрнутую ставку, то есть отметить более 5 чисел в первом и/или более 1 числа во втором поле.

Также можно участвовать сразу в нескольких тиражах — тогда нужно указать их количество. Максимальное количество тиражей — 20.

Угадав 5 чисел в первом поле и 1 число во втором, участник выигрывает суперприз.

Угадав 5 чисел в первом поле и не угадав числа во втором, участник получает приз.

Призовой фонд, оставшийся после начисления фиксированных выигрышей и принятый за 100%, распределяется между суперпризом и призом в соотношении 40% и 60% соответственно.

Если победителей в этих двух категориях не оказалось, то призовые фонды переходят в розыгрыш следующего тиража.

Минимальный гарантированный суперприз составляет 1 000 000 рублей. Минимальный гарантированный выигрыш в категории "Приз" — 100 000 рублей.

"Гослото": отзывы миллионеров

В Интернете немало шутников, которые иронизируют над словом "лототрон". Находятся и те, кто пишет на форумах злые отзывы, что выиграть нереально, и называют всё обманом. С ними мог бы поспорить Эдуард Келешьян из Ростова-на-Дону. Ведь он очень даже реальный победитель 8713-го тиража лотереи "Гослото "5 из 36".

Эдуард сделал развёрнутую ставку, отметил 5 чисел в первом поле и все 4 числа во втором. Билет, конечно, стал стоить несколько дороже — 320 вместо обычных 80 рублей. Но игра стоила свеч. Ещё каких! Мужчина выиграл и суперприз в размере 3 000 000 рублей, и приз — 877 446 рублей. Суммарно его выигрыш составил почти 4 миллиона рублей.

Любопытно, что до этого дня Эдуард всегда участвовал в другой лотерее — "Рапидо".

— Просто решил попробовать что-то новое. Числа выбрал наугад. О выигрыше узнал ночью, когда зашёл в мобильное приложение "Столото", чтобы проверить билет. Честно, не ожидал. Но, с другой стороны, всегда верил, что однажды мне повезёт, — говорит Эдуард.

Вот числа, которые 4 июля 2018 года принесли ему победу: 4, 6, 1, 20, 16 и 3.

Эдуард — бизнесмен, он совладелец небольшого ресторана в Ростове-на-Дону. В свободное время занимается спортом и сочиняет рэп. Обещал написать песню про "Столото", даже придумал хиту название — "Игрок".

Можно ли выиграть в "Гослото"?

На этот вопрос готов утвердительно ответить Павел Л. из Волгоградской области*. И не просто: "Да, можно. Да, всё правда", а даже так: "Можно, и по-крупному!" В 8928-м тираже лотереи "Гослото "5 из 36" мужчина выиграл 50 176 693 рубля! Как ему удалось? Оказывается, у него есть своя система.

— В течение года я отслеживаю числа, которые выпадают чаще всего. Смотрю архивы тиражей онлайн и стараюсь использовать именно эти числа в комбинациях, — делится ноу-хау победитель.

После этой информации не терпится узнать, какие именно числа помогли Павлу забрать накопленный суперприз. Вот они: 35, 5, 18, 4, 14 и 3.

Удача улыбнулась в нужный момент. Павел — госслужащий, за неделю до выигрыша приобрёл машину в кредит.

— Жена очень переживала: "Кабала на три года". А тут такая удача! Теперь точно выплатим все кредиты и исполним давнюю мечту — построим дом. Хотелось бы с банькой. И точно какую-то сумму направим на благотворительность, поможем детскому дому, — рассказывает Павел.

Реальные отзывы победителей

Как выиграть миллионы, знает ещё один участник лотереи "Гослото "5 из 36" — Вадим Апарин из Кемеровской области. Буквально через две недели после 50-миллионной удачи волгоградца, 30 августа 2018 года, он забрал почти 14 миллионов!

Причём, участвуя в 8994-м тираже "Гослото "5 из 36", Вадим угадал пять чисел в первом поле билета, а вот выбранное число во втором поле не угадал. Ему достался приз — 13 801 488 рублей.

Какая у него стратегия? Оказалось, Вадим тоже анализирует результаты прошедших тиражей и пытается вычислить закономерности. Но в его истории есть место не только математике, но и эмоциям.

— Мой отец в 1977 году в лотерею выиграл крупную сумму, — рассказывает победитель. — Хватило на автомобиль ВАЗ-2106 — легендарную "шестёрку". С тех пор я верю в лотереи. А теперь ещё уверен, что удача передаётся по наследству!

Вадим признаётся, когда получил СМС-уведомление о выигрыше, внутренне уже знал, что стал крупным победителем. Но только после того как в Интернете проверил билет по номеру, осознал, что он — миллионер! Теперь сможет купить сыну квартиру, а сам перестанет тревожиться, что временно безработный.

15 тиражей в день

Когда говорят про лотереи "Гослото", речь идёт об одной из четырех: "Гослото "4 из 20", "Гослото "5 из 36", "Гослото "6 из 45" и "Гослото "7 из 49".

Тиражи каждой лотереи проходят в разное время несколько раз в день.

Всего в лотереях "Гослото" 15 тиражей в день.

Розыгрыши проходят на лототроне.

Суперпризы каждой лотереи — накапливаемые, растут от тиража к тиражу, пока участники не угадают выигрышную комбинацию тиража или не будет проведён распределительный тираж.

Другие реальные отзывы

Узнать другие истории и отзывы реальных людей, кому уже посчастливилось выиграть в лотереях "Гослото", можно на официальном сайте "Столото". В разделе "Наши победители" много историй везунчиков.

Ещё можно приехать в единственный в мире лотерейный центр "Столото", чтобы вживую увидеть, как формируются выигрышные комбинации для четырёх лотерей "Гослото". Лототроны находятся в изолированной стеклянной комнате и доступны для обзора. Убедитесь сами в прозрачности правил и механизмов проведения государственных лотерей.

Как испытать удачу в лотереях "Гослото"?

Всё просто. Достаточно купить билет одним из удобных способов: в фирменном лотерейном киоске, розничной точке продаж, Почте России, лотерейном аппарате, лотерейном центре, на сайте stoloto.ru или в мобильном приложении "Столото" — и отметить числа в игровых полях. Помните: в лотереях "Гослото" можно увеличить свои шансы на выигрыш, сделав развёрнутую ставку. Цена билета станет выше, но и количество комбинаций увеличится. А значит, шансов на победу будет больше!

* По просьбе победителя мы не публикуем его полное имя и фото.